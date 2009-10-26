Nokia'nın patent davasını kazanması halinde Apple'ı neler bekliyor ?

Nokia'nın geçen hafta içersinde GSM, 3G gibi iletişim stantartlarıyla ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a açtığı davanın sonucu iPhone'un yaratıcısına pahalıya patlayabilir. Davayı yorumlayan Strategy Analytics'den Neil Mawston'a göre Apple'ın 2007'den bu yana 34 milyon iPhone sattığını ve Nokia'nın davayı kazanması halinde Apple'ın Kuzey Avrupalı firmaya 200 milyon ile 1 milyar doları arasında borçlanacak. Pund-IT'nin analistlerinden Charles King'e göreyse Apple'ın davayı kaybetmesi halinde her bir iPhone için Nokia'a %2'lik telif hakkı yani yaklaşık 12 dolar ödemesi gerekecek. 34 Milyon iPhone satıldığı düşünüşdüğünde de Apple'ın Nokia'a ödemesi gereken toplam ücret yaklaşık 400 milyon dolara tekabül edecek. Mahkemenin Apple'a ceza vermesi halinde de bu sayı çok daha yükselecek. CCS Insight Araştırma şirketinden Ben Wood'a göre de Nokia'nın patentlediği teknolojileri kullanmadan mobil telefon yapmak neredeyse imkansız.
Nokia 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Apple'ın 2007'den bu yana iPhone'larda kablosuz veri, konuşma kodlaması, şifreleme konularıyla ilgili patentlerini ihlal ettiğini, karşılıklı görüşmelerden sonuç alınamamasından dolayı argıya gittiğini açıklamıştı.
http://www.electronista.com/articles/09/10/26/analysts.dispute.possible.payments/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok haklısınız, fanatiklere yorum yaparken kendim öyle bir yanlış ifade etmişim ki, ben de aynı duruma düşmüşüm
O ifadeyi dikkate almayın, sadece farazi bi şekilde örnek vermek istedim, Nokia veya Apple tarafında değilim.
Nokia şu an pazar payı konusunda sıkıntı yaşıyor gibi geliyor sanki, tabi yine sadece varsayım üzerine konuşuyorum, rakamlara bakmak lazım.
Bu durumda da Apple'ı her yönden sıkıştırmaya çalışıyor olabilir. Bankaların uzun süredir arayıp sormadığı borçlulara, kriz dönemlerinde saldırmasına benzer bir şekilde bakıyorum olaya.
Yoksa öyle salak salak otururken birisi tesadüfen "aaaaaaa abi bunlar 3 senedir bizim patenti kullanıyolarmış yaa" şeklinde bir sahnenin gerçekleştiğini sanmıyorum
Söylediğiniz şekilde zaten 40 firmayla sorun çıkmamışken Apple ile sorun çıkıyorsa, Nokia tarafında değil Apple tarafında sorun var demektir, bu açık "Apple da yemedi" derken şöyle, uzun süredir patent konusu biliniyordu, belki başka bir durumda anlaşamadılar, Nokia da "bak bu patenti ihlal etmiştin ben de bunu ortaya sürerim" gibi bir şey olduysa, Apple da "naparsan yap" diye bu blöfü görmüştür belki demek istedim. Tabi bu sadece söylediğim şartta ortaya çıkıyor. "İşin içinde başka bir olay varsa" durumunda... Çünkü bu kadar zaman sonra Nokia'nın "ya bizim ihlal edilmiş patentler vardı" diye ortaya çıkması enteresan. Yeni mi aklınıza geldi kardeşim
3g çıkalı 3 yıl mı oldu falan diyorsunuz da GSM yazıyor daha ilk cümlede "GSM ve 3g..." deniyor yani sadece 3g meselesi değil. Kaldı ki patent ihlal davası sadece tazminatla sonuçlanmaz, Apple telefonu satmak isterse davadan sonra da satacağı her telefonda telif parası ödemek zorundadır, 3 yıl beklemesinin sebebi satışların artması falan olamaz kesinlikle.
2 firma oturmuştur konuşmuştur, Nokia muhtemelen Multi Touch istemiştir, Apple para önermiştir sonuç mahkeme olmuştur ve muhtemelen Appleın tercih edeceği gibi para cezası ödeyecektir Apple.
Hayatında iPhone kullanmamış, vitrinden ve/veya internetten görmüş insanlar burada iPhoneu hangi tecrübeleriyle kötüleyebiliyorlar ki? Iphone olmasaydı hala daha bilmem kaç santim kalınlığında telefonlar kullanırdık. Bu iPhone olmazdı da samsung olurdu hiç farketmez, kapıyı açan firma Apple oldu modern dokunmatik telefonlara.
Appleın fazla patenti olmadığını söylemek de gülünç. Windowsun örnek aldığı sistemdir Mac Os, ilk kez kullanıcıya gerçek grafikle bir arayüz sunmuştur. Üstüne üstlük iPhone olmasa batardı demek... Mp3 playerların adı bugün "iPod" olmuşsa, bu firma bir ürünle kurtulmaz, bir ürünle batmaz.
Bir şeyleri eleştiriyorsak Allah aşkına mantıklı temellerle eleştirelim. Kullanmadığınız markalar, telefonlar, bilgisayarlar, işletim sistemleri vs. yorum yapmayın lütfen ya! BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMAYIN ALLAH AŞKINA! Bir haberin altında da fanatiklik olmasın da yorumlardan da bir şeyler öğrenelim
"Apple'ın fazla patentinin olmadığı" ifadesini kullanan tek kişi olarak üstüme alınıyor ve cevap veriyorum:
Bu ifadenin geçtiği konuda mevzubahis sektörün mobil cihazlar, rakibin de sektör lideri Nokia olduğunu ve bu ifadenin her iki açıdan da göreli olabileceğini düşünmeden, düz mantıkla ifadeleri okuyup yorum yapmak daha da gülünç..
Konu Apple'ın Nokia'ya ait patentleri ihlalini haber ediyor yorumlar bize Mac OS hakkında bilgi veriyor.. İlginç bir forumuz..
Olayın iPhone'un devrimsel bir cihaz olmasıyla da alakası yok. Bu, Apple'a patentleri sallamama hakkı vermez.
Herneyse, bence çok önemli bir olay değil ama rollerde büyük oyuncular oynadığı için abartılıyor.
En mantıklı yorum bu olsa gerek.
Apple'ı yıllardır takip ettiğim kadarıyla edindiğim izlenim kendi teknolojilerini sadece kendi kullanmak isteyen bir firma olduğu yönünde. Kendisine büyük çıkış yaptıran ve her alanda kullanmaya başladığı (bkz: Magic Mouse, yakında da Mac Tablet) patentli ürününü diğer firmalarla paylaşacağını düşünmüyorum. iPhone'un ilk tanıtımı yapıldığında da Steve Jobs'un Multi-Touch'ı tanıtırken yaptığı konuşma da böyle birşeyin olabileceğini düşünmemi engelliyor.
Zamanında hepiniz Nokia kullandınız hiçbiriniz inkar edemezsiniz bu gerçeği bu teknoloji bu seviyeye geldiyse Nokia sayesinde geldi unutmayın
Katılıyorum sana yazı tam okunmadan hemen bayraklar çekilip cihat ilan edilmiş sanki Apple babalarının firması.Buna nazaran 3g den önce yine gündeme gelmişti iphone ların buna benzer bir durumu;fakat şu andaki kadar büyük çaplı bir hal almamıştı.Madem standartlar var Iphone da uysun arkadaşım Apple yazılım firması diye kuralları es geçecek değil o zaman ipod yapıp otursun.Bu arada bir arkadaş iphone a yazılım yüklemeden bahsetmiş,nokia serisine yükleyebileceğin yazılım setiyle iphone u karşılaştırırsan zaten boşa almışsın o aleti.