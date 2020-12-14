New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Koreli Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in geliştirdiği robot köpek Spot’un önümüzdeki yıl içinde uzayan bir kol eklentinse sahip olacağını daha önce duyurmuştuk. Spot’u yeni eklentisiyle test eden kurumlardan biri de New York Polis Departmanı (NYPD) oldu.

Ayrıca Bkz. "ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak"

İlginizi Çekebilir

Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak

NYPD’nin digidog (Dijital Köpek) adını verdiği Spot sürümü, aslında 2019 yılı içinde teste alınmış. Ancak oldukça titiz bir şekilde sürdürülen test süreci halen devam ettiği belirtiliyor. Henüz sahaya resmi olarak inmeyen Digidog için en erken görev tarihi olarak ise 2021 yılının başları telaffuz ediyor.

Emniyet kuvvetlerinin baskın türü faaliyetlerde kapıların açılması veya engellerin kaldırılması gibi personelin hayatını tehlikeye atabilecek eylemlerde tercih edilmesi muhtemel olan robot, gerçek dünya durumlarında da test edilmiş. Bir rehine durumu ve silahlı bir şahsın kurduğu barikatın yıkılması için kullanılan Digidog, söylenene göre görevlerini başarıyla yerine getirmiş.

NYPD’ye göre “polis memurları ile insanları koruyacak ve onların hayatını kurtaracak” köpeğe ait tatbikat videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/nypd-recruits-new-robot-dog-with-extendable-arm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.