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Nexus 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Nexus, ilk defa Aralık ayında gösterdiği 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Real Silent serisi altında hazırlanan ve NX-6000 R3 kod adını taşıyan yeni güç kaynağı, ATX v2.2 standartları çerçevesinde geliştirildi. 80Plus Bronz sertifikasıyla %82 civarında verimilik sunabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliğiyle birlikte geliyor. Tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan ve bu kanal üzerinden 50A sağlayabilen Nexus'un yeni PSU'i, 15.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla serinletiliyor.

Nexus'un üç yıllık garanti ile sunduğu NX-6000 R3, Avrupa'da 72 Avro civarında etiket fiyatına sahip.


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lvlono 9 yıl
Hangi donanım kaç Volt ya da nekadar akım(Amper)çeker bilmem ama 12V tan 50A çekerken,PSU üzerinde yazdığı gibi 3.3V ve 5V kanalından 24A çekilmez gibi geliyor bana nedense:)
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hellteam 9 yıl
Güzel psu verdiği değerler doğru Siz bu hesapları kafanıza takmayın oraya yanlış yazacak hali yok

Tek trafo olduğu için zaten kanallar arası gücü dağıtır bu psu peak te 700 w a kadar güç sağlar

Ben bu forumda 8000 mesajı olupta 600w psu ya 18Ax4 kanaldan sadece 12 volt kanalına 864 w diyen adam gördüm toplamda da 1000 yapıyo onun hesabına göre
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XRacer 9 yıl
Verimle ilgili olabilir mi bu kayıp?
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lvlono 9 yıl
50 Amper * 12 Volt = 600 Watt 30 Watt nerede kayboluyor belli değil ;)
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melyyh 9 yıl
ben nexus 8060 modelini kullanmaktayım. PSU nun içinde FSP yazıyo. yani NEXUS ler gayet kaliteli power lar. hatta en kalitelilerinden denilebilir...
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DavutGENC 9 yıl
Nanik Depresif Degerleri iyi oku
50A sağlayabilen Nexus'un yeni PSU'i, 15.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla serinletiliyor.
orta seviyeli kullanıcılar için tutupda donanimhaber in test için kullandıgı sistem için deil.
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Mertcan. 9 yıl
"Nexus'a ne kadar güvenilir ki?" denmiş de adamlar çok güzel güç kaynakları yapıyorlar neden güvenilmesin?
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RougeDown 9 yıl
İyi guç kaynağına benziyor begendim. 12v-41A gayet iyi fiyatıda ucuk gelmedi bana
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N-0NE 9 yıl
Tr fiyatı 190 tl'yi rahat rahat bulur (gelirse tabiki).Üzerinde yazılanlara göre güzel bi güç kaynağı inş. performansıda iyidir...
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