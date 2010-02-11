Nexus 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını satışa sundu

Komponent üreticisi Nexus, ilk defa Aralık ayında gösterdiği 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Real Silent serisi altında hazırlanan ve NX-6000 R3 kod adını taşıyan yeni güç kaynağı, ATX v2.2 standartları çerçevesinde geliştirildi. 80Plus Bronz sertifikasıyla %82 civarında verimilik sunabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliğiyle birlikte geliyor. Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ve bu kanal üzerinden 50A sağlayabilen Nexus'un yeni PSU'i, 15.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla serinletiliyor.

Nexus'un üç yıllık garanti ile sunduğu NX-6000 R3, Avrupa'da 72 Avro civarında etiket fiyatına sahip.