Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor

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Teknoloji üreticisi Samsung, bu yıl Galaxy A serisi akıllı telefonlara Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini getirecek. Bu teknoloji şimdiye kadar Samsung amiral gemileriyle sınırlıydı, ancak Galaxy A serisine eklenmesi umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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Optik Görüntü Sabitleme (OIS), fotoğraf veya video çekimlerinde, titreşim sonucu ortaya çıkabilecek bulanıklıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Sadece Samsung değil, diğer akıllı telefon üreticileri de OIS özelliğini genellikle ileri teknoloji akıllı telefonlarına entegre ediyorlar. Güney Koreli şirket Galaxy A serisi cihazları için ise Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) adı verilen daha ucuz (ve daha az etkili) bir çözüme güveniyor.

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OIS destekli cihazlar bu yıl piyasaya sürülecek

Ama bu durum yakında değişecek. Kore merkezli SisaJournal'den gelen bir rapora göre Samsung, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya süreceği birkaç Galaxy A serisi telefon modeline OIS teknolojisini entegre edecek. Bu özellik çoğunlukla premium Galaxy A serisi telefonlarla sınırlı olacak ve şimdilik konuyla ilgili olarak başka bir ayrıntı yok.

Şimdiye kadar, OIS desteği sunan ve amiral gemisi olmayan iki Samsung akıllı telefon mevcuttu. Bu iki cihaz ise geçen yıl satışa sunulan Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite modelleriydi.

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=218547

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