ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak

Tam Boyutta Gör Sera gazı emisyonlarının artmasında başrolü oynayan aktörlerden olan havacılık sektörü, iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında yaptığı yatırımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Chicago merkezli United Havayolları da bu anlamda yatırım şirketlerden biri.

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2050 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını %100’e yakın oranda azaltmak isteyen şirket, bu kapsamda yönünü direkt hava yakalama teknolojisine çevirdi. Atmosferdeki CO2’yi ayrıştırmak için havayı kimyasal bir solüsyondan ya da katı emici filtrelerden geçirme prensibiyle işleyen teknolojide söz konusu yollarla yakalanan CO2, sonrasında yeraltı depoları gibi alanlarda saklanıyor.

United, bu alanda çözüm üretmesi için ise 1PointFive Inc. Adlı şirkete milyonlarca dolarlık bir yatırım yapacak. 1PointFive Inc. de aldığı destekle ABD’nin endüstriyel ölçekteki en büyük direkt hava yakalama tesisini inşa edecek. Teksas eyaletinde 400 dönümlük araziye kurulacak tesisin inşaatı 2022 yılında başlayacak. İşin ilginç yanı ise depolanan CO2, bölgedeki petrol arazisindeki basıncın artırılması ve üretim hızlanması için kullanılacak.

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United’ın emisyon oranlarını düşürmek adına attığı adımla ilgili konuşan şirket CEO’su Scott Kirby, “Bu tür yenilikçi teknolojiler, emisyonların düşmesini sağlarken iklim değişikliğinin hızını da azaltacaktır. Attığımız bu adımla sadece bizim sürdürülebilirlik hedefimizin karşılanması sağlanmayacak, ayrıca tüm sektörde bu yönde bir değişimin öncüsü olabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

https://www.guampdn.com/story/money/2020/12/11/united-airlines-direct-air-capture-co-2-1-pointfive-inc-texas/6516144002/

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