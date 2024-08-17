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    Huawei’nin yeni saati ilk defa kendini gösterdi: Tıbbi cihaz lisansı aldı!

    Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden biri olan Huawei’nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. İşte bu yeni saat, sertifikasyon süreçleri aşamasında kendini gösterdi.

    Huawei’nin yeni saati ilk defa kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin yeni nesil akıllı saat modeli Watch D2'nin piyasaya çıkışı yaklaşıyor gibi görünüyor. Weibo'da paylaşılan bir sızıntıya göre, Huawei’nin bu yeni giyilebilir cihazı Çin’de tıbbi cihaz lisansı almayı başardı. Bu lisans, cihazın Çin'de tıbbi ekipman olarak satışa sunulabilmesi için gerekli düzenleyici incelemelerden geçtiğini ve belirli tıbbi cihaz standartlarını karşıladığını gösteriyor.

    Lisans detayları, saatin kesin adını belirtmese de, cihaz "Bilek Ambulatory Kan Basıncı Kaydedici" olarak geçiyor. Ayrıca, lisans içerisinde LCA-B10, LCA-B11 ve LCA-B12 model numaralarına sahip üç farklı saat varyantı yer alıyor. Bu bilgiler, Watch D2’nin, Watch D modelinin bir ardılı olabileceğini işaret ediyor.

    Huawei Watch D2 ne zaman çıkacak?

    Tasarım ve işlevsellik hakkında henüz çok fazla detay bulunmamakla birlikte, lisans bilgileri cihazın ana ünite, bileklik ve kablosuz şarj tabanı gibi parçalara sahip olduğunu doğruluyor. Watch D2'nin, kan basıncını ölçme, hem sistolik hem de diyastolik basıncı izleme ve kalp atış hızını ölçme gibi özellikler sunması bekleniyor. Bu özelliklerin, 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için statik bir durumda geçerli olacağı belirtiliyor.

    Huawei Watch D2'nin, Huawei Mate 70 amiral gemisi ile aynı dönemde tanıtılabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bu düşünce, önceki söylentilerle de uyumlu olarak saatin bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

    Watch D modelini tanıyan kullanıcılar, Watch D2’nin nasıl bir gelişme sunacağını merak ediyor olabilirler. İlk modelde kare ekran tasarımı, 1.64 inç AMOLED ekran, kan basıncı hatırlatıcıları ve EKG analizi gibi özellikler bulunuyordu ve cihazın 7 günlük bir pil ömrü vardı. Watch D2’nin bu temelin üzerine nasıl bir performans sergileyeceği, pil ömründe iyileştirmeler yapılıp yapılmadığı, daha şık bir tasarım sunup sunmadığı ya da tamamen yeni sağlık izleme özellikleri getirip getirmediği merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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