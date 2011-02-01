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Intel'deki çipset problemi borsada da etkisini gösterdi

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'deki çipset problemi borsada da etkisini gösterdi
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Intel'in Cougar Point kod adlı 6 serisi yonga setlerinde ortaya çıkan SATA sorunu nedeniyle tüm satışların durdurulması ve anakartların toplatılacak olması, borsada da etkisini gösterdi. Yaptığı açıklamayla durumu doğrulayan Intel, ilk çeyrek gelir beklentilerini aşağı çekerek bahsi geçen teknik hatanın 700 milyon dolara mal olacağını duyurmuştu.

İşte bu açıklama 31 Ocak yani dün itibariyle dünya devi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'nda da etkisini hissettirdi. 6 serisi yonga setlerindeki sorunun açıklanmasıyla birlikte Intel hisseleri %3,06 oranında değer kaybederken, rakibi AMD ise kazanan taraf oldu ve hisse değeri ise bir anda %7.08 oranında artış gösterdi.

Sıcağı sıcağına yaşanan bu gelişmenin ardından şirketlerin hisse değerleri için oluşan son tablo ise şu şekilde;

Intel'deki çipset problemi borsada da etkisini gösterdi
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collodin 8 yıl
bsgamer
Sanki intel kazandığı parayı ortadoğudaki savaşa akıtıyor gibi konuşmussun. Ben sana teknololoji dünyasındaki ve teknoloji dışı diğer sektörlerdeki yahudi veya dolaylı olarak yahudi kökenli firmaları ve ürünleri saysam buraya sığdıramam. Onları kullanmayayım desem heralde dağbaşında bir maharaya yerleşmem lazımki hiçbirine denk gelmeyeyim. Biraz mantıklı yorumlar yazalım lütfen.
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Alper# 8 yıl
Kendi kendine tokat attı zavallı Intel. Zavallı çünkü kâr yapıcam derken zarar yaptı. Herneyse AMD biraz daha rahatlamış olur ve Bulldozer işlemciler yakında piyasada olursa Intel alacaklar bu durumu göz ardı etmeyip AMD sistem kurabilirler.
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DH Misafiri 8 yıl
Yorumlar gerçekten çok ilginç Intel milleti soyuyor AMD garibanın yanında :) Yok böyle bir şey Intel gibi bir devin karşısında AMD sürekli rekabet edebilmek için fiyatları böyle tutmak zorunda. AMD ile Intel'i yer değiştirin o zamanda Intel fiyatları düşük tutması gerekecekti. Sonuç olarak ikisi içinde önemli olan yaptıkları kar.
Ben işime yarayana bakarım Evimde AMD kullanıyorum çok memnunum, işimde Intel kullanıyorum oda bana programlarda daha fazla performans veriyor.
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heatblast 8 yıl

DH Misafiri

AMD yoksul babasımı??? intelin teknolojisine ve performansına yetişemediği için f/p çıkarmak zorunda kalıyor amd. murdocklawless'inde söylediği gibi nvidia fermileri piyasaya geç sürmek zorunda kalmıştı ve o ara amd'de fırsat bu fırsat deyip milleti söğüşleyebildiği kadar söğüşlemişti. İş ve ticaret dünyasında "fakirin dostu" diye bir kavram yoktur. amd için söylemiyorum ama eğer bir firma rakibinden daha ucuza mal satıyorsa ya rakibinin kalitesinde ürün çıkaramıyordur yada dandik mal satıyordur.



son cümlen biraz düşündürücü
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DH Misafiri 8 yıl
AMD yoksul babasımı??? intelin teknolojisine ve performansına yetişemediği için f/p çıkarmak zorunda kalıyor amd. murdocklawless'inde söylediği gibi nvidia fermileri piyasaya geç sürmek zorunda kalmıştı ve o ara amd'de fırsat bu fırsat deyip milleti söğüşleyebildiği kadar söğüşlemişti. İş ve ticaret dünyasında "fakirin dostu" diye bir kavram yoktur. amd için söylemiyorum ama eğer bir firma rakibinden daha ucuza mal satıyorsa ya rakibinin kalitesinde ürün çıkaramıyordur yada dandik mal satıyordur.
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air_jersey15 8 yıl
DH Misafiri
amd için söylemiyorum ama eğer bir firma rakibinden daha ucuza mal satıyorsa ya rakibinin kalitesinde ürün çıkaramıyordur yada dandik mal satıyordur.

