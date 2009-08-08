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Nikon, dünyanın ilk dahili projektörlü kompakt kamerasını tanıttı; Coolpix S1000PJ

Sektörün öncü isimlerinden Nikon, entegre projektörlü kamerası S1000PJ'yi tanıttı. Bakalım Coolpix ailesinin yeni üyesi ne gibi özellikler sunuyor?
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Nikon, dünyanın ilk dahili projektörlü kompakt kamerasını tanıttı; Coolpix S1000PJ
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Dijital kamera sektörünün önde gelen firmalarından Nikon, geçtiğimiz hafta D3000 ve D300S gibi en yeni D-SLR modellerini duyurmasının hemen ardından dünyanın dahili projektörlü ilk kompakt kamerası S1000PJ'yi lanse etti.

99.5 x 62.5 x 23 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya hariç 155 gram ağırlığında tasarlanan S1000PJ, 1/2.33 inç'lik CCD sensörden (12.1 Megapiksel) ve 28-140 mm'lik (35 mm formatına göre) Nikkor objektiften güç alıyor. Nesnelere 5 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen S1000PJ'nin diyaframı geniş açıda f/3.9'a kadar, telede f/5.8'e kadar açılabiliyor. Kameranın ISO seviyesini ise 80 ile 6400 arasında ayarlayabiliyoruz. Bilindiği üzere ISO değeri yükseltildikçe sensörün ışığa olan hassasiyeti artarken ısınmadan ötürü fotoğraflarda kumlanma oluşmakta. 3200-6400 gibi değerlerin APS-C boyutlu sensöre sahip D-SLR kameralarda dahi kumlanmaya yol açtığı düşünülürse sonuçlar pek de parlak olmayacaktır.

Nikon, dünyanın ilk dahili projektörlü kompakt kamerasını tanıttı; Coolpix S1000PJ
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Makro modunda nesnelere 3 cm'e kadar yakınlaşma olanağı tanıyan kamerada günümüzde standartlaşmaya başlayan görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz tanıma teknolojilerine yer verilmiş. Nikon'un VR (Vibration Reduction) olarak isimlendirdiği sistem fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklığın önüne belli ölçüde geçerken, yüz tanıma teknolojisi kadrajdaki 12 farklı insanın yüzünü algılayıp gereken poz ve odak ayarlarını yapabiliyor.

Bunların yanısıra kamerada 36 MB kapasiteli dahili belleğe ve 2.7 inç'lik LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Bellek seviyesi tahmin edersiniz ki SD / SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Şimdi kameranın en dikkat çekici yanına değinelim. Nikon, sektörde bir ilki gerçekleştirerek kameranın ön yüzünde 640x480 piksel çözünürlük sunan projektör konumlandırmış. 10 lümenlik parlaklığa sahip projektör görüntüyü 5 inç ile 40 inç boyutları arasında herhangi bir yüzeye yansıtabilmekte. Bu arada fonksiyonları uzaktan kumanda aracılığıyla yönetebiliyorsunuz. Kameranın lityum iyon bataryası projektörün açık olduğu durumlarda 1 saate kadar dayanabiliyor. Ek olarak batarya 220 adede kadar fotoğraf çekim garantisi vaadediyor.

Coolpix ailesinin en yeni üyelerinden S1000PJ'nin eylül ayından itibaren 429$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sunulması bekleniyor.

Nikon, dünyanın ilk dahili projektörlü kompakt kamerasını tanıttı; Coolpix S1000PJ
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http://www.dpreview.com/news/0908/09080402nikons1000pj.asp?from=rss Yorum Yaz
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zikon 10 yıl
makine super nede olsa nikon.projektor olayi guzel lakin bu biraz olayin eglence kismi daha test etmedim fakat burdan iyi gozukuyor..
video'suna bakmak isteyenler amazon.com ;da bulabilirler veya asagidan direk ulasilabilir... amazon.com/...
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netün 10 yıl
bu şimdi 46 model dodge'ye yeni model far konmuş gibi olmuş.ama motor,şanzıman aynı
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artenis 10 yıl
Yenılık acısından guzel e yenı olmasındanda fıyatı yuksek bence :)
Vıdeolu DSLR ler vs derken dslr lı compacklar :p , bıraz daha destekle Pro.DSLR olınabılır , bu paraya 2.el saglam makıne de alınabılır,
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odzi 10 yıl
bence bu sınıf makinalar için süper bi özellik.. keyifli bişey..
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jamboree 10 yıl
Bence buyuk bir yenilik olmus, parlaklik orani yuksek olmasa da ileride cikacak daha ustun modellerle cok kullanisli compact cihazlara sahip olabiliriz. Dusunsenize tatildesiniz gun boyu video ve fotograf cekimi yapiyirsunuz aksam otel odanizin isiklarini kapatip duvarda izliyorsunuz. E hafiza kartindaki filmlerden birini de izleyelim o zaman. Bu konfor 200 gr.
super olmus
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XenonMan58 10 yıl
yavaş yavaş full HD ye yaklaacağız 2015 te Blue-Ray kayır yaparız bu büyüklükte makinalrla oda yeterli olaur galiba...
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sadtneverdie 10 yıl
@ikarahal dslr de full hd çekim mi olurmuş kardeşim diyen yeniliğe kapalı zihniyetten bir örnek. adamlar zaten daha iyisini yapmış bunu beğenmiyorsan gider dslr-like olmadı dslr alırsın. kompakt makinelerde şu an gayet yeterli satılması için diğerlerinden bir farkın olmalı adamlarda bunu yapmış. zorla satan yok.
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husNUKE 10 yıl
projektor özelliği nasıl çok merak ettim,keşke videosu olsaymış
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TuVNeRa 10 yıl
Önünü aydınlatır bu
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sadtneverdie 10 yıl
daha ne olsun
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