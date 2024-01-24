Tam Boyutta Gör Netflix, yayınladığı son çeyrek raporunda 2024 yılının 2. çeyreğinden itibaren en ucuz reklamsız "Temel" planının Kanada ve İngiltere'de tamamen ortadan kalkacağını duyurdu. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana bu kademeye kaydolamıyordunuz, ancak artık mevcut aboneler de bu planda kalmaya devam edemeyecek. Kullanıcılar daha ucuz olan reklam destekli plana veya daha pahalı reklamsız abonelik katmanlarına yönlendirilecek.

Netflix, Temel planı kaldırıyor

Netflix artık yeni ya da eski üyelerinin aylık 11.99 dolar olan reklamsız Temel plan aboneliğinden resmen uzaklaşıyor ve planı kaldırıyor. Böylece abonelere Netflix'in en ucuz reklamsız planı olarak aylık 15,49 dolarlık seçenek kalıyor. Netflix geçen yıl Kanada'da yeni abonelerin Temel plana kaydolmasına izin vermeyi bırakmış ve bu değişikliği ABD ve İngiltere'de de uygulamaya başlamıştı.

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Yatırımcılara yönelik bir video röportajında eş CEO Greg Peters, reklam destekli teklifin şu anda 23 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını ve Netflix'in önceliğinin "ölçek" olduğunu söyledi. Dolayısıyla Netflix’in Temel plan yerine reklam destekli olan bu daha ucuz planı yerleştirdiğini göreceğiz. Netflix ayrıca 2023'ün son çeyreğinde 13,1 milyon abone eklediğini ve toplam abone sayısını dünya genelinde 247 milyona çıkardığını duyurdu.

Öte yandan mevcut kullanıcı tabanının sonunda karar vermek zorunda kaldıklarında hangi tarafa yöneleceklerini görmek ilginç olacak, ancak Netflix'in sürekli fiyat artışı yapmak yerine reklam işini artırmak istediği açık. 2024 yılında Temel planın ABD’de de kaldırıldığını görmemiz çok muhtemel. Sonrasında ise bu değişikliğin Türkiye dahil diğer ülkelere de kaydırıldığını göreceğiz.

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Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor