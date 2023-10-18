Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024 yılı savunma sanayisi bütçesi rekor düzeyde artacak: İşte bütçe miktarı

    Türk savunma ve havacılık sanayisinin 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek politika ve tedbirlerle daha da büyümesi bekleniyor. Bu bağlamda savunmanın 2024 yılı bütçesi de bu hedefe işaret ediyor.
    2024 yılı savunma sanayisi bütçesi rekor düzeyde artacak Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı meclise sunuldu. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamak, rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak ve sivilleşme adımlarının atılması gibi bir çerçeve hazırlanmış durumda. Bu plan doğrultusunda savunma sanayisi bütçesinin önemi de çok büyük. Görünüşe göre 2024 bütçe paketinde savunma sanayisi bütçesi rekor miktarda yükseltilecek.

    Türkiye’nin 2024 savunma bütçesi 1 trilyon 133,5 milyar lira

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

    Savunma sanayisi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yılmaz, Savunma Sanayisi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024'te 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Bu miktarın güncel kur ile dolar karşılığı ise 40.5 milyar dolara denk geliyor. Türkiye, 2023 yılında savunma ve güvenlik yaklaşık 16 milyar dolar ayırmıştı. Savunma bütçesindeki artış ise yüzde 230’dan fazla.

    Savunmada hedefler ikiye katlanıyor

    2024 yılı savunma sanayisi bütçesi rekor düzeyde artacak Tam Boyutta Gör
    Hedefler ve planlamalar doğrultusunda savunma ve güvenlik alanında yerli üretim ve geliştirmenin önemi büyük görünüyor. Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azami ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla başta alt bileşenler olmak üzere yerli üretim yetkinlikleri geliştirilecek. Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi alanlarda askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri desteklenecek.

    Artan nitelikli insan kaynağını karşılamak adına eğitim altyapısı güçlendirilirken yarışmalar ve programlar yoluyla besleme sağlanacak. İhracat için de hedefler iddialı. Tüm bu politika ve tedbirlerle geçen yıl 12,2 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 2028 yılında 26 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolara ulaşan savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 6 milyar dolar seviyelerine, 2028 yılında ise 11 milyar dolar seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

    Kalkınma planı döneminde sektörün istihdamı da yaklaşık olarak ikiye katlanacak. Geçen yıl 81,1 bin olan sektör istihdamı 2028'de 158 bine yükselecek. Yerlilik oranında da yine artış sağlanacak. Geçen yıl yüzde 73,4 seviyesinde bulunan yerlilik oranı, 2028'de yüzde 85'e ulaşacak.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-sanayisinde-hedefler-buyuyor/3022607 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cevdet-yilmaz-2024-yili-icin-ekonomimizin-yuzde-4-oraninda-buyumesini-bekliyoruz-804302.html https://www.savunmasanayist.com/turkiyenin-2024-yili-savunma-butcesi-rekor-artisa-gebe/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    road 96 mile 0 türkçe yama kreatin saç döker mi yds kaynak önerisi armor plaka sağlıklı mı zincir emir hangi bankalarda var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız