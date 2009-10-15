Nikon yeni makro objektifini tanıttı; AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5G VR

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Dünyanın sayılı kamera ve objektif üreticilerinden Nikon, DX format D-SLR kameralarına özel geliştirdiği 85 mm'lik makro objektifini tanıttı.

98.5 x 73 mm boyutlarında ve 355 gram ağırlığında tasarlanan yeni makro objektif, 14 element ve 10 gruptan oluşan mimarisiyle dikkat çekmekte. Diyaframı f/3.5 değerine kadar açabildiğimiz objektifte Nikon'un ikinci jenerasyon görüntü stabilizasyon sistemine (Vibration Reduction II) ve SMW (Sonic Wave Motor) teknolojisine yer verilmiş. SWM, fotoğrafçılara hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı tanıyor. 52 mm çapındaki filtreleri destekleyen AF-S Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR'nin aralık ayına doğru 530$ civarında yurtdışında satışına başlanması planlanıyor.

http://www.imaging-resource.com/NEWS/1255492832.html