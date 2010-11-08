Nissan'ın yaramazı Juke mercek altında!

Genel Yayın Yönetmeni
|No juke for old man
|5 para etmez beyler bu araç hayatımda gördüğüm en iğrenç en berbat ötesi tasarım rezillik paranla rezil olmak istiyosan juke alcan hem ismi berbat hem kendisi şahin bile tasarım olarak daha iyidir :D
|tasarimiyla cok hosuma giden ufak tefek aksilikleri olan araba :) arka koltuklarda ki diz mesafesi gibi cokta onemli olmayan kusurlar :)
|Juke-R geliyor 2 sene içinde gelişen teknolojiye bak.
|Sakın juke almayın. Beş para etmez. Bagaj yok, arka taraf küçük ve kullanışsız, tüm rüzgar sesi ve motor sesi içerde, süspansiyonlar sert traktör bile daha iyi. Bu kadar para verip kasasına aldanmayın. Sıfır işlev. Nissan markasının güvenirliği ve imajına güvenip 2011 yılında şirketimize 3 araç aldık ( x trail, juke ve gg.) Bu araçlardan aldığımı juku' u ben kullanıyorum. Urfa da yaşıyoruz. Bir kaç gün önce güneşli bir günde şehir içinde araca bindim. Hava sıcaktı. Klimayı açtım. Kırmızı ışıkta durdum. Gözümün önünde ön cam durup duruken çatladı. Yerel servise gittim durumu anlattım. Çok ilgiliydiler. Merkez servisten değişim için reddin geldiğini söylediler. Merkezi bizzat aradım. Son derece kaba bir üslupla beni terslediler ve garanti kapsamına almayacaklarını söylediler. 1) O kadar para verilen Nissan araçların camları güneşe dayanıksız mı 2) Müşteri memnuniyeti 3 araç sattıktan sonra bitiyor mu? 3 araç alan müşteri başından atılır mı? 3) Sürücü hatası yoksa ve araçta arıza ve problem çıkıyorsa ve garanti süresi içindeyse garantinin karşılaması gerekmiyor mu? 4)Nissan 10 sene kaporta garantisi veriyor. Eğer nemden bir çürüme olursa ve gerekli onarımı yapıyorsa neden güneşten çatlayan ön cam için aynı uygulamayı yapmıyor? Yani nem dış etkense güneş dış etken değilmi? Sonuç itibari ile aracımın ön camı garanti süresi içinde ayıplı mal olarak güneşten çatladı. Hafta içi ilk işim yasal işlemleri başlatmak olacak. Ve kırık camla dolaşacağım. Nissan bu hatasından vazgeçene kadar....
|3 haftadır 1.5 dizel tekna kullanıyorum çok memnunum yakıt tüketimi, yol tutusu, frenleri, tasarımı harika çok sessiz çalışıyor. Biz 4 kisilik bir aileyiz bize yetiyor Uzun yolda yormuyor ve çok keyifli bir arac kesinlikle tavsiye ederim.
|Bu paraya almam.
|Bu paraya almam.
|arkadaşlar cruze kontrolü bir türlü çalıştıramadım bana yardımcı olurmusunuz muratdumlu36@hotmail.com bu adrese mail atarsanız çok sevinirim
|arkadaşlar bizde kırmızı 1.6 tekna cvt var navigasyon nerde acaba???
|Tek kelime: MUHTEŞEM:-)