Fiyat farkı çok fazlaysa dediğin doğru ama fark normal ya da azsa geçerli sebepler vardır mutlaka
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DH Misafiri 8 yıl
Intel,ciler bosuna kendinizi avutmayin.Kabul edin artik, Intel kazik bir markadir.Tum Intel,ciler birgün ''Büyüksün AMD'' diyecek.Bu lafimi unutmayin günü geldiginde hatırlarsiniz.
5-10 saniye fark gösteriyor diye Intel,e o kadar para vermenin hicbir anlami yok.Bugün Intel,e ödenen bir islemci parasi ile AMD,den olusan full performanslı bir PC yapilabiliyor.Intel 5-10 saniye önde olacakta ne olacak, sizi Mars,a mi çikaracak?
Ayrica Intel ile ilgili kötü bir haber duydugumda bende mutlu oluyorum.
Bol AMD,li günler arkadaslar.
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bsgamer 8 yıl

DH Misafiri

Intel,ciler bosuna kendinizi avutmayin.Kabul edin artik, Intel kazik bir markadir.Tum Intel,ciler birgün ''Büyüksün AMD'' diyecek.Bu lafimi unutmayin günü geldiginde hatırlarsiniz.



5-10 saniye fark gösteriyor diye Intel,e o kadar para vermenin hicbir anlami yok.Bugün Intel,e ödenen bir islemci parasi ile AMD,den olusan full performanslı bir PC yapilabiliyor.Intel 5-10 saniye önde olacakta ne olacak, sizi Mars,a mi çikaracak?



Ayrica Intel ile ilgili kötü bir haber duydugumda bende mutlu oluyorum.

Bol AMD,li günler arkadaslar.


Amd aile şirketiniz falan mı acaba?

Firma fanatizmi yapmayın, hiçbir firma sizin evinize götüreceğiniz ekmeği düşünmez.

Ben amcaoğluyla iki ayrı bilgisayar toplayacağım. Bir tanesi intel, bir tanesi de Amd olacak. Farklı tatları tatmakdan kimseye zarar gelmez.

Ha şunu da söylüyorum, ben kendime intel alsam da amcaoğluna amd toplatıyorum.


INTEL YAHUDI MALIDIR, ALMAYIN, ALDIRMAYIN ^^

(Kendim intel kullansam da)
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camouflage-dm 8 yıl

DH Misafiri

Intel,ciler bosuna kendinizi avutmayin.Kabul edin artik, Intel kazik bir markadir.Tum Intel,ciler birgün ''Büyüksün AMD'' diyecek.Bu lafimi unutmayin günü geldiginde hatırlarsiniz.



5-10 saniye fark gösteriyor diye Intel,e o kadar para vermenin hicbir anlami yok.Bugün Intel,e ödenen bir islemci parasi ile AMD,den olusan full performanslı bir PC yapilabiliyor.Intel 5-10 saniye önde olacakta ne olacak, sizi Mars,a mi çikaracak?



Ayrica Intel ile ilgili kötü bir haber duydugumda bende mutlu oluyorum.

