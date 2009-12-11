Nokia, New York ve Chicago'daki 2 mağazasını da kapatıyor

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Fotoğraf: Electronista

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, Londra'da 2008 yılında açılan mağazasını kapatma kararının ardından Amerika'da da 2 mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı.

New York ve Chicago'daki mağazalarını 2010 yılının başında kapatacak olan Nokia, gelirlerinin %90'ının operatörler aracılığıyla yapılan satışların oluşturduğunu belirtiyor. Firmaya göre ilerleyen zamanlarda operatörler ve çevrimiçi mağazalardan yapılan satışlardan daha iyi kar grafiği elde edilecek. Örneğin İngiltere'de tüketicilerin büyük bir çoğunluğu telefonlarını direk üreticilerden almaktansa Tesco, Carphone Warehouse gibi mağazalardan alması, Nokia'nın aldığı bu kararın son derece mantıklı bir hamle olduğunu gözler önüne koyuyor.