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    Anlık Bildirim

    Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor

    Netflix 2. çeyrekte Kanada ve İngiltere'den başlayacak en ucuz reklamsız planını kaldıracak. Mevcut aboneler artık 'Temel' planda bulunmayacak veya bu plana abone olamayacaklar.
    Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, yayınladığı son çeyrek raporunda 2024 yılının 2. çeyreğinden itibaren en ucuz reklamsız "Temel" planının Kanada ve İngiltere'de tamamen ortadan kalkacağını duyurdu. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana bu kademeye kaydolamıyordunuz, ancak artık mevcut aboneler de bu planda kalmaya devam edemeyecek. Kullanıcılar daha ucuz olan reklam destekli plana veya daha pahalı reklamsız abonelik katmanlarına yönlendirilecek.

    Netflix, Temel planı kaldırıyor

    Netflix artık yeni ya da eski üyelerinin aylık 11.99 dolar olan reklamsız Temel plan aboneliğinden resmen uzaklaşıyor ve planı kaldırıyor. Böylece abonelere Netflix'in en ucuz reklamsız planı olarak aylık 15,49 dolarlık seçenek kalıyor. Netflix geçen yıl Kanada'da yeni abonelerin Temel plana kaydolmasına izin vermeyi bırakmış ve bu değişikliği ABD ve İngiltere'de de uygulamaya başlamıştı.

    Yatırımcılara yönelik bir video röportajında eş CEO Greg Peters, reklam destekli teklifin şu anda 23 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını ve Netflix'in önceliğinin "ölçek" olduğunu söyledi. Dolayısıyla Netflix’in Temel plan yerine reklam destekli olan bu daha ucuz planı yerleştirdiğini göreceğiz. Netflix ayrıca 2023'ün son çeyreğinde 13,1 milyon abone eklediğini ve toplam abone sayısını dünya genelinde 247 milyona çıkardığını duyurdu.

    Öte yandan mevcut kullanıcı tabanının sonunda karar vermek zorunda kaldıklarında hangi tarafa yöneleceklerini görmek ilginç olacak, ancak Netflix'in sürekli fiyat artışı yapmak yerine reklam işini artırmak istediği açık. 2024 yılında Temel planın ABD’de de kaldırıldığını görmemiz çok muhtemel. Sonrasında ise bu değişikliğin Türkiye dahil diğer ülkelere de kaydırıldığını göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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