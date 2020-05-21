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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdiye kadar amiral gemilerine entegre ettiği Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisini Galaxy A serisi cihazlara getirmeye hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor
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    Teknoloji üreticisi Samsung, bu yıl Galaxy A serisi akıllı telefonlara Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini getirecek. Bu teknoloji şimdiye kadar Samsung amiral gemileriyle sınırlıydı, ancak Galaxy A serisine eklenmesi umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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    Optik Görüntü Sabitleme (OIS), fotoğraf veya video çekimlerinde, titreşim sonucu ortaya çıkabilecek bulanıklıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Sadece Samsung değil, diğer akıllı telefon üreticileri de OIS özelliğini genellikle ileri teknoloji akıllı telefonlarına entegre ediyorlar. Güney Koreli şirket Galaxy A serisi cihazları için ise Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) adı verilen daha ucuz (ve daha az etkili) bir çözüme güveniyor.

    Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor
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    OIS destekli cihazlar bu yıl piyasaya sürülecek

    Ama bu durum yakında değişecek. Kore merkezli SisaJournal'den gelen bir rapora göre Samsung, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya süreceği birkaç Galaxy A serisi telefon modeline OIS teknolojisini entegre edecek. Bu özellik çoğunlukla premium Galaxy A serisi telefonlarla sınırlı olacak ve şimdilik konuyla ilgili olarak başka bir ayrıntı yok.

    Şimdiye kadar, OIS desteği sunan ve amiral gemisi olmayan iki Samsung akıllı telefon mevcuttu. Bu iki cihaz ise geçen yıl satışa sunulan Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite modelleriydi.



    http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=218547 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 3 dk.
    OIS 2013'te LG G2 ile piyasaya çıktı.yenilik gibi lanse etmek için geç sayılmaz mı?
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    Bloodin 7 dk.
    İyi de premium A serisi telefonlar çıktığında zaten amiral gemisi fiyatında oluyor... A9 ve A80'i gördük...
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    volga tuygun (tuygun habora) 51 dk.
    Sayın editör, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite modelleri bu yıl satışa çıktı.
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    kubilaykara (Kubilay Kara) 1 sa.
    A7 2016 serisinde mevcut olan teknolojiydi zaten. Sadece samsung fiyat politakasinda daha ucuza mal edip senden fazla para almak icin daha sonraki serilerde kaldirdi. Son 1 2 senedir de eis ile cikardi serileri. Fiyatlarin artacagi kesin.
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    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    Fiyatı artırmadan getireceklerse çok iyi.
    Fiyat arttıktan sonra anlamı yok, bütçesi olan A serisinden daha iyi telefonları alabilir zaten.
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 2 sa.
    Ois teknolojisinin galaxy a serisine eklenmesi, umut vadeden bir gelişme olarak değerlendirilebilirmis! İyi de kardeşim Ois olmadığı halde dünyanın parasını istiyorlar ; ois olunca fiyatlar yerinde mi sayacak?
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