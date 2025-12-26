Netflix, aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Apex filminden ilk fragmanı yayınlandı

Aksiyon ve gerilim türlerini aynı potada eriten Apex'in başrolünde ünlü oyuncu Charlize Theron yer alıyor. Ona, son yıllarda Carry-On, Rocketman, Tetris gibi filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu Taron Egerton eşlik ediyor.
Apex, 24 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak
Baltasar Kormákur'un (Everest, 2 Guns) yönettiği Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.
Apex, 24 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Filmin ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.