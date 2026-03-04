Nükleer santrallerin yakınında yaşamak kanser riskini artırıyor

Araştırma, Harvard T.H. Chan School of Public Health bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütüldü ve sonuçları geçen hafta Nature Communications dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre faal nükleer güç santrallerine daha yakın olan ABD ilçelerinde, daha uzakta bulunan ilçelere kıyasla kanser nedeniyle ölüm oranları belirgin biçimde daha yüksek seyrediyor.
18 yıllık veri analizi
Araştırmanın kıdemli yazarı ve Harvard’da çevre sağlığı profesörü olan Petros Koutrakis, bulguların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Koutrakis, nükleer santrallere yakın yaşamanın “ölçülebilir bir kanser riski” taşıyabileceğini ve bu riskin mesafe arttıkça azaldığını ifade etti.
ABD nükleer enerjiye yöneliyor
Geçtiğimiz yıl Donald Trump, sektörü denetleyen Nükleer Düzenleme Komisyonu’nda reform yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı. Kararname, ülkenin nükleer enerji kapasitesinin 2024’teki yaklaşık 100 gigawatt seviyesinden 2050’ye kadar 400 gigawatt’a çıkarılmasını hedefliyor. Bu artışın, enerji bağımsızlığını güçlendireceği ve yapay zeka ile kuantum bilişim gibi yüksek enerji tüketen ileri teknolojilerin desteklenmesine katkı sağlayacağı savunuluyor.
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların nükleer santrallerin doğrudan kansere yol açtığını kanıtlamadığının altını çiziyor. Çalışma, yalnızca coğrafi yakınlık ile artan ölümlü kanser vakaları arasında istatistiksel bir ilişki olduğunu koyuyor. İnsanların potansiyel olarak hangi yollarla maruz kaldığı, sağlık etkilerinin ne kadar sürede ortaya çıkabileceği ve belirli kanser türlerinin diğerlerine göre daha yüksek risk taşıyıp taşımadığı gibi sorular ise henüz yanıt bulmuş değil.