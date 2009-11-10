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Nokia, N900'ün dağıtımına başladı

9 yıl
27,3b
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38
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia, N900'ün dağıtımına başladı
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Geçtiğimiz ay Maemo cihazlarının pazarlama müdürü Peter Schneider'in yaptığı N900'ün Kasım ayında dağıtımına başlanacağı Nokia'nın bugünkü açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Finlandiyalı telekomünikasyon devinin yaptığı açıklamayla yeni amiral gemisi N900'ün dağıtımına başlandığını duyurdu. Yakında vergiler hariç 500 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak olan N900 Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'a doğru yola çıkmış durumda.

Nokia'nın Linux tabanlı Maemo işletim sistemine sahip olan ilk telefonu N900, akıllı telefonlarla internet cihazlarını birleştiren ürün olarak dikkat çekiyor. ARM Cortex-A8 işlemcisinden gücünü alan N900, QWERTY klavyesi ve Flash destekli Mozilla tarayıcısı ile kullanıcılara gelişmiş internet deneyimi sunuyor. Bünyesinde 5 Megapiksellik kamerasına da sahip olan Nokia'nın yeni amiral gemisinde 32GB'lık dahili depolama alanının yanında SDHC kart girişi de bulunuyor.


<a href="http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1353921">Nokia</a> Yorum Yaz
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Turkiyeye gelicek mi bu cihaz
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oray 9 yıl

AhmedKaymakcı

Turkiyeye gelicek mi bu cihaz


hayır gelmeyecek.
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favoriteteam 9 yıl
bu telefonu arabistan dan almak istiyorum ama sanırım türkiye ye satılmayan bi model oraya hiç gitmez.
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marslanoglu 9 yıl
N900 ürün kodları aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda bu kodlar N900'ün satılacağı ülkeleri de gösteriyor.

0595085: N900 RX-51 TMN (Telecomunicacoes Moveis Nacionais S.A.) PT V1 - Black
0582648: RX-51 Belgium
0584571: RX-51 Croatia/Macedonia
0584572: RX-51 Czech
0591362: RX-51 Estonia
0574180: RX-51 France
0574383: RX-51 Germany
0591474: RX-51 Hungary
0574385: RX-51 Italy
0583516: RX-51 Light Swap
0582647: RX-51 MENA
0585168: RX-51 Montenegro/Greece
0582645: RX-51 Netherlands
0582644: RX-51 Poland
0574386: RX-51 Russia
0574179: RX-51 Scandinavia/Finland/Sweden
0587236: RX-51 Scandinavia/Norway/Denmark
0584570: RX-51 Slovakia
0574384: RX-51 Spain/Portugal
0584598: RX-51 Swap
0584598: RX-51 Swap
0587813: RX-51 Swap France
0587810: RX-51 Swap Russia
0587812: RX-51 Swap USA
0560826: RX-51 UK/Ireland
0580952: RX-51 USA
0593611: UK CV
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anilxx92 9 yıl
Çok güzel bir telefon benim teleefonuda değiştirmenin vakti geldi belli olmaz belkide
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bynedim 9 yıl
Ah bir de Ovi platformu tam olarak otursa ve open source ile kısıtlama yemeden full destek sağlanabilse kısa sürede.. Oyun firmaları OpenGL destekli bir cep telefonunu es geçmez sanıyorum..
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toonjai 9 yıl
çoklu dokunmaya desteği capasitive ekranlar veriyorlar diye biliyorum. capasitive daha iyi oluyor böylelikle.
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GeceBekcisi 9 yıl
toonjai

çoklu dokunmaya desteği capasitive ekranlar veriyorlar diye biliyorum. capasitive daha iyi oluyor böylelikle.


Her iki algılama tipinin kendine göre avantajları var.

