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    "Uygunsuz" dizi sebebiyle Netflix'e tepki çığ gibi büyüyor

    Netflix izleyicileri, tepkileri sebebiyle Amerika merkezli dijital yayın platformuna yeni eklenen "müstehcen" dizi nedeniyle "aboneliklerini iptal etmekle" tehdit ediyor. 

    'Uygunsuz' dizi sebebiyle Netflix'e tepki çığ gibi büyüyor Tam Boyutta Gör

    Öfkeli Netflix izleyicileri, yayın platformuna yeni eklenen müstehcen dizi nedeniyle "aboneliklerini iptal etmekle" tehdit ediyor.

    Supersex, dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayatını anlatan bir dizi olarak lanse edildi.

    7 bölümlük dizide Alessandro Borghi, tüm zamanların en ünlü yetişkin film oyuncularından biri olan Siffredi rolünde. 

    Netflix, dizinin 18 yaşından küçük izleyiciler için uygun olmadığı uyarısında bulundu. Ancak bu, izleyicilerin yayın platformundaki "uygunsuz" içerikten duydukları rahatsızlığı paylaşmalarını engellemedi. 

    Dizinin saniyeler süren bir sahnesi, gizemli bir şekilde silinmeden önce 7 Mart'ta Netflix tarafından Instagram sayfasında paylaşıldı.

    Kısa videoda dizinin başrolündeki İtalyan aktör Alessandro Borghi'nin birkaç kadınla yakınlaştığı görülüyordu. 

    Paylaşım birkaç saat sonra Netflix'in Instagram hesabından silindi ancak platformun kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine mi sildiği yoksa Netflix'in olumsuz hayran geri bildirimleri nedeniyle mi kaldırmayı tercih ettiği belirsiz.

    Bazı Netflix kullanıcıları tartışmalı dizinin konusundan duydukları tiksintiyi paylaşırken bazıları da çocuklarını korumak için aboneliklerini tamamen iptal etmekle tehdit etti. 

    Öfkeli bir kişi sosyal medyada şöyle yazdı: "Artık Netflix'te de yetişkin filmleri mi var? Hesabımı iptal ediyorum, çocuklarım bunu göremez."

    Bir başka ebeveynse şunları yazdı: "Çocukların takip ettiği bir platform için bu uygunsuz değil mi?"

    Diğer kullanıcılar müstehcen içeriğin "normalleştirilmesi" karşısında dehşete düşerken, bir kişi şu yorumu yaptı: "Artık yetişkin filmleri ana akım mı yapıyoruz? Bu gibi müstehcen içerikler konusunda hiçbir uyarı olmaması oldukça mide bulandırıcı. Eğer böyle şeyler yayınlamak istiyorsanız Netflix'te ayrı bir kategori olmalı."

    Bir başkasıysa şunları yazdı: "Bunun modern kültürde kabul görmesi gerçekten üzücü. Toplumumuzun ve neslimizin aşırı cinselleştirilmesi iç karartıcı ve her iki cinsiyetin de değerini düşürüyor."

    Bir diğer izleyici de isyan etti: "Netflix'e neler oluyor? İyi şeyleri geri getirin."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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