Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak

Boston Dynamics tarafından geliştirilip piyasaya sürülen robot köpek Spot yakında çok daha kullanışlı hale gelecek. Spot, şirketin geliştirmekte olduğu kol ve şarj aparatıyla artık çok daha fazla işin üstesinden kendi başına gelebilecek.

75 bin dolarlık oldukça yüksek fiyatına rağmen piyasaya çıktığı günden itibaren yaklaşık 260 adet satılan Spot’u daha önce Singapur’da parklarda insanlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatırken veya petrol rafinerilerinde gaz ölçümü yaparken görmüştük.

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Geliştiriciler ve üçüncü partiler tarafından üretilen aksesuarların kullanılabildiği esnek bir platform olan Spot, bu sayede inşaat sektörü ve teletıp gibi farklı alanlarda da insanlara yardımcı oluyor. Robot köpeği tasarlayan ve üreten Boston Dynamics de Spot’a ilave aksesuar geliştiren şirketlerden biri.

Boston Dynamics’in Spot için tasarladığı aksesuarlardan biri ise aslında robotun ilk tanıtıldığı günlerden kalma bir cihaz. Bir kol görevi gören eklenti, en basit haliyle Spot’un kendi başına kapıları açmasına veya nesneleri tutup kaldırmasına yarıyor.

Boston Dynamics’e göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen kol eklentisinin sıradan bir donanım olarak görülmemesi gerekiyor. Kendine has bir arayüzü olacak eklenti, uzaktan elle kontrol edilebileceği gibi kontrollü biçimde ancak otonom olarak da işleyecek. Standart olarak kapı açmak, nesneleri tutmak veya sürüklemek için kullanılacak kol, bir API aracılığıyla geliştiricilere açılacak. Eklentiye bu sayede farklı yetenekler de kazandırılabilecek.

Boston Dynamics kol eklentisine ilave olarak robot süpürgelerden aşina olduğumuz bir şarj istasyonunu da piyasaya sürecek. Özellikle petrol rafinerileri veya radyasyon seviyelerinin tehlikeli olduğu bölgelerde kullanılacağı düşünülen istasyon, ihtiyaç halinde Spot’un kendi başına şarj olmasını sağlayacak.

https://techcrunch.com/2020/10/21/boston-dynamics-spot-is-getting-an-arm-and-self-charging-dock-next-year/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAAC6fBtok9t4g1wVQGzX-foxlN5wnzUuF0XTMdCG2Zqptl_HM5wSEinOz3iHdPIE62THR2cLPE6e2d8WNmGY0ffzjMUb0FCS5yhPK7ibiF5Cj9DDc2DvZI7Jvi8X9AbQwRKxoUi74zHDccVE-ydGAGO726ULVdBgGxQb7jpC_Tdck

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