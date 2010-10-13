Nokia N8, İngiltere'ye merhaba demeye hazırlanıyor

Haber Editörü
iSuppli'nin yayınladığı son raporda, parça maliyeti 187 dolar açıklanan N8'in İngiltere seyahati başlıyor. Kullanıcıların merakla beklediği symbian^3'lü N8, sonunda Nokia'nın kendi çevrimiçi mağazasındaki yerini alarak, satışa sunulacağı 15 Ekim'i beklemeye başladı.
İngiltere'deki genel satışa sunulma tarihinden bir hafta önce satışa sunulacak olan N8'in sim kilitsiz modelinin satış fiyatı 429 paund yani 680 dolar olarak belirlenirken; kullanıcılar isterlerse telefonu, Vodafone, O2 ve T-Mobile'dan kontratlı olarak da satın alabiliyorlar.
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Artı dikkatimi çeken bir hususta parça maliyeti ve satış fiyatı arasındaki fark.. artı parça maliyetini genelde tek parça olarak hesaplıyorlar.. yani bunların milyonlarcasını birden aldığınızda daha ucuza gelir..