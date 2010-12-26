Intel Core i5-750 ve Core i7-975 Extreme Edition emekli oluyor

Yeni yıl ile birlikte Sandy Bridge tabanlı ikinci jenerasyon Core işlemci ailesini pazara sunmaya hazırlanan Intel, mevcut işlemci modellerini de zamanla piyasadan çekmeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre Intel, yüksek satış başarısı elde eden Core i5-750 ve yüksek performans segmentindeki Core i7-975X modellerini ilk çeyrekte EOL sürecine almaya hazırlanıyor. Intel'in iş ortaklarına yolladığı Ürün Destek Uyarısı'na göre, Core i5-750 ve Core i7-975X için sipariş alımının ilk çeyrekte sona erdirilmesi bekleniyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core i5-750, 2.67GHz'de görev yapıyor ve 8MB paylaşımlım Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan ve ısıl tasarım gücü 95 Watt olan işlemci, Avrupa'da 175 Avro, Türkiye'de ise 400 lira civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor. Intel'in Extreme Edition serisi altında hazırladığı dört çekirdekli Core i7-975 Extreme Edition ise standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve açık olan çarpan kilidi ile yüksek hız aşırtma performansı sunuyordu. Lanse edildiği dönemde 999 dolar seviyesinden pazara sürülen Core i7-975 Extreme Edition, 6 çekirdeki Core i7-980X ile birlikte zirvedeki yerini ona teslim etmişti.

Core i5-750 ve Core i7-975 ile birlikte Intel'in, mevcut pek çok modelini yeni yılda EOL sürecine alması ve ürün gamının önemli bir kısmını Sandy Bridge tabanlı çözümlerle şekillendirmesi bekleniyor.