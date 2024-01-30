Elon Musk’ın düşünerek cihaz kontrolü sağlayan Neuralink beyin çipi insana takıldı

Sadece düşünerek cihaz kontrolü
Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) oluşturmayı amaçlayan Neuralink, FDA'dan yeşil ışık aldıktan sonra geçen sonbaharda ilk klinik denemesi için insan hastalarından talep toplamaya ve değerlendirmeye başlamıştı. O sırada Neuralink, "servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle kuadriplejisi olan", yani hareket sınırlamaları olan kişilerin çalışmaya katılabileceğini söylemişti. Şirket yaptığı açıklamada, "BCI'mızın ilk hedefi, insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme yeteneği kazandırmaktır" dedi.
Musk, prosedür veya denemenin durumu hakkında başka herhangi bir ayrıntı paylaşmadı ancak ilk sonuçların umut verici olduğunu ve sinyal tespitinin sağlandığını aktardı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, hücreler beyin ve vücut çevresine bilgi göndermek için elektrik ve kimyasal sinyaller kullanır. Bu sinyaller nöron tarafından ateşlendiğinde sivri uçlar olarak görünür. Neuralink çipi de bunun tespitini içeriyor.
Neuralink implantlarının arkasındaki fikir, kuadripleji veya felçli kişilerde uzuv hareketini yeniden etkinleştirmek. Musk ayrıca ayrı bir gönderide ilk Neuralink ürününün “Telepati” olarak adlandırıldığını ve telefonunuzu ya da bilgisayarınızı "sadece düşünerek" kontrol etmenizi sağlayacağını belirtti: “Stephen Hawking'in bir hızlı daktilocu ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. Amaç da bu zaten.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.