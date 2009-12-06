Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NPD: Amerika'da Ekim ayının en çok tercih edilen bilgisayar üreticisi Apple

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
1
7
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NPD: Amerika'da Ekim ayının en çok tercih edilen bilgisayar üreticisi Apple
Tam Boyutta Gör

Ekim ayında bilgisayarlarında güncellemeye giden Apple, revizyonlarının karşılığını Amerikan bilgisayar pazarında liderliğe yükselerek almayı başardı. Apple'ın Ekim ayında pazardaki gelirlerin neredeyse yarısına sahip olduğunu açıklayan bağımsız araştırma şirkentlerinden NPD'nin önde gelen isimlerinden Stephen Baker, bir röportajında Apple'ın hem masaüstü hemde dizüstü segmentlerinde Amerika'nın en çok satan firması olduğunu açıkladı.

NPD'nin analistinin açıklamalarına göre, iMac 21.5" modeli ekim ayında Amerika'nın en çok satan masaüstü bilgisayarı olurken, bir üst modeli iMac 27" ise 3.sırada yer alabildi. Dizüstü kategorisine baktığımızdaysa 13" lik Macbook Pro, kullanıcıların en çok tercih ettiği dizüstü bilgisayarı olurken, firmanın ürün gamındaki diğer 3 dizüstü bilgisayarlarıysa (15-17 Macbook Pro, Macbook) 8, 9 ve 10. sıralarda yer alabildi.

Baker, Apple'ın revizyona gittiği her dönem satışlarını oldukça yukarıya çektiğinin altı çizilirken, Windows 7'nin 22 Ekim'de piyasaya sürülmesinden dolayı Ekim ayı PC'ler için verimli geçmediği belirtildi. Ancak NPD'nin elindeki bu verilerin sadece çevrimiçi ve yetkili mağazalardaki satışlar göz önüne alınarak hazırlandığını belirtelim.


<a href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-10409462-37.html">CNet</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
honneur 9 yıl
Pc de olupta mac'te olmayan yaygın program söylermisiniz bana madem bu kadar çok biliyorsunuz ???
Önce bi ne olduğunu öğrenin de sonra konuşun allah rızası için. Bol keseden sallaması kolay nasıl olsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 9 yıl
bence yanlış bir yorum, mac os standart bir kullanıcının bir çok ihtiyacını giderebilecek nitelikte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 9 yıl
eminim bunları alıp windows 7 kuruyorlardır..
yada çok zengin olduklarından kullandıkları a'dan z'ye her programı lisans parası ödeyip kullanıyorlardır.. tabi PC'ye kıyasla ne kadar program olacaksa ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
y_ahmet 9 yıl

Sharparrow
eminim bunları alıp windows 7 kuruyorlardır..
yada çok zengin olduklarından kullandıkları a'dan z'ye her programı lisans parası ödeyip kullanıyorlardır.. tabi PC'ye kıyasla ne kadar program olacaksa ...

Kullanmadan yorum yapmaya çok meraklınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 9 yıl

Sharparrow

eminim bunları alıp windows 7 kuruyorlardır..

yada çok zengin olduklarından kullandıkları a'dan z'ye her programı lisans parası ödeyip kullanıyorlardır.. tabi PC'ye kıyasla ne kadar program olacaksa ...


Her defasinda , her konuda boyle yorumlar almak sanirim Apple konusunun kaderi.Klise olmayi ne cok seviyorsunuz.Eminim Apple kullananlar da sizi cok tinliyorlardir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu 9 yıl Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim