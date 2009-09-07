Nokia'dan LTE-4G uyumlu USB modem

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Ülkemiz, yaklaşık 9 senedir dünyada mevcut olan 3.Nesil teknolojisine geride bıraktığımız Temmuz ayında geçmesine rağmen, dünyanın önde gelen iletişim firmaları kullanıcılarına LTE (Long Term Evolution-Uzun Dönem Evrim) – 4G servisini sunmak için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Amerika'nın belli bölgelerinde Verizon Wireless'ın 2010'ın ortasında, T-Mobile, AT&T gibi diğer büyük servis sağlayıcılarının da 2011 başında kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflediği 4G için LG'den sonra Nokia'da ilk modemini duyurdu.

WiMax yerine LTE'i tercih ettiği bilinen Nokia'nın 4G uyumlu ilk ürünü, Internet Modem RD-3, LTE'nin standart hızı 100Mbps'a kadar çıkabiliyor. Cihaz ayrıca GSM/EDGE ile WCDMA/HSPA teknolojilerinide destekliyor. 2010'un içersinde 4G'nin hayata geçtiği pazarlarda son kullanıcıya sunulması beklenen cihaz şimdilik servis sağlayıcılar tarafından test cihazı olarak kullanabiliyor.

LTE (Long Term Evolution-Uzun Dönem Evrim) ile saniyede 12 megabyte'lık yani sabit hatların sağladığı bağlantıdan daha hızlı bağlantı sağlanabilecek ve bu sayede mobil cihazlarda çift yönlü yüksek kalitede görüntülü konuşmalar yapılabilecek, çok oyunculu oyunlar rahatlıkla oynanabilecek.