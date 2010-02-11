Nexus 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üreticisi Nexus, ilk defa Aralık ayında gösterdiği 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Real Silent serisi altında hazırlanan ve NX-6000 R3 kod adını taşıyan yeni güç kaynağı, ATX v2.2 standartları çerçevesinde geliştirildi. 80Plus Bronz sertifikasıyla %82 civarında verimilik sunabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliğiyle birlikte geliyor. Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ve bu kanal üzerinden 50A sağlayabilen Nexus'un yeni PSU'i, 15.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla serinletiliyor.
Nexus'un üç yıllık garanti ile sunduğu NX-6000 R3, Avrupa'da 72 Avro civarında etiket fiyatına sahip.
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Tek trafo olduğu için zaten kanallar arası gücü dağıtır bu psu peak te 700 w a kadar güç sağlar
Ben bu forumda 8000 mesajı olupta 600w psu ya 18Ax4 kanaldan sadece 12 volt kanalına 864 w diyen adam gördüm toplamda da 1000 yapıyo onun hesabına göre
50A sağlayabilen Nexus'un yeni PSU'i, 15.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla serinletiliyor.
orta seviyeli kullanıcılar için tutupda donanimhaber in test için kullandıgı sistem için deil.