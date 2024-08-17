Huawei’nin yeni saati ilk defa kendini gösterdi: Tıbbi cihaz lisansı aldı!

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Huawei’nin yeni nesil akıllı saat modeli Watch D2'nin piyasaya çıkışı yaklaşıyor gibi görünüyor. Weibo'da paylaşılan bir sızıntıya göre, Huawei’nin bu yeni giyilebilir cihazı Çin’de tıbbi cihaz lisansı almayı başardı. Bu lisans, cihazın Çin'de tıbbi ekipman olarak satışa sunulabilmesi için gerekli düzenleyici incelemelerden geçtiğini ve belirli tıbbi cihaz standartlarını karşıladığını gösteriyor.

Lisans detayları, saatin kesin adını belirtmese de, cihaz "Bilek Ambulatory Kan Basıncı Kaydedici" olarak geçiyor. Ayrıca, lisans içerisinde LCA-B10, LCA-B11 ve LCA-B12 model numaralarına sahip üç farklı saat varyantı yer alıyor. Bu bilgiler, Watch D2’nin, Watch D modelinin bir ardılı olabileceğini işaret ediyor.

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Huawei Watch D2 ne zaman çıkacak?

Tasarım ve işlevsellik hakkında henüz çok fazla detay bulunmamakla birlikte, lisans bilgileri cihazın ana ünite, bileklik ve kablosuz şarj tabanı gibi parçalara sahip olduğunu doğruluyor. Watch D2'nin, kan basıncını ölçme, hem sistolik hem de diyastolik basıncı izleme ve kalp atış hızını ölçme gibi özellikler sunması bekleniyor. Bu özelliklerin, 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için statik bir durumda geçerli olacağı belirtiliyor.

Huawei Watch D2'nin, Huawei Mate 70 amiral gemisi ile aynı dönemde tanıtılabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bu düşünce, önceki söylentilerle de uyumlu olarak saatin bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Watch D modelini tanıyan kullanıcılar, Watch D2’nin nasıl bir gelişme sunacağını merak ediyor olabilirler. İlk modelde kare ekran tasarımı, 1.64 inç AMOLED ekran, kan basıncı hatırlatıcıları ve EKG analizi gibi özellikler bulunuyordu ve cihazın 7 günlük bir pil ömrü vardı. Watch D2’nin bu temelin üzerine nasıl bir performans sergileyeceği, pil ömründe iyileştirmeler yapılıp yapılmadığı, daha şık bir tasarım sunup sunmadığı ya da tamamen yeni sağlık izleme özellikleri getirip getirmediği merak konusu.

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