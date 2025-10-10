Boston Dynamics, Atlas’a üç parmaklı yeni el sistemi kazandırdı

Şirketin paylaştığı yeni videoda, Atlas’ın el tasarımındaki yenilikler öne çıkıyor. Boston Dynamics mühendisleri, insana tamamen benzeyen bir el yerine dayanıklı, güvenilir ve çok yönlü bir kavrayıcı geliştirmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşım sayesinde Atlas artık sıralama, toplama, paketleme ve ağır yük taşıma gibi görevleri daha verimli biçimde gerçekleştirebiliyor.
Atlas’ın robot davranış direktörü Alberto Rodriguez, ellerin insan biçimli robotlarda en karmaşık bileşenlerden biri olduğunu belirterek, “Çok küçük bir alana çok fazla hareket ve algılama özelliği eklememiz gerekiyor, bu yüzden tasarım açısından çok zor bir problem” dedi.
Yedi serbestlik derecesine sahip üç parmaklı el
Sisteme başparmağın eklenmesi, Atlas’ın nesne kavrama çeşitliliğini önemli ölçüde artırıyor. Mühendislere göre bu yeni tasarım sayesinde hemen hemen her şey kavranabiliyor. Ekip, üç parmağın kompleks görevleri yerine getirebilmek için minimum gerekli sayı olduğunu belirtiyor.
Bilindiği üzere Boston Dynamics, halihazırda Toyota çatısı altında faaliyet gösteriyor. Şirket, Toyota Research Institute ile iş birliği yaparak "Large Behavior Model (LBM)" adlı yeni bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Bu sistem, insan hareketlerinin devasa veri kümeleriyle eğitilerek, robotun davranışları anlamasını, üretmesini ve uyarlamasını sağlıyor. Daha önce manuel olarak programlanması gereken eylemler artık ek kod yazmadan eklenebiliyor.
