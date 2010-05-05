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Nokia, CK-200 araç kitini satışa sunuyor

Nokia, CK-200 araç kitini satışa sunuyor
9 yıl
14,7b
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Cep Tel Aksesuarları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cep telefonu pazarının lider isimlerinden Nokia, yeni araç kiti CK-200'ü satışa sunuyor. Nokia CK-200 sahip olduğu 2.5 inç'lik ekranı ile dikkat çekiyor. İki farklı telefonun aynı anda kullanılabildiği CK-200, bluetooth ile eşleştirilen telefonların rehberlerini ve mesaj kutularını otomatik olarak depoluyor. 2.5 inç'lik ekranda gelen aramalar ve mesajlar görüntülenebilirken, kutu içeriğinde verilen kumanda ile telefon görüşmelerini başlatma, sonlandırma, arama yapma, mesajları okuma gibi özellikler uzaktan erişim sayesinde yapılabiliyor.

Nokia'nın yeni araç kiti CK-200'ün 182$ fiyat etiketiyle yaz ayları içersinde satışa sunulacağı öğrenildi

 


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muhacir55 8 yıl
Herşey bir yana reklamı çekim teknikleri nasıl acaba inceleyenler yorum yapabilir mi?
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safa_oyuncu 9 yıl
Fiyatı biraz yüksek gibi...
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NomadCRY 9 yıl
Biraz değil bayağı yüksek bir fiyatı var
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sahafiec 9 yıl
...
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