Neuralink beyin çipini takan ikinci hasta düşünceleriyle Counter Strike 2 oynadı

Düşünceler Neuralink ile gerçek oluyor
Neuralink'in "Link" adı verilen çipi ile donatılan Alex, sadece düşünceleriyle Counter-Strike 2 oyununu oynayarak teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Geçtiğimiz ay Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir ameliyatla beynine Neuralink çipi yerleştirilen Alex, kısa süre içinde bu yeni teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaya başladı. Alex, çipi denemeye başlar başlamaz bilgisayarının imlecini yalnızca düşünceleriyle kontrol edebildi, birkaç saat içinde ise daha önce kullandığı tüm yardımcı teknolojilerin hız ve doğruluk limitlerini aştı.
Neuralink'ten yapılan açıklamada, bu gelişmenin, özellikle dört uzvunu kullanamayan bireyler için dijital cihazların kontrolünde performans artırıcı bir arayüz sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. Alex, Link'in takılmasının ikinci gününde bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı Fusion 360'ı ilk kez kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj parçası tasarladı ve bu parça daha sonra 3D olarak yazdırılarak BCI donanımına entegre edildi. Alex, artık CAD yazılımı kullanarak 3D objeler tasarlayabiliyor ve bu sayede bağımsız çalışabilme becerilerini geliştiriyor.
Neuralink, Alex ile birlikte çalışarak Link ile üretkenliğini daha da arttırmak için amaçlanan hareketleri farklı fare tıklama türleriyle (sol, sağ, orta) eşleştirerek sahip olduğu kontrol sayısını arttırarak CAD yazılımındaki çeşitli modlar (yakınlaştırma, kaydırma, kaydırma, tıklama ve sürükleme) arasında hızla geçiş yapmasını sağlayacak.
İkinci Neuralink hasta CS2 oynadı
Alex, Link arayüzünde ustalaşarak ilk BCI hastasının önceki rekorunu kırdı ve Alex, Link'in sınırlarını bağımsız olarak test etmeye devam etti. Alex'in oyun tutkusunu da unutmayan Neuralink, ona Counter-Strike 2'yi sadece beyin gücüyle oynama imkanı sundu. Dört uzvu felçli olan Alex, önceden Quadstick adı verilen ağızla kontrol edilen bir joystick kullanarak oyun oynuyordu. Ancak, Quadstick’in sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle oyun deneyimi kısıtlıydı. Neuralink çipi sayesinde ise Alex, oyun içinde hareket ederken aynı anda nişan alabiliyor ve bu da oyun keyfini daha önce mümkün olmayan bir şekilde artırıyor.
Alex, Link takılıyken BCI implantının yanı sıra Quadstick'ini de aynı anda hareket etmek ve nişan almak için kullanabiliyor ve bu da çok çok daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. Alex, konu hakkında yaptığı açıklamada “Sadece etrafta koşmak çok keyifli çünkü sağa sola bakabiliyorum ve Quadstick'i sağa sola hareket ettirmeme gerek kalmıyor... Nereye bakacağımı düşünüyorum ve o da istediğim yere gidiyor. Bu çılgınlık” dedi.
Elon Musk ise X üzerinden yaptığı açıklamada “Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce insan Neuralink'e sahip olacak, belki 5 yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca insan...” ifadelerini kullandı. Neuralink, paylaştığı blog güncellemesinde Alex için herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı ve ilk hastada olan sorunların görülmediği belirtildi. Neuralink, 2024 yılında toplamda 10 hastayı ameliyat etmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100068/elon-musks-neuralink-second-bci-patient-plays-counter-strike-2-on-his-laptop-with-brain/index.html https://neuralink.com/blog/prime-study-progress-update-second-participant/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.