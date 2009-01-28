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Nexus'dan 850 Watt'lık modüler güç kaynağı; RX-8500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus'dan 850 Watt'lık modüler güç kaynağı; RX-8500
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Komponent üreticisi Nexus ürün gamına yeni bir güç kaynağı daha ekliyor. Firmanın Tranquillity serisi dahilinde hazırladığı, RX-8500 kod adını taşıyan 850 Watt'lık yeni güç kaynağı modüler kablo yönetimiyle dikkat çekiyor. ATX 2.2 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynağının %80+ seviyesinde verimlilik sunabildiği ve sahip olduğu dört 12v hattının her biri üzerinden 20A sağlayabildiği bildiriliyor.

Aktif PFC özelliği ile desteklenen ve 15dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen 13,5cm'lik fan ile serinletilen güç kaynağı, yüksek voltaj ve kısa devre gibi durumlar için koruma önlemlerine de sahip. Nexus'un satışına önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlandığı 850 Watt'lık yeni güç kaynağı RX-8500'ün fiyatı hakkındaysa şimdilik açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Nexus'dan 850 Watt'lık modüler güç kaynağı; RX-8500
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drkayzer 10 yıl
ben kararsızım kalitesi konusunda
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Alengirli 10 yıl
böyle marka almam ben...
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max975 10 yıl
uygun fiyatla girerse bizim gibi ülkelerde iş yapar ama %80 verimlilikte bir ürün almam daha yüksek alınır bundan sonra
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