Nokia N900 için Mobil Firefox'un 2. aday sürümü çıktı

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Nokia N900 için hazırlanan "Maemo için Firefox" isimli mobil internet tarayıcısının sürüm adayı (RC) kısa bir süre önce Mozilla Vakfı tarafından kullanıma sunulmuştu. Fennec kod adıyla geliştirilen internet tarayıcısının ikinci sürüm adayı da vakıf tarafından yayımlandı. RC1 kullanıcıları tarafından rapor edilen performans hatasının düzeltildiği ikinci sürüm, Firefox 3.6 RC1'de de kullanılan en son Gecko motorunu (v1.9.2) temel alıyor. Nokia N900 kullanıcıları, Maemo için Firefox tarayıcısının ikinci sürüm adayını buradan indirebilirler.