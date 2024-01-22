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    Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500'ün özellikleri ortaya çıktı

    Galaxy S24 satışa çıkmadan bir sonraki amiral gemisi hakkında bilgiler gelmeye başladı. Galaxy S25 serisine güç verecek Exynos 2500'ün özellikleri sızdırıldı.   
    samsung exynos 2500 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen hafta amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra dünya çapında birçok ülkede ön siparişe sunuldu ancak henüz tüketicilere ulaşmadı. Exynos 2400'ün performansı ve verimliliği geniş çapta test edilmedi ancak Exynos 2500 işlemcisine ilişkin bazı bilgiler şimdiden sızdırıldı. Galaxy S25 serisine güç verecek Exynos 2500, Samsung'un yıllardır beklenen Exynos yonga seti olabilir.

    Samsung Exynos 2500 işlemci özellikleri (beklenen)

    Exynos 2500, muhtemelen Galaxy S25 serisinde düz S25 ve S25 Plus modellerine güç verecek. Exynos 2500’ün Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kullanacağı ancak Samsung’un en gelişmiş çip üretim sürecini ve ARM'in yakında çıkacak CPU çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Görünüşe göre Exynos 2500, Samsung Foundry’nin ikinci nesil 3nm (3nm GAP/SF3) sürecini kullanan ilk çip olacak.

    Alan ve verimlilik açısından, TSMC’nin 3 nm sürecinden daha iyi olduğu söyleniyor. Exynos 2500’ün 3.2GHz veya daha yüksek saat hızına sahip Cortex-X5 CPU çekirdeği, 2.3 GHz veya daha yüksek saat hızına sahip üç Cortex-A720 CPU çekirdeği, üç adet Cortex-A720 CPU çekirdeği ve dört adet Cortex-A530 CPU çekirdeği kullanacağı söyleniyor.

    Bazı raporlar, ARM’nin yakında çıkacak Blackhawk CPU çekirdeğinin (Cortex-X5), tek çekirdek performansı açısından Apple'ın en yeni özel CPU çekirdeğinden daha iyi olacağı iddia ediyor. ARM, 2023'ün ortalarında Blackhawk (Cortex-X5) prime CPU çekirdeğini, Chaberton (Cortex-A730) performans CPU çekirdeğini ve Hayes (Cortex-A530) güç verimliliği CPU çekirdeklerini tanıtmıştı. Bu bilgi doğruysa, ARM’nin yakında çıkacak CPU çekirdekleriyle donatılmış Samsung’un Exynos 2500 yonga seti, ilk kez Apple’ın işlemcisinden daha iyi performans gösterebilir. Ancak verimlilik açısından nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor.

    Exynos 2500, AMD’nin RDNA tabanlı Xlipse 950 GPU’suna sahip olabilir. Exynos 2400'ün içindeki AMD RDNA3 tabanlı Xclipse 940 GPU, ışın izleme performansında şimdiden Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı. Exynos 2500’ün bu yılın sonlarına doğru duyurulması bekleniyor. Yonga seti, Galaxy S25 serisinin lansmanı için 2025’in başlarında hazır olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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