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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak

    United Havayolları, 2050 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını %100’e yakın oranda azaltmak isteğiyle direkt hava yakalama yönteminden yararlanmaya karar verdi.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak
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    Sera gazı emisyonlarının artmasında başrolü oynayan aktörlerden olan havacılık sektörü, iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında yaptığı yatırımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Chicago merkezli United Havayolları da bu anlamda yatırım şirketlerden biri.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı emisyonlarının azaldığını gösteren bir çevre raporu daha yayınlandı"

    2050 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını %100’e yakın oranda azaltmak isteyen şirket, bu kapsamda yönünü direkt hava yakalama teknolojisine çevirdi. Atmosferdeki CO2’yi ayrıştırmak için havayı kimyasal bir solüsyondan ya da katı emici filtrelerden geçirme prensibiyle işleyen teknolojide söz konusu yollarla yakalanan CO2, sonrasında yeraltı depoları gibi alanlarda saklanıyor.

    ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak

    United, bu alanda çözüm üretmesi için ise 1PointFive Inc. Adlı şirkete milyonlarca dolarlık bir yatırım yapacak. 1PointFive Inc. de aldığı destekle ABD’nin endüstriyel ölçekteki en büyük direkt hava yakalama tesisini inşa edecek. Teksas eyaletinde 400 dönümlük araziye kurulacak tesisin inşaatı 2022 yılında başlayacak. İşin ilginç yanı ise depolanan CO2, bölgedeki petrol arazisindeki basıncın artırılması ve üretim hızlanması için kullanılacak.

    ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak
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    United’ın emisyon oranlarını düşürmek adına attığı adımla ilgili konuşan şirket CEO’su Scott Kirby, “Bu tür yenilikçi teknolojiler, emisyonların düşmesini sağlarken iklim değişikliğinin hızını da azaltacaktır. Attığımız bu adımla sadece bizim sürdürülebilirlik hedefimizin karşılanması sağlanmayacak, ayrıca tüm sektörde bu yönde bir değişimin öncüsü olabileceğiz.” ifadelerini kullandı.  



    https://www.guampdn.com/story/money/2020/12/11/united-airlines-direct-air-capture-co-2-1-pointfive-inc-texas/6516144002/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    the most important thing 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu da benden bir bilgi : Yeryüzünden yukarıya çıkan zararlı gazların ozona ulaşması 40 seneyi bulur. Yani biz şu an düz mantıkla 1980in zararını yaşıyoruz, bu sene biraz azalan bu gazların etkisi ancak 40 sene sonra görülecek
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    unununium 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Dünyanın atmosferi yer yüzünden itibaren başlar dediğin zaman dilimi hangi atmosfer katmanına ulaşabilmesi için?
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    olabilir ama Co2 ile ilgili bu söylenemez. proje Atmosferdeki Co2 için yapılmış.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Direkttir o direkt değildir
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