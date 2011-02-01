Intel'deki çipset problemi borsada da etkisini gösterdi

Intel'in Cougar Point kod adlı 6 serisi yonga setlerinde ortaya çıkan SATA sorunu nedeniyle tüm satışların durdurulması ve anakartların toplatılacak olması, borsada da etkisini gösterdi. Yaptığı açıklamayla durumu doğrulayan Intel, ilk çeyrek gelir beklentilerini aşağı çekerek bahsi geçen teknik hatanın 700 milyon dolara mal olacağını duyurmuştu.
İşte bu açıklama 31 Ocak yani dün itibariyle dünya devi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'nda da etkisini hissettirdi. 6 serisi yonga setlerindeki sorunun açıklanmasıyla birlikte Intel hisseleri %3,06 oranında değer kaybederken, rakibi AMD ise kazanan taraf oldu ve hisse değeri ise bir anda %7.08 oranında artış gösterdi.
Sıcağı sıcağına yaşanan bu gelişmenin ardından şirketlerin hisse değerleri için oluşan son tablo ise şu şekilde;
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Sanki intel kazandığı parayı ortadoğudaki savaşa akıtıyor gibi konuşmussun. Ben sana teknololoji dünyasındaki ve teknoloji dışı diğer sektörlerdeki yahudi veya dolaylı olarak yahudi kökenli firmaları ve ürünleri saysam buraya sığdıramam. Onları kullanmayayım desem heralde dağbaşında bir maharaya yerleşmem lazımki hiçbirine denk gelmeyeyim. Biraz mantıklı yorumlar yazalım lütfen.
Ben işime yarayana bakarım Evimde AMD kullanıyorum çok memnunum, işimde Intel kullanıyorum oda bana programlarda daha fazla performans veriyor.
son cümlen biraz düşündürücü
Fiyat farkı çok fazlaysa dediğin doğru ama fark normal ya da azsa geçerli sebepler vardır mutlaka
5-10 saniye fark gösteriyor diye Intel,e o kadar para vermenin hicbir anlami yok.Bugün Intel,e ödenen bir islemci parasi ile AMD,den olusan full performanslı bir PC yapilabiliyor.Intel 5-10 saniye önde olacakta ne olacak, sizi Mars,a mi çikaracak?
Ayrica Intel ile ilgili kötü bir haber duydugumda bende mutlu oluyorum.
Bol AMD,li günler arkadaslar.
Amd aile şirketiniz falan mı acaba?
Firma fanatizmi yapmayın, hiçbir firma sizin evinize götüreceğiniz ekmeği düşünmez.
Ben amcaoğluyla iki ayrı bilgisayar toplayacağım. Bir tanesi intel, bir tanesi de Amd olacak. Farklı tatları tatmakdan kimseye zarar gelmez.
Ha şunu da söylüyorum, ben kendime intel alsam da amcaoğluna amd toplatıyorum.
INTEL YAHUDI MALIDIR, ALMAYIN, ALDIRMAYIN ^^
(Kendim intel kullansam da)
aynen dostum bir mesajda benden olsun beter olsun tanıştığım ilk işlemci AMD o gün bugündür intelin teline dokunmadım
Ya da sürümden kazanıyordur^^
Yeni anakart almayın aldırmayın. Düzeltilince alırsınız.
sorun gercekten var vebu güne kadar da sorunun kendimde oldugunu zannediyordum (ama söyle hallettiydim sistemi dogal sata3 portuna kurarak)
ama diger portlarda sorun oluyor mesela mkv-1080p formatli bir film actiginizda(sorunlu portlarda) sistem ve veya filmde beklenmedik donmalar oluyor filmden atiyor,
veya bu portlardan windowsa program kurmaya kalktiginizda sistem cöküyor ve inanmazsiniz belki ama windowsa format atilmis gibi oluyor.
ve mecburen yeniden windows kuruyorsunuz??? yapacak bisey yok su anda benim aldigim firma bu cipsetli anakartlarin satisini durdurdu. yeni haberler gelince bilgilendirecegini söylüyor...
bana sadece beklemek kaliyor aman dikkat arkadaslar yeni revizyon anakartlari yada 68cipsetlerini bekleyin derim ha yok illede ben kuracam derseniz.
bu chip setinin pci-e terminalinde de sorun oldugu söyleniyor...
bilginize...
karalamak icin degil zaten bir intel kullanicisiydim..
ama israilli yahudilerin yaptigi bu kadar olur.