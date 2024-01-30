Elon Musk’ın düşünerek cihaz kontrolü sağlayan Neuralink beyin çipi insana takıldı

Tam Boyutta Gör Teknolojide eşikler o kadar hızlı aşılıyor ki aslında bunlar şaşıracak zamanı bulamıyoruz. Beyne takılan implantların halen uzun yıllar uzakta olduğu düşünülürken Elon Musk’ın Neuralink şirketi çok kısa bir süre önce ilk kez bir insana geliştirdiği çipi implante etti. Musk, sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada prosedürün başarılı olduğunu ve bireyin iyi bir şekilde iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu.

Sadece düşünerek cihaz kontrolü

Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) oluşturmayı amaçlayan Neuralink, FDA'dan yeşil ışık aldıktan sonra geçen sonbaharda ilk klinik denemesi için insan hastalarından talep toplamaya ve değerlendirmeye başlamıştı. O sırada Neuralink, "servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle kuadriplejisi olan", yani hareket sınırlamaları olan kişilerin çalışmaya katılabileceğini söylemişti. Şirket yaptığı açıklamada, "BCI'mızın ilk hedefi, insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme yeteneği kazandırmaktır" dedi.

Musk, prosedür veya denemenin durumu hakkında başka herhangi bir ayrıntı paylaşmadı ancak ilk sonuçların umut verici olduğunu ve sinyal tespitinin sağlandığını aktardı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, hücreler beyin ve vücut çevresine bilgi göndermek için elektrik ve kimyasal sinyaller kullanır. Bu sinyaller nöron tarafından ateşlendiğinde sivri uçlar olarak görünür. Neuralink çipi de bunun tespitini içeriyor.

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Neuralink implantlarının arkasındaki fikir, kuadripleji veya felçli kişilerde uzuv hareketini yeniden etkinleştirmek. Musk ayrıca ayrı bir gönderide ilk Neuralink ürününün “Telepati” olarak adlandırıldığını ve telefonunuzu ya da bilgisayarınızı "sadece düşünerek" kontrol etmenizi sağlayacağını belirtti: “Stephen Hawking'in bir hızlı daktilocu ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. Amaç da bu zaten.”

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Elon Musk’ın ilk Neuralink çipi insana takıldı: Ciddi bir eşik