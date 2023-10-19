Nurol Makina, Estonya'ya NMS 4x4 (YÖRÜK) aracı ihraç edecek

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Nurol Makina ve Estonya Savunma Tedarik Kurumu arasında 100 adetlik NMS 4x4 (YÖRÜK) tedariki için Tallinn'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye Nurol Makina adına Genel Müdür Engin Aykol imza attı.

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Aykol, AA'ya yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ve bir NATO ülkesine ilk satışlarını Macaristan'la birlikte gerçekleştirdiklerini daha sonra Nurol Makina İngiltere'yi kurduklarını dile getirdi. Nurol Makina İngiltere ile Avrupa'da satış konusunda konusunda çok ciddi planları bulunduğunu dile getiren Aykol, Estonya projesini de yaklaşık 2 yıldır takip ettiklerini bildirdi. Aykol aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün desteğini alarak bu imzayı atmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

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Ayrıca yüksek teknoloji ile üretilen araçlar olduğunu vurgulayan Aykol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NMS 4X4, artık efsane haline gelmiş EJDER YALÇIN aracının bir türevi. Dolayısıyla son derece güvenilir bir araç. EJDER YALÇIN'da olduğu gibi faydalı yük kapasitesi yüksek. En büyük avantajı 11 kişilik ve hızlı bir araç olması. Torku yüksek, beygir gücü fazla. Dolayısıyla konvoy, hızlı intikal konularında önemli bir açığı kapatacak bir araç." olduğu ifade edildi.

Aykol, araçların teslimatını 18 ay içinde tamamlayacaklarını ve ilk araçları 2024 yılı içinde Estonya Savunma Kuvvetleri 2. Piyade Tugayı'na teslim edileceğini bildirdi.

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