Dirençsel (resistive) sistem, normal bir cam panelin üzerine iletken ve dirençli iki ayrı metalik katmanın aralarında bir miktar boşluk olacak şekilde (iki ekranın arasında ortasında boşluklar olan bir petek olduğunu düşünün) yerleştirilip üzerlerine de çizilmeye karşı dayanıklı bir katman konulması ile elde edilir. Ekran etkin olduğu sürece bu iletken ve dirençli katmanlara elektrik verilir ve kullanıcı ekrana dokunduğunda aralarında boşluk olan iki katmanın buluşup aralarında elektrik iletimi olması sağlanır. Elektrik alanında oluşan değişikliklikler kaydedilir ve üzerlerinde işlem yapılarak dokunuşun hangi koordinatlarda gerçekleştiği (gayet hassas ve kesin bir şekilde) tesbit edilir.
  • Dirençsel dokunmatik ekranlar bir çok katmandan oluşmaları nedeniyle yaklaşık %75 - %80 arasında şeffaflık gösterirler (bunu ekranın parlaklığının seviyesi olarak düşünün). Katmanların kalınlıklarını azaltacak teknolojiler geliştikçe gösterdikleri şeffaflıklar %90 ve üzerine çıkabilmiştir.
  • Ekranın dokunuşu algılaması için basınç uygulayacak herhangi bir nesne (parmağınız, kalem veya pena gibi) kullanmanız gerekmektedir.
  • Bu tip ekranlarda yalnızca dokunmakla kalmaz; hassas seçimler yapabilir, resim çizebilir ve elinizle yazı yazabilirsiniz
  • Ekranda seçim yapmak için basınç uygulamak gerektiğinden, parmağınızı ekranda artistik hareketlerle süzülecek şekilde (ekrana bir yandan hafifçe bastırmazsanız) kullanamazsınız, ancak bunun karşılığında yanlış tuşlara basma ihtimaliniz düşüktür.

    Sığasal (capacitive) sistemde ekranın üstündeki cam panelin üstünde elektrik yükü taşıyan bir katman vardır. Kullanıcı katmana dokunduğunda, bu elektrik yükünün bir kısmı kullanıcıya geçer ve katmanın elektrik yükü azalır. Ekranın dört köşesinden katmanın üzerindeki elektrik yükünü kontrol eden bir alt sistem bu yük azalımını tesbit eder ve azalımın gerçekleştiği noktayı dört köşeden aldığı verilerle karşılaştırıp dokunuşun hangi koordinatlarda gerçekleştiğini (ortalama bir hassaslık ve kesinlik düzeyi ile) bulur.
  • Sığasal dokunmatik ekranlarda katman sayısı daha az ve dolayısı ile ekranın üzerindeki kalınlık az olduğundan şeffaflık oranı %90 civarındadır.
  • Ekranın dokunuşu algılaması için ekrandaki akımı alabilecek bir nesne (genelde yalnızca parmağınız uygundur) kullanmanız gerekmektedir.
  • Bu tip ekranlar hassas seçimler yapmaya, resim çizmeye veya elinizle yazı yazmaya müsait değildir. Yalnızca parmağınızla dokunabilirsiniz.
  • Bu tip ekranlar (şu an kullanılan teknolojiler altında) ekranda birden çok noktaya dokunuşu algılayabilmeye müsait tek ekran tipidir.
  • Ekranda seçim yapmak için basınç uygulamak gerekmediğinden, parmağınızı ekranda artistik hareketlerle süzülecek şekilde kullanabilirsiniz, ancak yine basınç uygulamak gerekmediğinden yanlış tuşlara basma ihtimaliniz artar.

    Daha fazla bilgi için: forum.donanimhaber.com/...
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    ugacomtr 9 yıl
    hangi ekran daha ii capasitive mi resistive mi?
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    Miasmus 9 yıl
    Resistive.
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    Cem 9 yıl
    aypon almam bunu alırım daha eyiiii beahhh.
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    cihangir151 9 yıl
    ekran hakkında bilgi var mı? capasitive/resistive?
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    KURSAD. 9 yıl
    ''deyil'' değil ''değil''dir :P
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    kcakkol 9 yıl
    avrupanin tümü deyil.!!!
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