Nokia'nın C serisi dahilindeki C3 modeli FCC tarafından onaylandı

Nokia'nın C serisi dahilindeki Symbian işletim sistemine sahip C5 ile C6 modelleri daha önce internette karşımıza çıkmıştı. Alt segmentte konumlandırılması planlanan C3'ün ise ne zaman boy göstereceği tartışılırken telefon FCC (Federal Communications Commission) tarafından onaylandı.

Nokia C6'nın aksine monoblok tasarımda olması beklenen C3'ün tanıtım tarihi, teknik özellik ve fiyat gibi önemli detayları belli değil. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.