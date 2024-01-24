Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor

Netflix, Temel planı kaldırıyor
Netflix artık yeni ya da eski üyelerinin aylık 11.99 dolar olan reklamsız Temel plan aboneliğinden resmen uzaklaşıyor ve planı kaldırıyor. Böylece abonelere Netflix'in en ucuz reklamsız planı olarak aylık 15,49 dolarlık seçenek kalıyor. Netflix geçen yıl Kanada'da yeni abonelerin Temel plana kaydolmasına izin vermeyi bırakmış ve bu değişikliği ABD ve İngiltere'de de uygulamaya başlamıştı.
Yatırımcılara yönelik bir video röportajında eş CEO Greg Peters, reklam destekli teklifin şu anda 23 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını ve Netflix'in önceliğinin "ölçek" olduğunu söyledi. Dolayısıyla Netflix’in Temel plan yerine reklam destekli olan bu daha ucuz planı yerleştirdiğini göreceğiz. Netflix ayrıca 2023'ün son çeyreğinde 13,1 milyon abone eklediğini ve toplam abone sayısını dünya genelinde 247 milyona çıkardığını duyurdu.
Öte yandan mevcut kullanıcı tabanının sonunda karar vermek zorunda kaldıklarında hangi tarafa yöneleceklerini görmek ilginç olacak, ancak Netflix'in sürekli fiyat artışı yapmak yerine reklam işini artırmak istediği açık. 2024 yılında Temel planın ABD’de de kaldırıldığını görmemiz çok muhtemel. Sonrasında ise bu değişikliğin Türkiye dahil diğer ülkelere de kaydırıldığını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.