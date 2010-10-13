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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N8, İngiltere'ye merhaba demeye hazırlanıyor

8 yıl
12,7b
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6
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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iSuppli'nin yayınladığı son raporda, parça maliyeti 187 dolar açıklanan N8'in İngiltere seyahati başlıyor. Kullanıcıların merakla beklediği symbian^3'lü N8, sonunda Nokia'nın kendi çevrimiçi mağazasındaki yerini alarak, satışa sunulacağı 15 Ekim'i beklemeye başladı.

İngiltere'deki genel satışa sunulma tarihinden bir hafta önce satışa sunulacak olan N8'in sim kilitsiz modelinin satış fiyatı 429 paund yani 680 dolar olarak belirlenirken; kullanıcılar isterlerse telefonu, Vodafone, O2 ve T-Mobile'dan kontratlı olarak da satın alabiliyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bir cihaza 1000 tl fiyat çok iyi bence.nokia busefer akıllı davrandı
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Mr. Jingles 8 yıl
Nokia'nın cihazlarını sürekli olarak geç getirdiği ülkemizde bile satışa çıkmış olup da İngiltere'de halâ satışa çıkmamış olması ilginç.
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Batuist 8 yıl
Kameranın çevresindeki çıkıntı olmasaymış cepte daha iyi dururmuş gibime geliyor..
Artı dikkatimi çeken bir hususta parça maliyeti ve satış fiyatı arasındaki fark.. artı parça maliyetini genelde tek parça olarak hesaplıyorlar.. yani bunların milyonlarcasını birden aldığınızda daha ucuza gelir..
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