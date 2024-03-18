"Uygunsuz" dizi sebebiyle Netflix'e tepki çığ gibi büyüyor

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Öfkeli Netflix izleyicileri, yayın platformuna yeni eklenen müstehcen dizi nedeniyle "aboneliklerini iptal etmekle" tehdit ediyor.

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Supersex, dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayatını anlatan bir dizi olarak lanse edildi.

7 bölümlük dizide Alessandro Borghi, tüm zamanların en ünlü yetişkin film oyuncularından biri olan Siffredi rolünde.

Netflix, dizinin 18 yaşından küçük izleyiciler için uygun olmadığı uyarısında bulundu. Ancak bu, izleyicilerin yayın platformundaki "uygunsuz" içerikten duydukları rahatsızlığı paylaşmalarını engellemedi.

Dizinin saniyeler süren bir sahnesi, gizemli bir şekilde silinmeden önce 7 Mart'ta Netflix tarafından Instagram sayfasında paylaşıldı.

Kısa videoda dizinin başrolündeki İtalyan aktör Alessandro Borghi'nin birkaç kadınla yakınlaştığı görülüyordu.

Paylaşım birkaç saat sonra Netflix'in Instagram hesabından silindi ancak platformun kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine mi sildiği yoksa Netflix'in olumsuz hayran geri bildirimleri nedeniyle mi kaldırmayı tercih ettiği belirsiz.

Bazı Netflix kullanıcıları tartışmalı dizinin konusundan duydukları tiksintiyi paylaşırken bazıları da çocuklarını korumak için aboneliklerini tamamen iptal etmekle tehdit etti.

Öfkeli bir kişi sosyal medyada şöyle yazdı: "Artık Netflix'te de yetişkin filmleri mi var? Hesabımı iptal ediyorum, çocuklarım bunu göremez."

Bir başka ebeveynse şunları yazdı: "Çocukların takip ettiği bir platform için bu uygunsuz değil mi?"

Diğer kullanıcılar müstehcen içeriğin "normalleştirilmesi" karşısında dehşete düşerken, bir kişi şu yorumu yaptı: "Artık yetişkin filmleri ana akım mı yapıyoruz? Bu gibi müstehcen içerikler konusunda hiçbir uyarı olmaması oldukça mide bulandırıcı. Eğer böyle şeyler yayınlamak istiyorsanız Netflix'te ayrı bir kategori olmalı."

Bir başkasıysa şunları yazdı: "Bunun modern kültürde kabul görmesi gerçekten üzücü. Toplumumuzun ve neslimizin aşırı cinselleştirilmesi iç karartıcı ve her iki cinsiyetin de değerini düşürüyor."

Bir diğer izleyici de isyan etti: "Netflix'e neler oluyor? İyi şeyleri geri getirin."

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