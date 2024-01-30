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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın düşünerek cihaz kontrolü sağlayan Neuralink beyin çipi insana takıldı

    Elon Musk, Neuralink'in beyin çipinin bir insana ilk defa implante edildiğini söyledi. Düşünerek cihaz kontrolü sağlayacak olan Neuralink çipini takan insan ise şu anda iyileşme sürecinde.
    Elon Musk’ın ilk Neuralink çipi insana takıldı: Ciddi bir eşik Tam Boyutta Gör
    Teknolojide eşikler o kadar hızlı aşılıyor ki aslında bunlar şaşıracak zamanı bulamıyoruz. Beyne takılan implantların halen uzun yıllar uzakta olduğu düşünülürken Elon Musk’ın Neuralink şirketi çok kısa bir süre önce ilk kez bir insana geliştirdiği çipi implante etti. Musk, sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada prosedürün başarılı olduğunu ve bireyin iyi bir şekilde iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu.

    Sadece düşünerek cihaz kontrolü

    Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) oluşturmayı amaçlayan Neuralink, FDA'dan yeşil ışık aldıktan sonra geçen sonbaharda ilk klinik denemesi için insan hastalarından talep toplamaya ve değerlendirmeye başlamıştı. O sırada Neuralink, "servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle kuadriplejisi olan", yani hareket sınırlamaları olan kişilerin çalışmaya katılabileceğini söylemişti. Şirket yaptığı açıklamada, "BCI'mızın ilk hedefi, insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme yeteneği kazandırmaktır" dedi.

    Musk, prosedür veya denemenin durumu hakkında başka herhangi bir ayrıntı paylaşmadı ancak ilk sonuçların umut verici olduğunu ve sinyal tespitinin sağlandığını aktardı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, hücreler beyin ve vücut çevresine bilgi göndermek için elektrik ve kimyasal sinyaller kullanır. Bu sinyaller nöron tarafından ateşlendiğinde sivri uçlar olarak görünür. Neuralink çipi de bunun tespitini içeriyor.

    Neuralink implantlarının arkasındaki fikir, kuadripleji veya felçli kişilerde uzuv hareketini yeniden etkinleştirmek. Musk ayrıca ayrı bir gönderide ilk Neuralink ürününün “Telepati” olarak adlandırıldığını ve telefonunuzu ya da bilgisayarınızı "sadece düşünerek" kontrol etmenizi sağlayacağını belirtti: “Stephen Hawking'in bir hızlı daktilocu ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. Amaç da bu zaten.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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