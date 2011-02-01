Intel'deki çipset problemi borsada da etkisini gösterdi

Intel'in Cougar Point kod adlı 6 serisi yonga setlerinde ortaya çıkan SATA sorunu nedeniyle tüm satışların durdurulması ve anakartların toplatılacak olması, borsada da etkisini gösterdi. Yaptığı açıklamayla durumu doğrulayan Intel, ilk çeyrek gelir beklentilerini aşağı çekerek bahsi geçen teknik hatanın 700 milyon dolara mal olacağını duyurmuştu.

İşte bu açıklama 31 Ocak yani dün itibariyle dünya devi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'nda da etkisini hissettirdi. 6 serisi yonga setlerindeki sorunun açıklanmasıyla birlikte Intel hisseleri %3,06 oranında değer kaybederken, rakibi AMD ise kazanan taraf oldu ve hisse değeri ise bir anda %7.08 oranında artış gösterdi.

Sıcağı sıcağına yaşanan bu gelişmenin ardından şirketlerin hisse değerleri için oluşan son tablo ise şu şekilde;