Bol AMD,li günler arkadaslar.


aynen dostum bir mesajda benden olsun beter olsun tanıştığım ilk işlemci AMD o gün bugündür intelin teline dokunmadım



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collodin 8 yıl
AMD yoksul babasımı??? intelin teknolojisine ve performansına yetişemediği için f/p çıkarmak zorunda kalıyor amd. Tabi performanslara göre aradaki fiyat farkını vermek ne derece doğru tartışılır. intelin işlemcilerinin biraz fahiş fiyatta olduğunu bende kabul ediyorum. Ancak senin söylediğin kavram başka. murdocklawless'inde dediği gibi nvidia fermileri piyasaya geç sürmek zorunda kalmıştı ve o ara amd'de fırsat bu fırsat deyip milleti söğüşleyebildiği kadar söğüşlemişti. İş ve ticaret dünyasında "fakirin dostu" diye bir kavram yoktur. amd için söylemiyorum ama eğer bir firma rakibinden daha ucuza mal satıyorsa ya rakibinin kalitesinde ürün çıkaramıyordur yada dandik mal satıyordur.
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bsgamer 8 yıl

collodin

AMD yoksul babasımı??? intelin teknolojisine ve performansına yetişemediği için f/p çıkarmak zorunda kalıyor amd. Tabi performanslara göre aradaki fiyat farkını vermek ne derece doğru tartışılır. intelin işlemcilerinin biraz fahiş fiyatta olduğunu bende kabul ediyorum. Ancak senin söylediğin kavram başka. murdocklawless'inde dediği gibi nvidia fermileri piyasaya geç sürmek zorunda kalmıştı ve o ara amd'de fırsat bu fırsat deyip milleti söğüşleyebildiği kadar söğüşlemişti. İş ve ticaret dünyasında "fakirin dostu" diye bir kavram yoktur. amd için söylemiyorum ama eğer bir firma rakibinden daha ucuza mal satıyorsa ya rakibinin kalitesinde ürün çıkaramıyordur yada dandik mal satıyordur.


Ya da sürümden kazanıyordur^^
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murdocklawless 8 yıl
amd sanki sütten çıkma ak kaşık? nvidia fermi'de gecikince amd'nin ekran kartı fiyatlandırmalarına bir bakın isterseniz. hiç kimse tüketiciyi filan düşünmez. en çok karı nasıl yaparım hepsi onun peşinde. emin olun ellerinde olsa kıçınızdaki donu bile almaya çalışırlar.
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10-10-10 8 yıl
Zamanla sorunun SATA3Gb kontrolcüsündede oluşacağı Intel tarafından açıklandı. Bütün 6 serisi anakartlar değiştirilecek.
Yeni anakart almayın aldırmayın. Düzeltilince alırsınız.
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xxps 8 yıl
arkadaslar yeni revizyonlar cikana kadar bekleyin cünkü; ben su anda i5 2500k ve asrock fatal1ty kullaniyorum ssd`ile ve 4 tane de hdd var.
sorun gercekten var vebu güne kadar da sorunun kendimde oldugunu zannediyordum (ama söyle hallettiydim sistemi dogal sata3 portuna kurarak)
ama diger portlarda sorun oluyor mesela mkv-1080p formatli bir film actiginizda(sorunlu portlarda) sistem ve veya filmde beklenmedik donmalar oluyor filmden atiyor,
veya bu portlardan windowsa program kurmaya kalktiginizda sistem cöküyor ve inanmazsiniz belki ama windowsa format atilmis gibi oluyor.
ve mecburen yeniden windows kuruyorsunuz??? yapacak bisey yok su anda benim aldigim firma bu cipsetli anakartlarin satisini durdurdu. yeni haberler gelince bilgilendirecegini söylüyor...
bana sadece beklemek kaliyor aman dikkat arkadaslar yeni revizyon anakartlari yada 68cipsetlerini bekleyin derim ha yok illede ben kuracam derseniz.
bu chip setinin pci-e terminalinde de sorun oldugu söyleniyor...
bilginize...
karalamak icin degil zaten bir intel kullanicisiydim..

ama israilli yahudilerin yaptigi bu kadar olur.
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Tolgá 8 yıl
biryerden alıyorsun biryerde senden çıkıyor fani dünya..
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