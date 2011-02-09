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Intel'deki çipset sorunu AMD'ye gelen siparişleri arttırdı

8 yıl
17,7b
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53
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 serisi yonga setlerinde ortaya çıkan tasarım hatası, AMD'nin satışlarını arttırmasına neden oldu. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinin SATA-II sinyal dağıtım ağacındaki transistör hatası nedeniyle sorun olduğunu tespit eden Intel tüm satışları durdurmuş, anakart üreticileri de satılan modeller için değişim veya para iadesi yapılacağını açıklamışlardı. Bu gelişme sonrasında hazırlıklarını Sandy Bridge platformu üzerine yapan bazı üreticilerin, Nisan ayına kadar sorunlardan arındırılmış anakart sunulamayacağı için gelen talebi AMD tabanlı çözümleriyle karşılama yoluna gittikleri belirtiliyor.

AMD'nin ürün ve platform pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Leslie Sobon açıklamasında, "Spesifik olarak Intel'de yaşanan çipset probleminden dolayı bize gelen bazı müşteri ve perakende zincirleri var" dedi. Intel yaptığı son açıklamasında, ilgili tasarım sorununun giderildiği B3 revizyonlu yeni çipsetlerin üretime girdiğini ayrıca bazı sistem üreticilerinin Sandy Bridge tabanlı bilgisayar satışına yeniden başladığını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre bu üreticiler, anakart üzerindeki SATA-II portları yerine PCI genişleme kartı ile bu desteği sunuyor ve Intel, üreticilerden anakart üzerindeki SATA-II portlarını yanlış kullanım olmaması adına çıkartmalarını istiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
am3+ olmasada mobil işlemci ailesinde yenileme var oda yeter.
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DH Misafiri 8 yıl
Bir hata yüzünden inteli hemen atmak gerekmez.Sandy bridge işlemciler performans açısından bayağı bir harika testlerdeki performans süper.Mesela i7 2600k lar tam işlemci harikası.O fiyata 980x ile başbaşa gidiyo çoğu zaman da üstün.Amd bulldozer işlemciler 4 çekirdek üzerinden intelle yarışacak durumda değil.Amd intel gibi sanal işlemci işine girişmedikçe intelle yarışması zor gibi.Amd 8 çekirdekli buldozer işlemcilerin de güç tüketimi açısındanda düşük olacağını tahmin etmiyorum.Ama intelin yeni işlemcisi i7 2600kda 95 watt tüketim değerinde.Bulldozerler 8 çekirdekli olarak en düşük 125 wattan aşağı çekilmesi zor.Birse ısınma sorunu var tabii.Amd çok hoşuma gidiyor ama intel ile sadece fiyat düşürerek değil de performans tada yarışmalı.
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DH Misafiri 8 yıl
AMD herzaman daha iyidir. Intel severlere şaşırıyorum. AMD geriye dönük uyuma intele göre çok daha fazla önem veriyor. İntelse çok yakın aralıklarla platform değiştiriyor. Bir bozulma durumunda uyumlu anakart bulmak imkansızlaşıyor. Elimde 6 adet intel bozuk anakart var. Elimizde patladı.Birisi 775 pin 5i 478 pin. Geçenlerde bozulan bilgisayarımız 1156 pin. Garantili olduğu için tamir ettirebildik.1366 pin 1155 pin,... Ya sonra? Amd de yazdığımız programlar 2 kat daha hızlı çalışıyor. İntelin mhz daha fazla olmasına rağmen amd hep öne geçiyor. 2 milyon komutu 3 ghz intel 6.5 saniyede 2.1 ghz amd ise 4.5 saniyede işliyor.(String işlemleri). Test programlarında nasıl oluyorda intel öne çıkıyor. Herhalde matematiksel işlemlerde.Amdnin L1 düzey ön belleği daha fazla oluyor. Amdnin dezavantajı ise nanometresinin büyük olmasından kaynaklanan fazla güç tüketimi, laptoplar için dezavantaj. Ancak yeni ürünlerinde bunu aşacağı görülüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu haberin üzerine bir bardak soğuk su içen, anakartını (ya da sistemini) Türkiye'deki müşteri s..meye(sevmeye abisi sevmeye) odaklı teknomarketlerden almış olanlara gelsin bu

İntel:Adım adım yer edeyim, gör bak sana neler edeyim....
Fanboy:Aga diyeyim sana, pixelin bulaşsın bana!
Bilinçsiz end-user:Cebimi yaktı aş olsa, başımı yardı taş olsa.
Hala İntel'e güvenip masaüstü için İntel işlemciye (Dolayısıyla İntel yongalı anakartlara) tonlarca para verenlere meydan dayağı vaaaar!
(Notebook içinde intel işlemci aranabilir ama masaüstüne İntel alınmaz!)
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DH Misafiri 8 yıl
Hala: rekabetlik bir durum yok, Amd`ye ve Via`ya ne gerek var diyen?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar artık boyle kucuk seylere kanmıyalım..bize buyuk bı sıcrama lazım..bu ısler cekırdekle olacak ısler degıl..burda mımarı cok onemlı..tamam buldozerde yeterınce cekırdek war ama benı asıl meraklandıran mımarısı..amd yenı mımarı uretmede ıntelden daha basarılıdır..intelın quad core ıslemcılerının altında amd nın phenom ıslemcılerı yatmaktadır..ıntel onca cezayı neden odedı sanıyosunuz bılgı hırsızlıgından..neyse..bu durum ıntel ıcın kotu olmus..keske olmasaydı..cunku ıntelın fanları,buldozer cıkınca ve Sandy Bridge den daha hızlı olunca bu durumu bahane edeceklerdır..ne amd gecsın ne ıntel..ıkısıde hep aynı duzeyde ılerlesın..bızede guzelce arastırıp secım yapmak kalsın..nede olsa rekabetten hepımız hoslanıyoruz:D
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alito 8 yıl
demekki neymiş yoğurdu üfleyerek yemek lazımmış. her yeni teknolojiye atlamamak lazımmış.
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İstan34bul 8 yıl
Işte sorun nerde.Hile var.Ekran kartları işlemcilerden daha iyi işlem yapıyorken.Neden işlemciler yerine ekran kartı gpu hesaplama gücü kullanılmıyor.Adamlar uzayda yaşamı buldu.Nerdeyse bilet satılıyor.Bizde burda var olan gücü kullanamıyoruz.Ben Intel amd nvidia atı bunlar kendi aralarında birbirlerine ekmek kapısı açabilmek ve birbirine ömür boyu sadık kalmak ve biri olmadan öbürüde olmaz deyip kendilerini garantiye almış dünya devleri.Bu dünyada %100su ile çalışan aracta yapılır.Tek bir işlemci ile Full artı full ekran kartsız sistemde kurulur.Işlemci öyle iyi işlem yapacak ki ayrıyetten gpu almaya gerek kalmayacak herşeyi işlemci yapacak.Bunu yapamıyorsak bana ne o zaman uzayda su bulmussunuz yada yaşamı.Banane nasadan banane cern deneyinden.
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guneyim 8 yıl
Olur böyle vakalar...
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dellino 8 yıl
AMD de Sandy Bridge'in çipset sorunundaki boşluğu dolduracak bir platform piyasada hala yok.
Müşteriler olmayan Buldozer için mi AMD ile irtibata geçmişler?
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kadirkayik 8 yıl
büyük geçmiş olsun intele ancak ne yapalım
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