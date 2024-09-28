HMD, Nokia telefon satışlarını durduruyor

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefon dünyasının lideri olan Nokia, 2010’lu yıllarda pazardan çekilmişti. Daha sonraki yıllarda HMD Global, firmanın isim haklarını lisanslayarak Nokia markası altında birçok telefon üretmişti. Bu süreçte akıllı telefon pazarında istediğini bulamayan HMD, strateji değişikliğine gidiyor.



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HMD ile Nokia yollarını ayırıyor mu?

HMD Global, geçtiğimiz aylarda kendi markası altında birçok farklı telefon piyasaya sürmüştü. Böylece Nokia markasını geride bırakma adımları atmaya başlayan firma, bazı ülkelerde Nokia telefon satışlarını durdurdu. An itibariyle HMD’nin Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya sitelerinde Nokia isimli akıllı telefon satışları gerçekleştirilmiyor. Firmanın Finlandiya ve Filipinler sitelerinde ise Nokia telefon satışları devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen firma, birçok pazarda Nokia altında tuşlu telefon satışlarına devam ediyor. Görünüşe göre HMD, üst seviye akıllı telefonları kendi markası altında satmaya devam edecek. HMD ve Nokia’nın önümüzdeki yıllarda yeni bir anlaşma yapıp yapmayacağı henüz belli değil.



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