Intel'deki çipset sorunu AMD'ye gelen siparişleri arttırdı

Intel'in 6 serisi yonga setlerinde ortaya çıkan tasarım hatası, AMD'nin satışlarını arttırmasına neden oldu. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinin SATA-II sinyal dağıtım ağacındaki transistör hatası nedeniyle sorun olduğunu tespit eden Intel tüm satışları durdurmuş, anakart üreticileri de satılan modeller için değişim veya para iadesi yapılacağını açıklamışlardı. Bu gelişme sonrasında hazırlıklarını Sandy Bridge platformu üzerine yapan bazı üreticilerin, Nisan ayına kadar sorunlardan arındırılmış anakart sunulamayacağı için gelen talebi AMD tabanlı çözümleriyle karşılama yoluna gittikleri belirtiliyor.

AMD'nin ürün ve platform pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Leslie Sobon açıklamasında, "Spesifik olarak Intel'de yaşanan çipset probleminden dolayı bize gelen bazı müşteri ve perakende zincirleri var" dedi. Intel yaptığı son açıklamasında, ilgili tasarım sorununun giderildiği B3 revizyonlu yeni çipsetlerin üretime girdiğini ayrıca bazı sistem üreticilerinin Sandy Bridge tabanlı bilgisayar satışına yeniden başladığını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre bu üreticiler, anakart üzerindeki SATA-II portları yerine PCI genişleme kartı ile bu desteği sunuyor ve Intel, üreticilerden anakart üzerindeki SATA-II portlarını yanlış kullanım olmaması adına çıkartmalarını istiyor.