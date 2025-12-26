Giriş
    Netflix, aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Apex filminden ilk fragmanı yayınlandı

    Netflix, ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği yeni filmi Apex'ten ilk fragmanı yayınladı. Film, bir seri katile karşı hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

    Netflix, aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Apex filminden ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2026 yılında yine çok sayıda film ve diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Netflix, bu yapımların tanıtım çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu bağlamda, 2026'da Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri olan Apex'in de ilk fragmanı yayınlandı.

    Aksiyon ve gerilim türlerini aynı potada eriten Apex'in başrolünde ünlü oyuncu Charlize Theron yer alıyor. Ona, son yıllarda Carry-On, Rocketman, Tetris gibi filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu Taron Egerton eşlik ediyor.

    Apex, 24 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

    Baltasar Kormákur'un (Everest, 2 Guns) yönettiği Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

    Apex, 24 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Filmin ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

