2024 yılı savunma sanayisi bütçesi rekor düzeyde artacak: İşte bütçe miktarı

Tam Boyutta Gör Bir süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı meclise sunuldu. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamak, rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak ve sivilleşme adımlarının atılması gibi bir çerçeve hazırlanmış durumda. Bu plan doğrultusunda savunma sanayisi bütçesinin önemi de çok büyük. Görünüşe göre 2024 bütçe paketinde savunma sanayisi bütçesi rekor miktarda yükseltilecek.

Türkiye’nin 2024 savunma bütçesi 1 trilyon 133,5 milyar lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Savunma sanayisi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yılmaz, Savunma Sanayisi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024'te 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Bu miktarın güncel kur ile dolar karşılığı ise 40.5 milyar dolara denk geliyor. Türkiye, 2023 yılında savunma ve güvenlik yaklaşık 16 milyar dolar ayırmıştı. Savunma bütçesindeki artış ise yüzde 230’dan fazla.

Savunmada hedefler ikiye katlanıyor

Tam Boyutta Gör Hedefler ve planlamalar doğrultusunda savunma ve güvenlik alanında yerli üretim ve geliştirmenin önemi büyük görünüyor. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azami ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla başta alt bileşenler olmak üzere yerli üretim yetkinlikleri geliştirilecek. Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi alanlarda askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri desteklenecek.

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Artan nitelikli insan kaynağını karşılamak adına eğitim altyapısı güçlendirilirken yarışmalar ve programlar yoluyla besleme sağlanacak. İhracat için de hedefler iddialı. Tüm bu politika ve tedbirlerle geçen yıl 12,2 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 2028 yılında 26 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolara ulaşan savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 6 milyar dolar seviyelerine, 2028 yılında ise 11 milyar dolar seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Kalkınma planı döneminde sektörün istihdamı da yaklaşık olarak ikiye katlanacak. Geçen yıl 81,1 bin olan sektör istihdamı 2028'de 158 bine yükselecek. Yerlilik oranında da yine artış sağlanacak. Geçen yıl yüzde 73,4 seviyesinde bulunan yerlilik oranı, 2028'de yüzde 85'e ulaşacak.

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