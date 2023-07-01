Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple ve Nokia yeni bir 5G patent lisans anlaşması yaptı

    Finlandiya merkezli teknoloji devi Nokia, Apple ile yeni bir uzun vadeli lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. İki şirket arasındaki mevcut lisans sözleşmesi 2023 yılı sonunda sona erecekti.
    Oy Ver

    Apple ve Nokia yeni bir 5G patent lisans anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör

    Apple ve Nokia arasında yeni bir uzun vadeli patent lisans anlaşması imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında Apple, Nokia'nın 5G ve diğer teknolojilerle ilgili patentli buluşlarına erişim sağlamaya devam edebilecek. İki şirket arasındaki mevcut anlaşma altı ay sonra bitecekti.

    Yeni anlaşma 2023 yılı sonunda sona erecek önceki anlaşmanın yerini alacak. Nokia ve Apple yeni lisans sözleşmesinin şartlarını açıklamadı ancak Apple'ın ilgili patentlerden faydalanabilmesi için Finlandiya merkezli şirkete belirli bir miktarda para ödemesi gerekecek.

    Apple ve Nokia yeni bir 5G patent lisans anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör

    "Apple ile dostane bir zeminde anlaşmaktan mutluyuz"

    Nokia'nın portföyünde 5G teknolojisiyle ilgili 5.500 patent de dahil olmak üzere 20.000'den fazla patent bulunuyor. Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander konuyla ilgili açıklamasında "Apple ile dostane bir zeminde uzun vadeli bir patent lisans anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

    Deneyimli yönetici ayrıca "Bu anlaşma Nokia'nın patent portföyünün gücünü, Ar-Ge'ye yaptığı 140 milyar euro'dan fazla yatırımı, hücresel standartlar ile diğer teknolojilere sağladığı katkıları yansıtıyor" dedi. Nokia yeni anlaşmadan Ocak 2024'ten itibaren gelir elde etmeye başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anti alerjik süpürge tavsiye 17 yaşından sonra boy kaç cm uzar m2 ssd nedir kontil kullananlar yorum bilgisayar ssd yi görmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız