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Nokia, Mosh servisini kapatmaya hazırlanıyor

10 yıl
5,6b
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1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia, Mosh servisini kapatmaya hazırlanıyor
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Sahip olduğu pazar payı itibariyle global cep telefonu pazarının zirvesindeki isim olan Finlandiya merkezli Nokia, 2007 yılında hizmete sunduğu "beta" aşamasındaki Mosh servisini kapatıyor. Geçtiğimiz günlerde 137 milyon defadan daha fazla indirildiğinin açıklanmasına rağmen Nokia, kullanıcı tabanlı içerik servisi Mosh'u kapatıyor. İçeriğini kullanıcıların sağladığı servisin, özellikle yüklenen içeriğin türü (Pornografik ve telifli içerik gibi) nedeniyle Nokia'nın başını ağrıttığı belirtiliyor.

Tabii içerikle ilgili sıkıntıların yanı sıra Nokia'nın maliyetleri kısmak ve Mayıs ayında lanse edilmesi beklenen Ovi Store hizmetine yoğunlaşmak istemesi de Mosh servisinin kapatılma kararında etken rol oynayan diğer önemli faktörler olarak gösteriliyor. Mosh servisinin ne zaman kepenk indireceğine dair henüz spesifik bir tarih açıklanmış olmasa da Ovi Store için telaffuz edilen Mayıs dönemi, Mosh'un kapatılacağı tarihe yönelik önemli bir argüman olarak ta değerlendirilebilir.


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Tolgá 10 yıl
ilk kez duyuyorum valla bu mosh servisini..
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