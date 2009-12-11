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Nokia, New York ve Chicago'daki 2 mağazasını da kapatıyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Nokia, New York ve Chicago'daki 2 mağazasını da kapatıyor
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Fotoğraf: Electronista

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, Londra'da 2008 yılında açılan mağazasını kapatma kararının ardından Amerika'da da 2 mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı.

New York ve Chicago'daki mağazalarını 2010 yılının başında kapatacak olan Nokia, gelirlerinin %90'ının operatörler aracılığıyla yapılan satışların oluşturduğunu belirtiyor. Firmaya göre ilerleyen zamanlarda operatörler ve çevrimiçi mağazalardan yapılan satışlardan daha iyi kar grafiği elde edilecek. Örneğin İngiltere'de tüketicilerin büyük bir çoğunluğu telefonlarını direk üreticilerden almaktansa Tesco, Carphone Warehouse gibi mağazalardan alması, Nokia'nın aldığı bu kararın son derece mantıklı bir hamle olduğunu gözler önüne koyuyor.


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mhtbodur 9 yıl
Bence burada nokia zarar ettiği için kapatıyor yazmıyor sadece gerek olmadığı için kapatıyor gibime geldi nasıl olsa adamlar dünya devi iki mağaza ile batmazlar.
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Momo-Oz 9 yıl
Tüh yaa napıcam ben simdi , hep gider newyorktaki nokiacıdan telefon alırdım .. :( çok kötü bi haber oldu benim için sağol shandy bu önemli haberin için teşekkür ederim .. :(:(
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Mert 9 yıl
Nokia gibi dev bir şirket dükkanlardan zarar bile etse kapatmamalı.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
nokia batiyo annasılan
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sgnr 9 yıl
Kapasın tabi. İnternetten satsın boşversin dükkanı demode oldu... Kızlarrr naber? :)
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AlkanExclusive 9 yıl
dükkan yoksa, masrafda yok... gayet güzel düşünmüş nokia
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