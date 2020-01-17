Fiat Chrysler ve Foxconn, Çin'de elektrikli araç üretecek

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Apple için telefon ve tablet üretmesiyle tanınan Foxconn, elektrikli araç dünyası için önemli bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Foxconn ve Fiat Chrysler’ın (FCA) Çin’de elektrikli araç üretmek için bir araya geleceği öğrenildi.

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Çin basınında çıkan haberlere göre, yeni kurulacak şirkette Foxconn'un payı yüzde 40 veya daha az olacak. Söz konusu şirket bünyesinde FCA üretim tarafını üstlenirken, Foxconn ise üretilecek araçların elektronik ve yazılım tarafıyla ilgilenecek. İlk etapta sadece Çin pazarı için üretilecek modellerin ilerleyen yıllarda diğer ülkelerde de satışa sunulabileceği söyleniyor.

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Söz konusu ortaklık için henüz imzaların atılmadığı, fakat iki şirketin aylardır temas halinde olduğu ve anlaşmanın detaylarını konuştuğu öğrenildi. Kurulacak tesiste hangi modellerin üretileceği henüz belli değil. Yeni nesilde yüzde 100 elektrikli olacağı söylenen Fiat 500 ve Fiat Centoventi konseptinin seri üretim versiyonu bu modeller arasında bulunabilir.

Fiat Chrysler, geçtiğimiz yılın sonunda da 50 milyar dolar değerindeki bir anlaşmaya imza atarak PSA grubuyla güçlerini birleştirmişti.

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