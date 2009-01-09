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Nokia'dan yeni bir Bluetooth kulaklık; BH-904

10 yıl
13,9b
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3
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan yeni bir Bluetooth kulaklık; BH-904
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Nokia'nın yeni Bluetooth kulaklıklığı BH-904, firmanın internet sitesindeki yerini aldı.

Bir önceki model BH-900'ün varisi niteliğindeki kulaklığın üzerinde çift mikrofon bulunuyor. Mikrofonlar, görüşmeyi önemli ölçüde aksatan arka plandaki gürültüler ile konuşmayı yapan kişinin sesini ayrı ayrı algılıyor. Nokia'nın DSP (Digital Sound Processing) teknolojisi de en iyi ses kalitesini vaadediyor. 53 x 19.7 x 10.8 mm boyutlara ve 18.2 gram ağırlığa sahip BH-904, lityum iyon pilden güç almakta. Pil, tam şarj durumunda 160 saate varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi sunuyor. BH-904'ün piyasaya sürülme tarihi ve son tüketici fiyatı henüz belirtilmedi.


http://europe.nokia.com/A41458005 Yorum Yaz
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max975 10 yıl
harika birşey
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safa_oyuncu 10 yıl
gerçekten güzel
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fright 10 yıl
Welcome the Star wars... :P
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