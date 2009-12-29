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Nokia: Apple her ürününde patentlerimizi ihlal ediyor

9 yıl
27,5b
1
117
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia: Apple her ürününde patentlerimizi ihlal ediyor
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Nokia'nın açtığı patent davasına Aralık ayı başında karşı dava ile cevap veren Apple'a Nokia cephesinden yeni suçlamalar geldi. Patent savaşı artık Mac'leri ve iPod'ları da kapsıyor.

Patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Nokia, ilgili 7 patentinin Apple'ın ürün gamındaki iPod, iPhone ve Mac'ler de kullanılarak ihlal edildiği gerekçesiyle, Uluslararası Ticaret Komisyonu (International Trade Commission- ITC)'e soruşturma açılması için başvurulduğunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklama da Apple'ın arayüz, kamera, anten ve güç denetimi konularında bu patenlerini kullandığı belirtilirken, bu patentlerin Nokia'nın başarısında önemli bir yer tuttuğu ve Nokia'nın ürünlerinde daha iyi kullanıcı deneyimi, düşük maliyet ve yüksek batarya ömrü sağladığının altı çizildi.


<a href="http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1368607">Nokia</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Betfair 9 yıl
Keske cisco dava acsa apple a, 3g yi ilk onlar kullanmisti 2000de,ah cisco ah paraya tok olmasan by apple I davaya bogardin
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razor9119 9 yıl
nokia şakamı ya
kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş.
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m35 9 yıl
motorolanın devri neden kapandıysa nokiann devride o yüzden kapanıcak merk etmeyin... kaçınız hatırlar bilmem ama motorolanın satış rakamları bi aralar %70ler civarındaydı şimdi nerelerde...

devir samsung sony ericsson lg ve apple devri...

bunların içinde en şanslısı appeldır bence... çünkü kalıplaşmış bi alıcı kitlesi var sonrasında ise sony gelir ha son zamanlar sony cidden zorda ama bu onun kalitesizligini öne çıkarmaz tam tersi var olan klitesini yeterince pazarlayamadıgını gösterir pazarlama konusunu aştıgı zaman herkes sony.nin neler yapıcagını biliyor zaten kendine has teknolojileri sürekli geliştiripsundugu zaman hak ettigi yere mutlaka ulaşıcaktır boşu boşuna birden 3.sıraya çıkmamıstı zamanında hattta samsungla kafa afayaydı ama her ne hikmetse sacmalayarak aşagıya düşmüştü ben her nekadar ayfon sevmesemde nokiadan her türlü daha iyidir...
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the show must go on 9 yıl
ya ben anlamiyorum apple iphone nokiadan üstün ne tartisip duruyorsunuz ya hayret bisey ya nokiada kendine has güzel ama iki iki daha dört apple güzel tlfn ama ben meraklisi degilim iphonenin
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djnone 9 yıl
Aklıma gelmişken yazmak istiyorum eğer imkanınız olursa n97 nin ekranına bastirmanizi istiyorum ardından itouch yada i̇phone un ekranına bastırın yani bildiginiz bastirmaktan bahsediyorum. İphonun ekranında hiç bir esneme olmazken n97 de sanki ekran arkadaki ekrana değecekmiş gibi esniyor. Gercekten çok garip. Bu yazımıda touchumdan yaziyorum herkese mutlu yıllar...
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y_ahmet 9 yıl
Çünkü bizim iPhone ve iTouch'larımız capasitive multitouch ekran(Vücut ısısı sayesinde dokunuşları algılayan esneme yapmayan ekran).Nokia'ların ise resistive ekran(Dirençli ekran yani basınca duyarlı)
Capasitive ekranlar resistive ekranlara göre çok daha üstün ekranlardır
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Shady 9 yıl
Herkes nedense iPhone'a yogunlasmis ancak Nokia'nin aciklamasindaki en ilginc olani Apple'i Mac ve iPod'larda patent ihlali yaptigini iddia etmesi. Nedense kimse bu urunler uzerine hic yorum yapmamis.
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GeceBekcisi 9 yıl
Shady

Herkes nedense iPhone'a yogunlasmis ancak Nokia'nin aciklamasindaki en ilginc olani Apple'i Mac ve iPod'larda patent ihlali yaptigini iddia etmesi. Nedense kimse bu urunler uzerine hic yorum yapmamis.

Haberin içeriğinden çok tarafları (ve rakip oldukları alan, mobil cihazlar) ilgi çektiğinden sanırım


Merak ediyorum patent listesini, bakalım hangi patentlermiş bu geniş patentler.
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61gün 9 yıl
Turk firmasi olsa nokia yi savunurdumm da su anda bence nokianin hic bir urunu iphone ile kiyaslanamaz bile. Nokia devri kapandi artik. İphone dan once nokia hayraniydim. N95 aldim 1 ay sonra n95icikti sonrq n96 sonra n98 filan oha yani bu kadar aptal yonetimle nokia kullanicisini kaziklamak ve hicbir yenilik yapmamak sayesinde kenisinden nefret ettirdi. Samsungdan hala umutluyum ama iphone u gecmeleri icin gercek bir yenilik getirilmeli mesela saydam telefon ya da egilebilir lcd gibi ki ikisinin lisansi da simensde bu dqkkdan sonra zor biraz nokia icin. Saygilarimla
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jay jay justified 9 yıl
Çocuk gibi kavgaya tutuşmuşsunuz yine. Adamlar onu nasıl satıyor, bunu nasıl satıyor diyenler var. Sizin gibiler oldukça sırtı yere gelmez hiçbirinin. Tüketici demeye bin şahit lazım gerçekten...
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wm1tr 9 yıl
çok neşeli bir topic burası yaaa




adamlar ellerinde belgeile patent kavgası yapıyor
burda ise o bunu döver, diğeri öbürüne beş basar kavgası...
çok güldüm yaaa


