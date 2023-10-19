Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nurol Makina, Estonya'ya NMS 4x4 (YÖRÜK) aracı ihraç edecek

    Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki etkinliği artıyor. Nural Makina ile Estonya arasında gerçekleştirilen sözleşmenin ihalesi yapılarak  100 adet NMS 4x4 (YÖRÜK) tedariği konusunda anlaşıldı

    Nurol Makina, Estonya'ya NMS 4x4 (YÖRÜK) aracı ihraç edecek Tam Boyutta Gör

    Nurol Makina ve Estonya Savunma Tedarik Kurumu arasında 100 adetlik NMS 4x4 (YÖRÜK) tedariki için Tallinn'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye Nurol Makina adına Genel Müdür Engin Aykol imza attı.

    Aykol, AA'ya yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ve bir NATO ülkesine ilk satışlarını Macaristan'la birlikte gerçekleştirdiklerini daha sonra Nurol Makina İngiltere'yi kurduklarını dile getirdi. Nurol Makina İngiltere ile Avrupa'da satış konusunda konusunda çok ciddi planları bulunduğunu dile getiren Aykol, Estonya projesini de yaklaşık 2 yıldır takip ettiklerini bildirdi. Aykol aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün desteğini alarak bu imzayı atmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

    Nurol Makina, Estonya'ya NMS 4x4 (YÖRÜK) aracı ihraç edecek Tam Boyutta Gör

    Ayrıca yüksek teknoloji ile üretilen araçlar olduğunu vurgulayan Aykol, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "NMS 4X4, artık efsane haline gelmiş EJDER YALÇIN aracının bir türevi. Dolayısıyla son derece güvenilir bir araç. EJDER YALÇIN'da olduğu gibi faydalı yük kapasitesi yüksek. En büyük avantajı 11 kişilik ve hızlı bir araç olması. Torku yüksek, beygir gücü fazla. Dolayısıyla konvoy, hızlı intikal konularında önemli bir açığı kapatacak bir araç." olduğu ifade edildi.

    Aykol, araçların teslimatını 18 ay içinde tamamlayacaklarını ve ilk araçları 2024 yılı içinde Estonya Savunma Kuvvetleri 2. Piyade Tugayı'na teslim edileceğini bildirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klozet nasıl kullanılır cevap vermiyor ama engellemiyor araba motoru kaç kg dil yarası için ilaç isimleri egea 1.4 lpg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız