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Apple ve Nokia arasında yeni bir uzun vadeli patent lisans anlaşması imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında Apple, Nokia'nın 5G ve diğer teknolojilerle ilgili patentli buluşlarına erişim sağlamaya devam edebilecek. İki şirket arasındaki mevcut anlaşma altı ay sonra bitecekti.

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Yeni anlaşma 2023 yılı sonunda sona erecek önceki anlaşmanın yerini alacak. Nokia ve Apple yeni lisans sözleşmesinin şartlarını açıklamadı ancak Apple'ın ilgili patentlerden faydalanabilmesi için Finlandiya merkezli şirkete belirli bir miktarda para ödemesi gerekecek.

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"Apple ile dostane bir zeminde anlaşmaktan mutluyuz"

Nokia'nın portföyünde 5G teknolojisiyle ilgili 5.500 patent de dahil olmak üzere 20.000'den fazla patent bulunuyor. Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander konuyla ilgili açıklamasında "Apple ile dostane bir zeminde uzun vadeli bir patent lisans anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Deneyimli yönetici ayrıca "Bu anlaşma Nokia'nın patent portföyünün gücünü, Ar-Ge'ye yaptığı 140 milyar euro'dan fazla yatırımı, hücresel standartlar ile diğer teknolojilere sağladığı katkıları yansıtıyor" dedi. Nokia yeni anlaşmadan Ocak 2024'ten itibaren gelir elde etmeye başlayacak.

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Apple ve Nokia yeni bir 5G patent lisans anlaşması yaptı