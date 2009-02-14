Nokia, etkinlikte 8 MP kameralı telefonunu mu duyuracak

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Artık nefeslerin tutulduğu Mobil Dünya Kongresi'ne 3 günden daha az bir zaman kaldı. Ancak söylentilerin ve çeşitli iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Bu seferki söylentiye göre Finlandiya'nın telefon devi Nokia, 8 MP kameralı cep telefonuyla karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz yıl ilk olarak Sony Ericsson, C905 modeliyle 8 MP'e geçiş yapmıştı. Kısa bir süre sonra Samsung i8510 INNOV8'i; LG Mobile ise KC910 Renoir'i tanıtmıştı. Pek çok yeniliğe öncülük eden Nokia, beklenmedik şekilde sessizliğini korudu.

Nokia Blog sitesinde bugün bir fotoğraf örneği yayınlandı. Fotoğrafın EXIF bilgilerine baktığımızda cihaz ismi Nokia, objektif Carl Zeiss ve çözünürlük 3274x2448 piksel olarak görünüyor. EXIF bilgilerini değiştiren yazılımların varlığı düşünülürse heyecanlanmak için henüz erken olabilir. Yaşanacak gelişmeleri ilgiyle bekliyor; her zamanki gibi iddiaların doğru çıkmasını diliyoruz.

Fotoğrafın orjinali için tıklayın

http://thenokiablog.com/2009/02/13/8-megapixel-nseries-cameraphone-with-carl-zeiss-lens-coming-to-mwc-09/