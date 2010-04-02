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Nokia'nın C serisi dahilindeki C3 modeli FCC tarafından onaylandı

9 yıl
17,3b
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1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın C serisi dahilindeki Symbian işletim sistemine sahip C5 ile C6 modelleri daha önce internette karşımıza çıkmıştı. Alt segmentte konumlandırılması planlanan C3'ün ise ne zaman boy göstereceği tartışılırken telefon FCC (Federal Communications Commission) tarafından onaylandı.

Nokia C6'nın aksine monoblok tasarımda olması beklenen C3'ün tanıtım tarihi, teknik özellik ve fiyat gibi önemli detayları belli değil. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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safa_oyuncu 9 yıl
Nokia'nın alt segmentte f/p oranları yüksek telefon zaten çıkarması lazımdı buaralar güzel ataklar yapıyor artık millet 6300 ve E250'den bıktı.
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