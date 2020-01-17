Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Henüz Nissan tarafından açık bir şekilde onaylanmasa da, şirketin Z logolu efsanevi modelinin halefi üzerinde çalıştığına dair ciddi söylentiler mevcut. Bugün de söz konusu araçla ilgili olduğu iddia edilen yeni detaylar ortaya çıktı.

Autoblog, bayi toplantısı sırasında yeni nesil Nissan Z’yi gören bazı kaynaklarla konuşmuş. Edinilen bilgiye göre, aracın genel tasarımında deyimi yerindeyse bir “köklerine dönüş” felsefesi hakim olacak. Spor otomobilin silüeti ve genel şekli güncel Z ile neredeyse aynı olacak. Fakat tasarım baştan aşağı değişecek.

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Yeni nesil Nissan Z’nin ön tarafında, 240Z’nin ızgara ve far tasarımından etkilenen retro görünümle karşılaşacağız. Arka bölüm ise bizleri bu kadar eskiye götürmeyecek ve 90’lı yılların 300ZX modelinden esintiler taşıyacak. Yeni nesil Nissan Z’nin iç mekanında ise bilgi-eğlence sistemi gibi modern teknolojilerle donatılmış bir yerleşim söz konusu olacak.

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Yeni nesil spor otomobilin kalbinde, Infiniti Q50/Q60 Red Sport modellerindeki 3.0 litre çift turbo V6 ünitenin yeni bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor. Gücün yola aktarılması kısmında ise 9 ileri otomatiğin yanı sıra manuel şanzıman seçeneği de söz konusu. Kaynakların iddiasına göre, Nissan 370Z’nin halefinde 500 beygirlik bir Nismo versiyonu da görebiliriz.

Yeni nesil Nissan Z modelinin iki yıl içerisinde tanıtılabileceği söyleniyor. Tabii ki tüm bunların şimdilik birer söylentiden ibaret unutmamakta fayda var. Yeni detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.autoblog.com/2020/01/16/next-gen-nissan-z-car/

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