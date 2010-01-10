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Nokia N900 için Mobil Firefox'un 2. aday sürümü çıktı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N900 için Mobil Firefox'un 2. aday sürümü çıktı
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Nokia N900 için hazırlanan "Maemo için Firefox" isimli mobil internet tarayıcısının sürüm adayı (RC) kısa bir süre önce Mozilla Vakfı tarafından kullanıma sunulmuştu. Fennec kod adıyla geliştirilen internet tarayıcısının ikinci sürüm adayı da vakıf tarafından yayımlandı. RC1 kullanıcıları tarafından rapor edilen performans hatasının düzeltildiği ikinci sürüm, Firefox 3.6 RC1'de de kullanılan en son Gecko motorunu (v1.9.2) temel alıyor. Nokia N900 kullanıcıları, Maemo için Firefox tarayıcısının ikinci sürüm adayını buradan indirebilirler.


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ugacomtr 9 yıl
n900... istedigim telefon. turkce dil desteklisi bi cıksa da alabilsek..
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metinolampx 9 yıl
akayozmenn arkadaşa katılıyorum hala ağır çalışıyor, kendi tarayıcısı çok daha hızlı ve iyi
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akayozmenn 9 yıl
AĞIR ÇALIŞIYOR. KENDİ VAR OLAN TARAYICISI DAHA İYİ.
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