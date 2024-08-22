Neuralink beyin çipini takan ikinci hasta düşünceleriyle Counter Strike 2 oynadı

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın büyük potansiyeller barındıran beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) girişimi Neuralink, sadece birkaç hafta önce ikinci ameliyatını gerçekleştirdi. Bu operasyon ile Alex adında ikinci bir hastanın beynine şirket tarafından geliştirilen bir çip yerleştirildi. Şimdi ise Alex’in sadece düşünceleriyle popüler rekabetçi oyun Counter-Strike 2’yi oynadığı açıklandı.

Düşünceler Neuralink ile gerçek oluyor

Neuralink'in "Link" adı verilen çipi ile donatılan Alex, sadece düşünceleriyle Counter-Strike 2 oyununu oynayarak teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Geçtiğimiz ay Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir ameliyatla beynine Neuralink çipi yerleştirilen Alex, kısa süre içinde bu yeni teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaya başladı. Alex, çipi denemeye başlar başlamaz bilgisayarının imlecini yalnızca düşünceleriyle kontrol edebildi, birkaç saat içinde ise daha önce kullandığı tüm yardımcı teknolojilerin hız ve doğruluk limitlerini aştı.

Neuralink'ten yapılan açıklamada, bu gelişmenin, özellikle dört uzvunu kullanamayan bireyler için dijital cihazların kontrolünde performans artırıcı bir arayüz sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. Alex, Link'in takılmasının ikinci gününde bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı Fusion 360'ı ilk kez kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj parçası tasarladı ve bu parça daha sonra 3D olarak yazdırılarak BCI donanımına entegre edildi. Alex, artık CAD yazılımı kullanarak 3D objeler tasarlayabiliyor ve bu sayede bağımsız çalışabilme becerilerini geliştiriyor.

Neuralink, Alex ile birlikte çalışarak Link ile üretkenliğini daha da arttırmak için amaçlanan hareketleri farklı fare tıklama türleriyle (sol, sağ, orta) eşleştirerek sahip olduğu kontrol sayısını arttırarak CAD yazılımındaki çeşitli modlar (yakınlaştırma, kaydırma, kaydırma, tıklama ve sürükleme) arasında hızla geçiş yapmasını sağlayacak.

İkinci Neuralink hasta CS2 oynadı

Alex, Link arayüzünde ustalaşarak ilk BCI hastasının önceki rekorunu kırdı ve Alex, Link'in sınırlarını bağımsız olarak test etmeye devam etti. Alex'in oyun tutkusunu da unutmayan Neuralink, ona Counter-Strike 2'yi sadece beyin gücüyle oynama imkanı sundu. Dört uzvu felçli olan Alex, önceden Quadstick adı verilen ağızla kontrol edilen bir joystick kullanarak oyun oynuyordu. Ancak, Quadstick’in sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle oyun deneyimi kısıtlıydı. Neuralink çipi sayesinde ise Alex, oyun içinde hareket ederken aynı anda nişan alabiliyor ve bu da oyun keyfini daha önce mümkün olmayan bir şekilde artırıyor.

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Alex, Link takılıyken BCI implantının yanı sıra Quadstick'ini de aynı anda hareket etmek ve nişan almak için kullanabiliyor ve bu da çok çok daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. Alex, konu hakkında yaptığı açıklamada “Sadece etrafta koşmak çok keyifli çünkü sağa sola bakabiliyorum ve Quadstick'i sağa sola hareket ettirmeme gerek kalmıyor... Nereye bakacağımı düşünüyorum ve o da istediğim yere gidiyor. Bu çılgınlık” dedi.

Elon Musk ise X üzerinden yaptığı açıklamada “Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce insan Neuralink'e sahip olacak, belki 5 yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca insan...” ifadelerini kullandı. Neuralink, paylaştığı blog güncellemesinde Alex için herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı ve ilk hastada olan sorunların görülmediği belirtildi. Neuralink, 2024 yılında toplamda 10 hastayı ameliyat etmeyi planlıyor.

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