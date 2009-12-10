Nvidia 3D Blu-ray teknolojisini hazırlıyor

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Daha gerçekçi oyun ve çoklu ortam deneyimi için 3DVision teknolojisini endüstrinin beğenisine sunan Nvidia, yeni yıla yeni teknolojilerle girmeye hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre hazırlık çalışmaları devam eden 3D Blu-ray teknolojisi, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılacak. GeForce grafik kartları, 3DVision gözlük ve Acer'ın Full HD destekli 3D LCD monitöründen oluşan teknoloji kapsmaında AVC Multi-View kodek (AVC-MVC) ile işlenmiş 3D içerik, GeForce serisi grafik kartlarıyla gerçek zamanlı olarak çözümlenebilecek.

Testlerin başarıyla devam ettiğini açıklayan Nvidia, kullanıcıların GeForce serisi güncel ekran kartlarıyla 3D Blu-ray deneyiminden faydalanabileceklerini belirtiyor. Yüksek tanımlı filmlerde daha gerçekçi görsel atmosfer sağlamak üzere geliştirilen bu teknolojinin yanı sıra Nvidia aynı yapı içerisinde 3D fotoğraf görüntüleme, 3D internet ve 3D oyun yaklaşımlarını da kullanıcılara sunabilecek. Yeni yıl ile birlikte pazara girmesi beklenen bu teknolojiye Hollywood film yapımcılarının nasıl tepki göstereceği ise merak konusu çünkü artan DVD ve Blu-ray satışlarına paralel olarak düşen bilet satışlarına karşı James Cameron'ın gelişmiş 3D teknolojilerine yer verilen Avatar filmi ve açtığı yolu takip edecek yeni nesil diğer filmleri beyaz perdenin yeniden yükselişi olarak tanımlayan yapımcıların bu planları, 3D Blu-ray teknolojisi ile sekteye uğrayabilir.