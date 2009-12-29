Nokia: Apple her ürününde patentlerimizi ihlal ediyor

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Nokia'nın açtığı patent davasına Aralık ayı başında karşı dava ile cevap veren Apple'a Nokia cephesinden yeni suçlamalar geldi. Patent savaşı artık Mac'leri ve iPod'ları da kapsıyor.

Patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Nokia, ilgili 7 patentinin Apple'ın ürün gamındaki iPod, iPhone ve Mac'ler de kullanılarak ihlal edildiği gerekçesiyle, Uluslararası Ticaret Komisyonu (International Trade Commission- ITC)'e soruşturma açılması için başvurulduğunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklama da Apple'ın arayüz, kamera, anten ve güç denetimi konularında bu patenlerini kullandığı belirtilirken, bu patentlerin Nokia'nın başarısında önemli bir yer tuttuğu ve Nokia'nın ürünlerinde daha iyi kullanıcı deneyimi, düşük maliyet ve yüksek batarya ömrü sağladığının altı çizildi.

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