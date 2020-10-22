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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak

    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, yakında çok daha yetenekli hale gelecek. Gelecek yıl Şirket, robot köpek için bir kol eklentisi ve şarj istasyonu piyasaya sürecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Boston Dynamics tarafından geliştirilip piyasaya sürülen robot köpek Spot yakında çok daha kullanışlı hale gelecek. Spot, şirketin geliştirmekte olduğu kol ve şarj aparatıyla artık çok daha fazla işin üstesinden kendi başına gelebilecek.

    75 bin dolarlık oldukça yüksek fiyatına rağmen piyasaya çıktığı günden itibaren yaklaşık 260 adet satılan Spot’u daha önce Singapur’da parklarda insanlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatırken veya petrol rafinerilerinde gaz ölçümü yaparken görmüştük.

    Ayrıca Bkz. "Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi"

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    Geliştiriciler ve üçüncü partiler tarafından üretilen aksesuarların kullanılabildiği esnek bir platform olan Spot, bu sayede inşaat sektörü ve teletıp gibi farklı alanlarda da insanlara yardımcı oluyor. Robot köpeği tasarlayan ve üreten Boston Dynamics de Spot’a ilave aksesuar geliştiren şirketlerden biri.

    Boston Dynamics’in Spot için tasarladığı aksesuarlardan biri ise aslında robotun ilk tanıtıldığı günlerden kalma bir cihaz. Bir kol görevi gören eklenti, en basit haliyle Spot’un kendi başına kapıları açmasına veya nesneleri tutup kaldırmasına yarıyor.

    Boston Dynamics’e göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen kol eklentisinin sıradan bir donanım olarak görülmemesi gerekiyor. Kendine has bir arayüzü olacak eklenti, uzaktan elle kontrol edilebileceği gibi kontrollü biçimde ancak otonom olarak da işleyecek. Standart olarak kapı açmak, nesneleri tutmak veya sürüklemek için kullanılacak kol, bir API aracılığıyla geliştiricilere açılacak. Eklentiye bu sayede farklı yetenekler de kazandırılabilecek.

    Boston Dynamics kol eklentisine ilave olarak robot süpürgelerden aşina olduğumuz bir şarj istasyonunu da piyasaya sürecek. Özellikle petrol rafinerileri veya radyasyon seviyelerinin tehlikeli olduğu bölgelerde kullanılacağı düşünülen istasyon, ihtiyaç halinde Spot’un kendi başına şarj olmasını sağlayacak.



    https://techcrunch.com/2020/10/21/boston-dynamics-spot-is-getting-an-arm-and-self-charging-dock-next-year/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAAC6fBtok9t4g1wVQGzX-foxlN5wnzUuF0XTMdCG2Zqptl_HM5wSEinOz3iHdPIE62THR2cLPE6e2d8WNmGY0ffzjMUb0FCS5yhPK7ibiF5Cj9DDc2DvZI7Jvi8X9AbQwRKxoUi74zHDccVE-ydGAGO726ULVdBgGxQb7jpC_Tdck Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alabamalı (can canam) 10 sa.
    Ben humanoid robotu bekliyorum yemek yapsın evleri süpürsün facede inst falan like yapsın :)
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    cocainbar (Cocain bar) 11 sa.
    Tarhana yapmasi cok uzak degil
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    RAIZEN 16 sa.
    Bir yerde bir yazı okumuştum, teknoloji önce orduya sonra son kullanıcıya gelir diye. ABD'nin elinde yüksek ihtimalle buna benzer otonom ölüm makineleri vardır ve geliştiriliyordur. Tek tıkla ülkeye konuşlandırılan bu makineleri kurşun geçirmez yapsalar bir ülkenin nüfusunu yok etme potansiyeli var. Ürkütücü.
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    dımmışali (durmuş bahça) 22 sa.
    Bence döner bıçağı daha mantıklı olur.
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    mastella16 22 sa.
    Black Mirror'daki bir bölüm geldi aklıma...
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    Bloodin 22 sa.
    Sonraki yıllarda da bir silah verin eline tamamdır...
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