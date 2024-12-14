HMD’nin yeni akıllı telefonu Arc duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Nokia’nın isim haklarını alarak birçok farklı akıllı telefon ve aksesuar tanıtan HMD, bir süredir HMD markasına odaklanmaya hazırlanıyor. Bu süreçte hem kendi adı altında hem de Nokia ismi altında birçok farklı telefon tanıtan firma, şimdi de Arc isimli yeni telefonunu duyurdu.

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Nokia HMD Arc bütçe dostu bir akıllı telefon olacak

HMD, yeni akıllı telefonu Arc için bir etkinlik düzenlemedi ancak ürün, markanın web sitesinde listelendi. Sitede Nokia HMD Arc olarak adlandırılan telefon, firmanın Nokia ismini henüz terk etmediğini gösteriyor. Cihaz, 6.52 inç 1280 x 576 çözünürlüklü 60Hz ekrana sahip. Ekranın parlaklığı ise 460 nit olarak listelenmiş. Cihaz, iki farklı Cortex-A55 çekirdek kümelerinden oluşan 8 çekirdekli Unisoc SC9863A yonga setinden ve 4GB RAM’den güç alıyor. 64GB depolama alanına sahip olan telefon, microSD kart desteği de sunuyor.

Arc’ın kamera sistemi, 13MP arka kameradan ve 5MP özçekim kamerasından oluşuyor. Ayrıca telefon, biyometrik kimlik doğrulama için parmak izi sensörü ile geliyor. Nokia HMD Arc’ın işletim sistemi ise Android 14’ün Go sürümü olarak listelenmiş. Cihazın teknik detayları belli olsa da HMD, Arc’ın hangi pazarlarda satılacağını veya fiyatını henüz açıklamadı.



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