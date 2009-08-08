Nikon, dünyanın ilk dahili projektörlü kompakt kamerasını tanıttı; Coolpix S1000PJ

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Dijital kamera sektörünün önde gelen firmalarından Nikon, geçtiğimiz hafta D3000 ve D300S gibi en yeni D-SLR modellerini duyurmasının hemen ardından dünyanın dahili projektörlü ilk kompakt kamerası S1000PJ'yi lanse etti.

99.5 x 62.5 x 23 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya hariç 155 gram ağırlığında tasarlanan S1000PJ, 1/2.33 inç'lik CCD sensörden (12.1 Megapiksel) ve 28-140 mm'lik (35 mm formatına göre) Nikkor objektiften güç alıyor. Nesnelere 5 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen S1000PJ'nin diyaframı geniş açıda f/3.9'a kadar, telede f/5.8'e kadar açılabiliyor. Kameranın ISO seviyesini ise 80 ile 6400 arasında ayarlayabiliyoruz. Bilindiği üzere ISO değeri yükseltildikçe sensörün ışığa olan hassasiyeti artarken ısınmadan ötürü fotoğraflarda kumlanma oluşmakta. 3200-6400 gibi değerlerin APS-C boyutlu sensöre sahip D-SLR kameralarda dahi kumlanmaya yol açtığı düşünülürse sonuçlar pek de parlak olmayacaktır.

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Makro modunda nesnelere 3 cm'e kadar yakınlaşma olanağı tanıyan kamerada günümüzde standartlaşmaya başlayan görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz tanıma teknolojilerine yer verilmiş. Nikon'un VR (Vibration Reduction) olarak isimlendirdiği sistem fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklığın önüne belli ölçüde geçerken, yüz tanıma teknolojisi kadrajdaki 12 farklı insanın yüzünü algılayıp gereken poz ve odak ayarlarını yapabiliyor.

Bunların yanısıra kamerada 36 MB kapasiteli dahili belleğe ve 2.7 inç'lik LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Bellek seviyesi tahmin edersiniz ki SD / SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Şimdi kameranın en dikkat çekici yanına değinelim. Nikon, sektörde bir ilki gerçekleştirerek kameranın ön yüzünde 640x480 piksel çözünürlük sunan projektör konumlandırmış. 10 lümenlik parlaklığa sahip projektör görüntüyü 5 inç ile 40 inç boyutları arasında herhangi bir yüzeye yansıtabilmekte. Bu arada fonksiyonları uzaktan kumanda aracılığıyla yönetebiliyorsunuz. Kameranın lityum iyon bataryası projektörün açık olduğu durumlarda 1 saate kadar dayanabiliyor. Ek olarak batarya 220 adede kadar fotoğraf çekim garantisi vaadediyor.

Coolpix ailesinin en yeni üyelerinden S1000PJ'nin eylül ayından itibaren 429$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sunulması bekleniyor.