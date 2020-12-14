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    New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı

    Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve yakında uzayan bir kol eklentisine sahip olacak robor köperk Spot, aynı eklentiyle New York Polis Departmanı tarafından da test ediliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı
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    Koreli Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamics’in geliştirdiği robot köpek Spot’un önümüzdeki yıl içinde uzayan bir kol eklentinse sahip olacağını daha önce duyurmuştuk. Spot’u yeni eklentisiyle test eden kurumlardan biri de New York Polis Departmanı (NYPD) oldu.

    Ayrıca Bkz. "ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak"

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    NYPD’nin digidog (Dijital Köpek) adını verdiği Spot sürümü, aslında 2019 yılı içinde teste alınmış. Ancak oldukça titiz bir şekilde sürdürülen test süreci halen devam ettiği belirtiliyor. Henüz sahaya resmi olarak inmeyen Digidog için en erken görev tarihi olarak ise 2021 yılının başları telaffuz ediyor.

    Emniyet kuvvetlerinin baskın türü faaliyetlerde kapıların açılması veya engellerin kaldırılması gibi personelin hayatını tehlikeye atabilecek eylemlerde tercih edilmesi muhtemel olan robot, gerçek dünya durumlarında da test edilmiş. Bir rehine durumu ve silahlı bir şahsın kurduğu barikatın yıkılması için kullanılan Digidog, söylenene göre görevlerini başarıyla yerine getirmiş.

    NYPD’ye göre “polis memurları ile insanları koruyacak ve onların hayatını kurtaracak” köpeğe ait tatbikat videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/nypd-recruits-new-robot-dog-with-extendable-arm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzayan kol bizden olsun diye kötü bir espiri yapmaya geldim bizde bu robot olsa uzayan kolu olmazdı emin olun
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biz de olsa hemen çalıp yedek parça diye satarlar orda burda.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstiklal Marşı'nı tersten okutuyor mu?
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    o grafiklere rağmen Cyberpunk oynayan da ne bilm
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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