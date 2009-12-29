Nokia: Apple her ürününde patentlerimizi ihlal ediyor

Nokia'nın açtığı patent davasına Aralık ayı başında karşı dava ile cevap veren Apple'a Nokia cephesinden yeni suçlamalar geldi. Patent savaşı artık Mac'leri ve iPod'ları da kapsıyor.
Patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Nokia, ilgili 7 patentinin Apple'ın ürün gamındaki iPod, iPhone ve Mac'ler de kullanılarak ihlal edildiği gerekçesiyle, Uluslararası Ticaret Komisyonu (International Trade Commission- ITC)'e soruşturma açılması için başvurulduğunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklama da Apple'ın arayüz, kamera, anten ve güç denetimi konularında bu patenlerini kullandığı belirtilirken, bu patentlerin Nokia'nın başarısında önemli bir yer tuttuğu ve Nokia'nın ürünlerinde daha iyi kullanıcı deneyimi, düşük maliyet ve yüksek batarya ömrü sağladığının altı çizildi.
<a href="http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1368607">Nokia</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş.
devir samsung sony ericsson lg ve apple devri...
bunların içinde en şanslısı appeldır bence... çünkü kalıplaşmış bi alıcı kitlesi var sonrasında ise sony gelir ha son zamanlar sony cidden zorda ama bu onun kalitesizligini öne çıkarmaz tam tersi var olan klitesini yeterince pazarlayamadıgını gösterir pazarlama konusunu aştıgı zaman herkes sony.nin neler yapıcagını biliyor zaten kendine has teknolojileri sürekli geliştiripsundugu zaman hak ettigi yere mutlaka ulaşıcaktır boşu boşuna birden 3.sıraya çıkmamıstı zamanında hattta samsungla kafa afayaydı ama her ne hikmetse sacmalayarak aşagıya düşmüştü ben her nekadar ayfon sevmesemde nokiadan her türlü daha iyidir...
Haberin içeriğinden çok tarafları (ve rakip oldukları alan, mobil cihazlar) ilgi çektiğinden sanırım
Merak ediyorum patent listesini, bakalım hangi patentlermiş bu geniş patentler.
adamlar ellerinde belgeile patent kavgası yapıyor
burda ise o bunu döver, diğeri öbürüne beş basar kavgası...
çok güldüm yaaa
birisi size ait olan bir malı izinsiz olarak satışa sunsa ve bundan kazanç sağlarsa bu suç değil de nedir aynısını apple yapıyor işte nokia nın patentlerini izinsiz olarak kendi ürettiği cihazlarda kullanıyor ve bunun karşılığında ücretini ödemiyor
neredeyse haklı çıkaracaksınız yani bunu yaptığı için yuh diyorum hiç mi hak hukuk görmediniz
paramın karşığını en sağlam ve en iyi şekilde vereni alır geçerim...
Bu konuda haklısın.Bu tip yeni ürünler 1haftada yapılmıyor.Yıllar öncesinden zaten projesi hazır bekliyor.Nokia uzun zamandır telefon işinde ve patentlerin çogu onun elinde.Eger patent ödemeden apple kullanmışsa mahkemede olay sonuçlanır.Yabancı ülkelerde patent olayı çok iyi işliyor.Müzik bile çalamıyorsun kebapçıda telif ücretini ödemeden.Türkiyede de bi cafeye gidiyorum her seferinde karda kayan sporcular var tv de:D meger sadece onun hakkını ödeyip alabilmişler :D
Ileri gelen firmalarda onemli yerlerde çalışmak ne güzel olurdu zamanı ileriden takip etmek =)
En başamı saralım şimdi filmi? Yoruma bak ya
Araştırmadan yorum yapmayı çok seviyorsunuz.iPhone'da bluetooth ile veri transferi jb yaptıktan sonra iBluetooth adlı programla mümkün.Ayrıca iPhone senin Nokia'nı kamera dısında her alanda yer.
Bu söylediklerini araştırsan onlarca sayfa bulursun neden tekrar edip duruyorsunuz yahu? Aynı şeyleri söylemekten bıktık artık.