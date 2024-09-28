HMD, Nokia telefon satışlarını durduruyor

HMD ile Nokia yollarını ayırıyor mu?
HMD Global, geçtiğimiz aylarda kendi markası altında birçok farklı telefon piyasaya sürmüştü. Böylece Nokia markasını geride bırakma adımları atmaya başlayan firma, bazı ülkelerde Nokia telefon satışlarını durdurdu. An itibariyle HMD’nin Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya sitelerinde Nokia isimli akıllı telefon satışları gerçekleştirilmiyor. Firmanın Finlandiya ve Filipinler sitelerinde ise Nokia telefon satışları devam ediyor.
Tüm bunlara rağmen firma, birçok pazarda Nokia altında tuşlu telefon satışlarına devam ediyor. Görünüşe göre HMD, üst seviye akıllı telefonları kendi markası altında satmaya devam edecek. HMD ve Nokia’nın önümüzdeki yıllarda yeni bir anlaşma yapıp yapmayacağı henüz belli değil.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu