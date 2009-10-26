Nokia'nın patent davasını kazanması halinde Apple'ı neler bekliyor ?

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Nokia'nın geçen hafta içersinde GSM, 3G gibi iletişim stantartlarıyla ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a açtığı davanın sonucu iPhone'un yaratıcısına pahalıya patlayabilir. Davayı yorumlayan Strategy Analytics'den Neil Mawston'a göre Apple'ın 2007'den bu yana 34 milyon iPhone sattığını ve Nokia'nın davayı kazanması halinde Apple'ın Kuzey Avrupalı firmaya 200 milyon ile 1 milyar doları arasında borçlanacak. Pund-IT'nin analistlerinden Charles King'e göreyse Apple'ın davayı kaybetmesi halinde her bir iPhone için Nokia'a %2'lik telif hakkı yani yaklaşık 12 dolar ödemesi gerekecek. 34 Milyon iPhone satıldığı düşünüşdüğünde de Apple'ın Nokia'a ödemesi gereken toplam ücret yaklaşık 400 milyon dolara tekabül edecek. Mahkemenin Apple'a ceza vermesi halinde de bu sayı çok daha yükselecek. CCS Insight Araştırma şirketinden Ben Wood'a göre de Nokia'nın patentlediği teknolojileri kullanmadan mobil telefon yapmak neredeyse imkansız.

Nokia 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Apple'ın 2007'den bu yana iPhone'larda kablosuz veri, konuşma kodlaması, şifreleme konularıyla ilgili patentlerini ihlal ettiğini, karşılıklı görüşmelerden sonuç alınamamasından dolayı argıya gittiğini açıklamıştı.

http://www.electronista.com/articles/09/10/26/analysts.dispute.possible.payments/