Galaxy S25'in işlemcisi Exynos 2500'ün özellikleri ortaya çıktı

Samsung Exynos 2500 işlemci özellikleri (beklenen)
Exynos 2500, muhtemelen Galaxy S25 serisinde düz S25 ve S25 Plus modellerine güç verecek. Exynos 2500’ün Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kullanacağı ancak Samsung’un en gelişmiş çip üretim sürecini ve ARM'in yakında çıkacak CPU çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Görünüşe göre Exynos 2500, Samsung Foundry’nin ikinci nesil 3nm (3nm GAP/SF3) sürecini kullanan ilk çip olacak.
Alan ve verimlilik açısından, TSMC’nin 3 nm sürecinden daha iyi olduğu söyleniyor. Exynos 2500’ün 3.2GHz veya daha yüksek saat hızına sahip Cortex-X5 CPU çekirdeği, 2.3 GHz veya daha yüksek saat hızına sahip üç Cortex-A720 CPU çekirdeği, üç adet Cortex-A720 CPU çekirdeği ve dört adet Cortex-A530 CPU çekirdeği kullanacağı söyleniyor.
Bazı raporlar, ARM’nin yakında çıkacak Blackhawk CPU çekirdeğinin (Cortex-X5), tek çekirdek performansı açısından Apple'ın en yeni özel CPU çekirdeğinden daha iyi olacağı iddia ediyor. ARM, 2023'ün ortalarında Blackhawk (Cortex-X5) prime CPU çekirdeğini, Chaberton (Cortex-A730) performans CPU çekirdeğini ve Hayes (Cortex-A530) güç verimliliği CPU çekirdeklerini tanıtmıştı. Bu bilgi doğruysa, ARM’nin yakında çıkacak CPU çekirdekleriyle donatılmış Samsung’un Exynos 2500 yonga seti, ilk kez Apple’ın işlemcisinden daha iyi performans gösterebilir. Ancak verimlilik açısından nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor.
Exynos 2500, AMD’nin RDNA tabanlı Xlipse 950 GPU’suna sahip olabilir. Exynos 2400'ün içindeki AMD RDNA3 tabanlı Xclipse 940 GPU, ışın izleme performansında şimdiden Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı. Exynos 2500’ün bu yılın sonlarına doğru duyurulması bekleniyor. Yonga seti, Galaxy S25 serisinin lansmanı için 2025’in başlarında hazır olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.