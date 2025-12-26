Netflix, aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Apex filminden ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılında yine çok sayıda film ve diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Netflix, bu yapımların tanıtım çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu bağlamda, 2026'da Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri olan Apex'in de ilk fragmanı yayınlandı.

Aksiyon ve gerilim türlerini aynı potada eriten Apex'in başrolünde ünlü oyuncu Charlize Theron yer alıyor. Ona, son yıllarda Carry-On, Rocketman, Tetris gibi filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyen genç oyuncu Taron Egerton eşlik ediyor.

Apex, 24 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

Baltasar Kormákur'un (Everest, 2 Guns) yönettiği Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

Apex, 24 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Filmin ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