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lecoqtr 9 yıl
Bosuna geyik yapiyorsunuz. Patentlerin ne oldugunu, Apple'in gercekten bunlari kullanip kullanmadigini hanginiz biliyor? Sanki Apple hic patent davasi acmiyor, herkes herkese dava aciyor, hakli olan parasini aliyor. Ucuncu kisilere laf dusmez, hele ki telefon hakkinda kullanmaktan baska bilgisi olmayanlarin ahkam kesmesi dogru degil.
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Mr. Jingles 9 yıl
Üçüncü dünya savaşı çıkmış burda :D arkadaşlar bu kadar takmayın neticede haklı olan nokia dır nasıl olurda burada suçlu olanı haklı görebiliyorsunuz

birisi size ait olan bir malı izinsiz olarak satışa sunsa ve bundan kazanç sağlarsa bu suç değil de nedir aynısını apple yapıyor işte nokia nın patentlerini izinsiz olarak kendi ürettiği cihazlarda kullanıyor ve bunun karşılığında ücretini ödemiyor

neredeyse haklı çıkaracaksınız yani bunu yaptığı için yuh diyorum hiç mi hak hukuk görmediniz
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djnone 9 yıl
nokia kusura bakma ama resmen dökülüyorsun. daha dün n97 alan arkadaşımın telefonunu inceledim. bir elimde 3g 32 gb itouchım bir elimde n97. bana inanın 2 aletin dokunmatik hassasiyeti arasında arayüzü arasında kullanma rahatlıgı acısından kibarlık acısından neresınden bakarsanız bakın apple daha üstün. bir n78 kullanıcısı olarak nokia ya kocaman bir
kusura bakma nokia. bu işi artık beceremiyorsun
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HaCKeRBoY64 9 yıl
nokia haklı olsa ne oluur apple haklı olsa ne olur...
paramın karşığını en sağlam ve en iyi şekilde vereni alır geçerim...
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umutarslan.com 9 yıl
Dünyadaki bütün firmalar dediğiniz gibi davransalardı şuan arabalarınız uçuyor telefonlarınız yemek yiyor durumda olurdu Nokia neden sunu yapamadı neden sunu kullanmadı demek yanlış. Emin olun 10 yıl sonrasının planları projeleri tasarımları çoktan hazır ve çıkış zamanının gelmesini bekliyorlardır

Bu konuda haklısın.Bu tip yeni ürünler 1haftada yapılmıyor.Yıllar öncesinden zaten projesi hazır bekliyor.Nokia uzun zamandır telefon işinde ve patentlerin çogu onun elinde.Eger patent ödemeden apple kullanmışsa mahkemede olay sonuçlanır.Yabancı ülkelerde patent olayı çok iyi işliyor.Müzik bile çalamıyorsun kebapçıda telif ücretini ödemeden.Türkiyede de bi cafeye gidiyorum her seferinde karda kayan sporcular var tv de:D meger sadece onun hakkını ödeyip alabilmişler :D
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Visam Lord 9 yıl
Dünyadaki bütün firmalar dediğiniz gibi davransalardı şuan arabalarınız uçuyor telefonlarınız yemek yiyor durumda olurdu


Nokia neden sunu yapamadı neden sunu kullanmadı demek yanlış. Emin olun 10 yıl sonrasının planları projeleri tasarımları çoktan hazır ve çıkış zamanının gelmesini bekliyorlardır
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LexisOrAlv 9 yıl

Visam Lord

Dünyadaki bütün firmalar dediğiniz gibi davransalardı şuan arabalarınız uçuyor telefonlarınız yemek yiyor durumda olurdu


Nokia neden sunu yapamadı neden sunu kullanmadı demek yanlış. Emin olun 10 yıl sonrasının planları projeleri tasarımları çoktan hazır ve çıkış zamanının gelmesini bekliyorlardır


Ileri gelen firmalarda onemli yerlerde çalışmak ne güzel olurdu zamanı ileriden takip etmek =)
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CoreXXX 9 yıl
ayrıca her pc de müzik vs. atamıyorsunuz,bluetoothdan bişey almak mümkünatsız.bu kadar olumsuzluğa rağmen nası satıyor bu fiyata iphone hayret
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marikanwap 9 yıl

CoreXXX

ayrıca her pc de müzik vs. atamıyorsunuz,bluetoothdan bişey almak mümkünatsız.bu kadar olumsuzluğa rağmen nası satıyor bu fiyata iphone hayret


En başamı saralım şimdi filmi? Yoruma bak ya
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y_ahmet 9 yıl
CoreXXX
ayrıca her pc de müzik vs. atamıyorsunuz,bluetoothdan bişey almak mümkünatsız.bu kadar olumsuzluğa rağmen nası satıyor bu fiyata iphone hayret

Araştırmadan yorum yapmayı çok seviyorsunuz.iPhone'da bluetooth ile veri transferi jb yaptıktan sonra iBluetooth adlı programla mümkün.Ayrıca iPhone senin Nokia'nı kamera dısında her alanda yer.
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Mert 9 yıl

CoreXXX

ayrıca her pc de müzik vs. atamıyorsunuz,bluetoothdan bişey almak mümkünatsız.bu kadar olumsuzluğa rağmen nası satıyor bu fiyata iphone hayret

Bu söylediklerini araştırsan onlarca sayfa bulursun neden tekrar edip duruyorsunuz yahu? Aynı şeyleri söylemekten bıktık artık.
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