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Nokia yeni iş telefonu E63'ü resmen duyurdu

10 yıl
30,2b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil telekomünikasyon dünyasının lider oyuncularından biri olan ve kontrol ettiği pazar payı itibariyle cep telefonu pazarının tepesinde bulunan Nokia, Blackberry ve iPhone fırtasının estiği "iş telefonları" segmentine yönelik olarak hazırladığı E63 modelini resmi olarak duyurdu. E serisinin yeni temsilcisi yumuşak hatları ile dikkat çekiyor ve QWERTY klavye ile geliyor.

3G desteği sunan E63, 113 x 59 x 13 mm boyutlarında ve 126 gram ağırlığında. Çift renkli tasarımı ile dikkat çeken telefon, 320 x 240 çözünürlüğünde 2.36" TFT ekran ile donatılmış durumda. Ekranın hemen altında konumlandırılan, hassas navigasyon tuşu ile kullanıcılarına daha kolay kullanım imkanı tanımayı hedefleyen Nokia yeni telefonu 2.0MP çözünürlüğünde kameraya da sahip.

8MP kameralı telefonları düşünüğümüzde telefonun bu açıdan pek yenilikçi veya iddia sahibi olduğunu söylemeyiz fakat hitap ettiği segmentin yani profesyonellerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan E63'ün anlık çekim ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade ediliyor. 110MB kapasiteli dahili belleğe sahip olan E63, microSD bellek kartlarıyla daha yüksek depolama alanı da sunabiliyor.

FM radyo özelliği de bulunan ve bu açıdan dikkat çekici olan telefon, Bluetooth ve USB bağlantılarını da destekliyor. Symbian OS 9.2 işletim sistemiyle çalışan telefonun bu ay sonuna doğru hazır olması beklenirken Ultramarine Mavi ve Yakut kırmızısı olmak üzere iki renk seçeneği ile 200 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
E71 den tek farkı kamerasının 2mp olması , ben kullanıyorum ve cok memnunum . fiyatı da çok uygun .öneririm..
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KingpinTR 10 yıl
Fiyat güzel tabi bize gelince üzerine şöyle birkaç yüz dolar daha koymazlarsa.
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Rouvax 10 yıl
e71 e ucuz alternatif diye piyasaya çıkarmışlar herhalde...
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euzun72 10 yıl
e71 e ucuz alternatif diye duyurmuşlar zaten
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hsaid 10 yıl
bu telefon e71in tıpkısının aynısının benzeri dış görünüşte nerdeyse hiç farklılık yok
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euzun72 10 yıl
kamerasını 3.2 den 2 ye düşürmüşler (e71 farkı olarak)
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