Nokia N8, İngiltere'ye merhaba demeye hazırlanıyor

iSuppli'nin yayınladığı son raporda, parça maliyeti 187 dolar açıklanan N8'in İngiltere seyahati başlıyor. Kullanıcıların merakla beklediği symbian^3'lü N8, sonunda Nokia'nın kendi çevrimiçi mağazasındaki yerini alarak, satışa sunulacağı 15 Ekim'i beklemeye başladı.

İngiltere'deki genel satışa sunulma tarihinden bir hafta önce satışa sunulacak olan N8'in sim kilitsiz modelinin satış fiyatı 429 paund yani 680 dolar olarak belirlenirken; kullanıcılar isterlerse telefonu, Vodafone, O2 ve T-Mobile'dan kontratlı olarak da satın alabiliyorlar.