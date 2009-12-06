NPD: Amerika'da Ekim ayının en çok tercih edilen bilgisayar üreticisi Apple

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Ekim ayında bilgisayarlarında güncellemeye giden Apple, revizyonlarının karşılığını Amerikan bilgisayar pazarında liderliğe yükselerek almayı başardı. Apple'ın Ekim ayında pazardaki gelirlerin neredeyse yarısına sahip olduğunu açıklayan bağımsız araştırma şirkentlerinden NPD'nin önde gelen isimlerinden Stephen Baker, bir röportajında Apple'ın hem masaüstü hemde dizüstü segmentlerinde Amerika'nın en çok satan firması olduğunu açıkladı.

NPD'nin analistinin açıklamalarına göre, iMac 21.5" modeli ekim ayında Amerika'nın en çok satan masaüstü bilgisayarı olurken, bir üst modeli iMac 27" ise 3.sırada yer alabildi. Dizüstü kategorisine baktığımızdaysa 13" lik Macbook Pro, kullanıcıların en çok tercih ettiği dizüstü bilgisayarı olurken, firmanın ürün gamındaki diğer 3 dizüstü bilgisayarlarıysa (15-17 Macbook Pro, Macbook) 8, 9 ve 10. sıralarda yer alabildi.

Baker, Apple'ın revizyona gittiği her dönem satışlarını oldukça yukarıya çektiğinin altı çizilirken, Windows 7'nin 22 Ekim'de piyasaya sürülmesinden dolayı Ekim ayı PC'ler için verimli geçmediği belirtildi. Ancak NPD'nin elindeki bu verilerin sadece çevrimiçi ve yetkili mağazalardaki satışlar göz önüne alınarak hazırlandığını belirtelim.

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