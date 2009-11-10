Nokia, N900'ün dağıtımına başladı

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Geçtiğimiz ay Maemo cihazlarının pazarlama müdürü Peter Schneider'in yaptığı N900'ün Kasım ayında dağıtımına başlanacağı Nokia'nın bugünkü açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Finlandiyalı telekomünikasyon devinin yaptığı açıklamayla yeni amiral gemisi N900'ün dağıtımına başlandığını duyurdu. Yakında vergiler hariç 500 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak olan N900 Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'a doğru yola çıkmış durumda.

Nokia'nın Linux tabanlı Maemo işletim sistemine sahip olan ilk telefonu N900, akıllı telefonlarla internet cihazlarını birleştiren ürün olarak dikkat çekiyor. ARM Cortex-A8 işlemcisinden gücünü alan N900, QWERTY klavyesi ve Flash destekli Mozilla tarayıcısı ile kullanıcılara gelişmiş internet deneyimi sunuyor. Bünyesinde 5 Megapiksellik kamerasına da sahip olan Nokia'nın yeni amiral gemisinde 32GB'lık dahili depolama alanının yanında SDHC kart girişi de bulunuyor.

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