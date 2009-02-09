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Nikon, 35 mm Nikkor f/1.8 AF-S'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nikon, 35 mm Nikkor f/1.8 AF-S'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera üretiminde yılların deneyimine sahip Nikon, 35 mm sabit odaklı objektifini duyurdu.

8 elementten oluşan yapısıyla dikkat çeken objektif, Nikon'un APS-C boyutlu sensör barındıran D-SLR kameralarıyla (DX) tam uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiş. Diyaframını maksimum f/1.8'e kadar açabildiğimiz objektif, alan derinliği ve enstantane hızı konusunda çeşitli avantajlar sağlarken SWM (Silent Wave Motor) teknolojisi fotoğrafçılara sessiz olduğu kadar hızlı odaklama vaadediyor. Ayrıca SWM desteği sunan objektiflerle D40, D40x ve D60 gibi modeller otomatik odaklama özelliğine kavuşuyor.

Nikkor 35 mm f/1.8 AF-S'nin önümüzdeki aydan itibaren 243 Euro civarında perakendecilerin raflarında yerini alması bekleniyor.


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