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    Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Nissan 370Z'nin yıllardır konuşulan halefiyle ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Çıkan son haberlere göre spor otomobilin tasarımında 240Z gibi retro modellerden esintiler bulunacak.
    5 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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    Henüz Nissan tarafından açık bir şekilde onaylanmasa da, şirketin Z logolu efsanevi modelinin halefi üzerinde çalıştığına dair ciddi söylentiler mevcut. Bugün de söz konusu araçla ilgili olduğu iddia edilen yeni detaylar ortaya çıktı.

    Autoblog, bayi toplantısı sırasında yeni nesil Nissan Z’yi gören bazı kaynaklarla konuşmuş. Edinilen bilgiye göre, aracın genel tasarımında deyimi yerindeyse bir “köklerine dönüş” felsefesi hakim olacak. Spor otomobilin silüeti ve genel şekli güncel Z ile neredeyse aynı olacak. Fakat tasarım baştan aşağı değişecek.

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    Yeni nesil Nissan Z’nin ön tarafında, 240Z’nin ızgara ve far tasarımından etkilenen retro görünümle karşılaşacağız. Arka bölüm ise bizleri bu kadar eskiye götürmeyecek ve 90’lı yılların 300ZX modelinden esintiler taşıyacak. Yeni nesil Nissan Z’nin iç mekanında ise bilgi-eğlence sistemi gibi modern teknolojilerle donatılmış bir yerleşim söz konusu olacak.

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    Yeni nesil spor otomobilin kalbinde, Infiniti Q50/Q60 Red Sport modellerindeki 3.0 litre çift turbo V6 ünitenin yeni bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor. Gücün yola aktarılması kısmında ise 9 ileri otomatiğin yanı sıra manuel şanzıman seçeneği de söz konusu. Kaynakların iddiasına göre, Nissan 370Z’nin halefinde 500 beygirlik bir Nismo versiyonu da görebiliriz.

    Yeni nesil Nissan Z modelinin iki yıl içerisinde tanıtılabileceği söyleniyor. Tabii ki tüm bunların şimdilik birer söylentiden ibaret unutmamakta fayda var. Yeni detaylar ortaya çıktığında siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.autoblog.com/2020/01/16/next-gen-nissan-z-car/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    El Prezidente 5 gün en beğenilen
    350z = Need For Speed Underground 2
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    S.Vettel 5 gün
    Supra gibi çöp olmamış bir japon geliyorsa güzel olur.
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    haberelectro 2 gün
    bu araba yaşıyo mu hala
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    pirasa 2 gün
    arkadaşlar lütfen eski fosil hayallerinizden uzaklaşın. bundan sonra elektrik ve bilgisayar devrindeyiz. 3-4 sene sonra oto pilot bir araç pistte kanlı canlı bir pilottan daha iyi süre çıkartacak. insanların yetenekleri değil beyinleri yarışacak.
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    DH Misafiri 2 gün
    Eski günlerine geri dönerde Supra gibi çöp olmaz sonu. Mazda RX-8 geri dönderse otomobil dünyası hareketlenir efsaneler canlanır hayat buldukça piyasaya canlanır otomobil piyasası eski günlerine dönerde dünya SUV furyasından bir nebzede olsun azalır
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    Coastr 5 gün
    NSX Bebeğim
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    Zerathull 5 gün
    Umarim bu arac ve s2000 tekrar cikar da piyasada alinabilecek bir spor otomobil olur.
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    DH Misafiri 5 gün
    Gelecekteki elektrikli araçları yeni nesil iç dizayn ve dünyada ikon olmuş modellerde görürüz umarım. 97 RX-7, R32-34 GTR 1960'ların güçlü amerikan kasaları vsvsvs.
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    Feyzuli 5 gün
    240sx var gönlümde eskilerden. :( yenisi gelsin.
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    DH Misafiri 5 gün
    kim kaldı eskilerden.
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    El Prezidente 5 gün en beğenilen
    350z = Need For Speed Underground 2
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Renault S.A. 5 gün El Prezidente
    İnternet kafede ne oynardık arkadaşlarla 2004 lü yıllarda
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    S.Vettel 5 gün
    Supra gibi çöp olmamış bir japon geliyorsa güzel olur.
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    2221 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    nissan 370z, nissan 350z ve
    4 etiket daha nissan spor otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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