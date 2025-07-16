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    Nissan, yeni e-POWER teknolojisini sahaya sürüyor

    Daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon salımının yanı sıra azaltılmış gürültü ile konfor tarafında da iyileştirmeler barındıran yeni e-POWER, Eylül 2025'te Qashqai ile birlikte sunulacak.

    Nissan, yeni e-POWER teknolojisini sahaya sürüyor
    Nissan, e-POWER teknolojisinin gelişmiş versiyonunu piyasaya sürdü. İlk olarak dört yıl önce tanıtılan e-POWER, bir elektrikli aracın pürüzsüz ve rafine sürüş deneyimini geleneksel içten yanmalı motorlu bir aracın günlük rahatlığıyla birleştirerek dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunmak için geliştirildi.

    e-POWER'ın bu gelişmiş versiyonu ise eskisine göre daha iyi yakıt verimliliği, daha düşük emisyon ve daha yüksek rafinelik için kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandı.

    Çift motor bulunan e-POWER teknolojisinde; benzinli motor yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor ve bu elektrik doğrudan tekerlekleri tahrik ediyor. Benzinli motor gerektiğinde aküyü şarj etmek için yarattığı enerjiyi direkt elektrik motoruna iletiyor.

    Nissan, yeni e-POWER teknolojisini sahaya sürüyor
    Geleneksel araç sistemlerinin aksine, tekerlekleri tahrik etmek için benzin gücünü ve elektrik enerjisini birleştiren karmaşık bir şanzıman ve bağlantı e-POWER’da yok. Bu da tıpkı elektrikli araçlardaki gibi anında tepki ve akıcılık sunuyor. Elektrikli araçlarda olduğu gibi e-POWER’daki rejeneratif frenleme sistemi kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryaya geri besliyor.

    Yenilenen e-POWER'ın eski versiyona göre getirdiği yenilikler ise şöyle:

    • Yakıt tüketimi: 4,5L/100km‘ye düşürüldü.
    • 1200 km’lik potansiyel bir menzil vaadi
    • CO₂ emisyonları 116g/km‘den 102g/km‘ye düşürülerek mevcut versiyona kıyasla %12 azaltıldı.
    • Kabin gürültüsü önceki nesle kıyasla 5,6 dB’ye kadar azaltıldı.
    • Spor Modunda +10kWgüç artışı ile daha tepkisel ve dikkat çekici bir sürüş sağlanıyor.

    Yeni e-POWER’ın merkezinde; motor, jeneratör, inverter, redüktör ve artırıcıyı kompakt ve daha hafif bir pakete entegre eden yeni geliştirilmiş 5’i 1 arada modüler güç aktarma ünitesi yer alıyor. Motor kalibrasyonu ve ses yalıtımında yapılan iyileştirmelerle birlikte sistem, yük altında hem gürültüyü hem de titreşimi azaltıyor. Bileşen parçaları kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmış olsa da motorun gücü 140kW ve akü 2,1 kWsa olarak değişmeden yer alıyor.

    Nissan, yeni e-POWER teknolojisini sahaya sürüyor
    Eski versiyonla aynı üç silindirli 1,5 litrelik turbo konfigürasyonuna sahip olmasına rağmen motor tamamen yenilendi.. Nissan’ın tescilli STARC yanma konseptini benimseyen motor, silindir içi yanmayı stabilize ederek termal verimliliği artırıyor ve motorun düşük devirlerde daha sessiz ve etkili çalışmasını sağlıyor.

    Yeni, daha büyük bir turbo yer alırken, yeni son tahrik oranı otoyol sürüşü sırasında motor devrinin 200 rpm daha düşük olmasını sağlayarak genel gürültü seviyesinin daha düşük olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca 15.000 km’den 20.000 km’ye uzatılan yeni, daha uzun servis aralıkları da dikkat çekiyor.

    Yenilenen e-POWER sistemi Eylül 2025'ten itibaren Qashqai ile birlikte sunulacak. Qashqai'nin ek teknoloji iyileştirmeleri arasında 3D Around View Monitor ile yeni görünürlük özellikleri ve daha iyi trafik izleme ve çevrenin farkındalığı için geliştirilmiş çok şeritli otonom sürüş arayüzleri gibi gelişmiş ProPILOT sürücü yardım özellikleri ile artırılmış sürüş zekâsı da yer alıyor.

    Nissan’ın İngiltere’deki Sunderland fabrikasında üretilen yeni e-POWER ile donatılmış Qashqai, Eylül 2025’ten itibaren Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

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