Nissan'ın yaramazı Juke mercek altında!

Donanimhaber.com olarak hibrit ve elektrikli araçların izinden gittiğimiz OtoShow 2010'da, geleneksel motora sahip fark yaratan modeller hakkında da bilgiler aldık. Bu videomuzda Nissan standının gözdesi Juke hakkında bilgiler alıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.