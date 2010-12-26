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Intel Core i5-750 ve Core i7-975 Extreme Edition emekli oluyor

8 yıl
12b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yıl ile birlikte Sandy Bridge tabanlı ikinci jenerasyon Core işlemci ailesini pazara sunmaya hazırlanan Intel, mevcut işlemci modellerini de zamanla piyasadan çekmeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre Intel, yüksek satış başarısı elde eden Core i5-750 ve yüksek performans segmentindeki Core i7-975X modellerini ilk çeyrekte EOL sürecine almaya hazırlanıyor. Intel'in iş ortaklarına yolladığı Ürün Destek Uyarısı'na göre, Core i5-750 ve Core i7-975X için sipariş alımının ilk çeyrekte sona erdirilmesi bekleniyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core i5-750, 2.67GHz'de görev yapıyor ve 8MB paylaşımlım Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan ve ısıl tasarım gücü 95 Watt olan işlemci, Avrupa'da 175 Avro, Türkiye'de ise 400 lira civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor. Intel'in Extreme Edition serisi altında hazırladığı dört çekirdekli Core i7-975 Extreme Edition ise standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve açık olan çarpan kilidi ile yüksek hız aşırtma performansı sunuyordu. Lanse edildiği dönemde 999 dolar seviyesinden pazara sürülen Core i7-975 Extreme Edition, 6 çekirdeki Core i7-980X ile birlikte zirvedeki yerini ona teslim etmişti.

Core i5-750 ve Core i7-975 ile birlikte Intel'in, mevcut pek çok modelini yeni yılda EOL sürecine alması ve ürün gamının önemli bir kısmını Sandy Bridge tabanlı çözümlerle şekillendirmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
intelim var lga 1156 değişirsem kesinlikle amd alacağım intele hayırlı olsun -1 müşteri
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DH Misafiri 8 yıl
çıksın çıksın iyidir diğerlerinin fiyatları düşüyor. hatta çok farklı bilgisayar çıkarsınlar eskiler işimi görüyor paradan haber ver
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easymen 8 yıl
lga775 den sıkılmış e8400 ün 2. elinin hala 200 ytl oldugunu görüp 3d olayını pcsinde isteyenlere iyi bir alternatif olacak görünürde tek eksiği usb 3.0 desteğinin eksikliği belki onun için 3. çeyrek bile beklenir zaten e6600 da şu an 3.3ghz stabil şekilde çalışıyor yani bir manada yetiyor
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CodeMachine 8 yıl
1156 nın en iyi işlemcisi 875K olarak soket tarihe gömüldü, intel kendi rekorunu kırdı 1,5 yılda 2 adet yeni soket çıkarıp milleti salak yerine koyup (ben dahil:P) tarihe gömdü. Bu hızla millet eski sistemi ile yeni topladığı sistem arasında görmediği 2-3 soket ve işlemci türü olacak sanırım. Ben sandy bridge işlemcileri pas geçeceğim :)
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Elbruz 8 yıl

CodeMachine

1156 nın en iyi işlemcisi 875K olarak soket tarihe gömüldü, intel kendi rekorunu kırdı 1,5 yılda 2 adet yeni soket çıkarıp milleti salak yerine koyup (ben dahil:P) tarihe gömdü. Bu hızla millet eski sistemi ile yeni topladığı sistem arasında görmediği 2-3 soket ve işlemci türü olacak sanırım. Ben sandy bridge işlemcileri pas geçeceğim :)


Sen ne diyorsun,ben 8 yıl önce bi P4 1.7 makine aldım ki ilk bilgisayarımdı,ondan sonra anakart bozuldu 2-3 sene sonra son model 478 anakart aldım ve 1.7 işlemciyi onda kullanmaya devam ettim.Onu da sattım ve ikinci el 2.8 aldım,5 senedir de onu kullanıyorum. 1156 i3 550 makine toplama niyetim vardı ki bu sandy bridge denen karın ağrısı çıktı.Şimdi ben kaç soketi atladım,775,1156,1366'yı da say,bu üç soketi hiç görmemiş olurum 1155 toplarsam.
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DH Misafiri 8 yıl
intel olsun benim olsun intelin en kötü işlemcisi bile rakibinin en iyi işlemcisinden daha iyidir......
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slyz 8 yıl
bende p4 3.2 var ve işimi görüyor. :) bu intel kar konusunda çok hırslı.....
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trooper27 8 yıl
evet bakıcağız duruma x 58 iyi bir anakart kalsın ee ramlerde triple ddr
p 67 ise dual ddr tek ramim ne olacak bu durumda ?
sandy bridge performansı 6 çekirdekli yeni ucuz 32 nm 970 e oranla nekadar iyi olduğuna bakacağım eğerki fark fazla yoksa 970 alırım
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Batuist 8 yıl

trooper27

evet bakıcağız duruma x 58 iyi bir anakart kalsın ee ramlerde triple ddr



p 67 ise dual ddr tek ramim ne olacak bu durumda ?



sandy bridge performansı 6 çekirdekli yeni ucuz 32 nm 970 e oranla nekadar iyi olduğuna bakacağım eğerki fark fazla yoksa 970 alırım

yahu zaten render almıyorsan bu kadar yüksek işlemcilere ihtiyacın olmaz..!!
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hakan_72_123 8 yıl
şirketlerin temel taktiği yeni ürünlerle max kar elde etmek..olay bu bence
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Batuist 8 yıl
birde AMDyi göreseydikte ondan sonra ne ne değildir anlasaydık.. adamlar en fazla kar yaptıkları işlemcileri emekliye ayırıyor..
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Rock_Rage 8 yıl
Sen cıkar intel ben canım isteyince alırım islemci artık ozaman ne olursa :)
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