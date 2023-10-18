2024 yılı savunma sanayisi bütçesi rekor düzeyde artacak: İşte bütçe miktarı

- Türkiye’nin 2024 savunma bütçesi 1 trilyon 133,5 milyar lira
- Savunmada hedefler ikiye katlanıyor
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Türkiye’nin 2024 savunma bütçesi 1 trilyon 133,5 milyar lira
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Savunma sanayisi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yılmaz, Savunma Sanayisi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024'te 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Bu miktarın güncel kur ile dolar karşılığı ise 40.5 milyar dolara denk geliyor. Türkiye, 2023 yılında savunma ve güvenlik yaklaşık 16 milyar dolar ayırmıştı. Savunma bütçesindeki artış ise yüzde 230’dan fazla.
Savunmada hedefler ikiye katlanıyor
Artan nitelikli insan kaynağını karşılamak adına eğitim altyapısı güçlendirilirken yarışmalar ve programlar yoluyla besleme sağlanacak. İhracat için de hedefler iddialı. Tüm bu politika ve tedbirlerle geçen yıl 12,2 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 2028 yılında 26 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolara ulaşan savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 6 milyar dolar seviyelerine, 2028 yılında ise 11 milyar dolar seviyelerine ulaşması öngörülüyor.
Kalkınma planı döneminde sektörün istihdamı da yaklaşık olarak ikiye katlanacak. Geçen yıl 81,1 bin olan sektör istihdamı 2028'de 158 bine yükselecek. Yerlilik oranında da yine artış sağlanacak. Geçen yıl yüzde 73,4 seviyesinde bulunan yerlilik oranı, 2028'de yüzde 85'e ulaşacak.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-sanayisinde-hedefler-buyuyor/3022607 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cevdet-yilmaz-2024-yili-icin-ekonomimizin-yuzde-4-oraninda-buyumesini-bekliyoruz-804302.html https://www.savunmasanayist.com/turkiyenin-2024-yili-savunma-butcesi-rekor-artisa-gebe/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.