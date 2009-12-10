Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia 3D Blu-ray teknolojisini hazırlıyor

9 yıl
19,4b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia 3D Blu-ray teknolojisini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Daha gerçekçi oyun ve çoklu ortam deneyimi için 3DVision teknolojisini endüstrinin beğenisine sunan Nvidia, yeni yıla yeni teknolojilerle girmeye hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre hazırlık çalışmaları devam eden 3D Blu-ray teknolojisi, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılacak. GeForce grafik kartları, 3DVision gözlük ve Acer'ın Full HD destekli 3D LCD monitöründen oluşan teknoloji kapsmaında AVC Multi-View kodek (AVC-MVC) ile işlenmiş 3D içerik, GeForce serisi grafik kartlarıyla gerçek zamanlı olarak çözümlenebilecek.

Testlerin başarıyla devam ettiğini açıklayan Nvidia, kullanıcıların GeForce serisi güncel ekran kartlarıyla 3D Blu-ray deneyiminden faydalanabileceklerini belirtiyor. Yüksek tanımlı filmlerde daha gerçekçi görsel atmosfer sağlamak üzere geliştirilen bu teknolojinin yanı sıra Nvidia aynı yapı içerisinde 3D fotoğraf görüntüleme, 3D internet ve 3D oyun yaklaşımlarını da kullanıcılara sunabilecek. Yeni yıl ile birlikte pazara girmesi beklenen bu teknolojiye Hollywood film yapımcılarının nasıl tepki göstereceği ise merak konusu çünkü artan DVD ve Blu-ray satışlarına paralel olarak düşen bilet satışlarına karşı James Cameron'ın gelişmiş 3D teknolojilerine yer verilen Avatar filmi ve açtığı yolu takip edecek yeni nesil diğer filmleri beyaz perdenin yeniden yükselişi olarak tanımlayan yapımcıların bu planları, 3D Blu-ray teknolojisi ile sekteye uğrayabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sonkursun 9 yıl
slm arkadaslar bu ürün merak ediyorum HP HDX16 1200 serisi olan notebook makinayı destekliyormu merak ediyorum bu ürünü gercekten oldukca iyi diyorlar örüntü kalitesi bakıs acısı vs bana bu kondua bilgi verirseniz cok sevinirim pek donanımsal oalrka bilgim olmadıgı için öğrenmek istiyorum destekliyormu diye saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edim_king 9 yıl
evet cıkan 3d saglayan monitorler 120hz zaten... de gerek yok bence biraz beklenılmesi ve dha iyi verim alabilmek icin gelistirilmesi gereken bir durum o yuzden balıklama dalmamak gerekir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
bu seneyi Fermi diye sayıklayarak geçirdik seneye de 3D Blue-Ray başımıza gelecek anlaşılan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rinnegan 9 yıl
beyler bende 200 hz full hd tv var lg'nin. bu nvidia 3d vision içinse gereken miktar 120 hz. acaba benim ekranım uygun mudur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

Rinnegan

beyler bende 200 hz full hd tv var lg'nin. bu nvidia 3d vision içinse gereken miktar 120 hz. acaba benim ekranım uygun mudur?

gözlükler 120hzde (60+60) monitör ile senkron çalışacağından monitöründe 120hz olması gerekir diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
@cihandark
DVD kadar yaygınlaşmadıkça ve toplumun genelini ilgilendirmedikçe ona hayırsız denir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
@DigitalWorld
Tamamen katılıyorum...
Evlere sinema salonu kuramadığınız sürece, bu düşüncem de değişmeyecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Günümüzde bazıları hariç sinema salonlarının hali bence içler acısı. Örneğin bulunduğum ilde en modern sinemalardan birine Terminator için gittim ve evde çok daha iyi bir sinema deneyimi yaşadığımı farkettim, özellikle ses konusunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
her yerde imax yok ayrıca sinema sektörünün en büyük korkusunun oyun sektörü olduğunu ve son zamanlarda oyun sektöründen beslenmeye başladıklarını kimse inkar edemez. ileride sinema sektörü ya ortadan kalkacak yada evimize inecek. mağlum artık cep telefonlarında bile projeksiyon var. ayrıca salgın hastalıklar-ekonomi vs de insanların toplu alanlardan uzak durması için bir neden. 10 sene önce izmir de cep sineması yoktu ama artık var. çünkü büyük salonları doldurmak güçleşti. elbette sinemada film izlemnin keyfini evde almak zor. ancak şartlar değişiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
blu rayden ne hayır gördük ki 3Dsinden görelim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
Batuist

blu rayden ne hayır gördük ki 3Dsinden görelim..


1920*1080 Çözünürlüklü Bir tv yada Monitörde Dvd Film izlediysen Blueray'in Hayrını Anlarsın
Ayrıca Ati Sadece 3d-Blueray Desteklerken Nvidia 3d Blueray ve 3d Vision Destekliyor Bence Bu 3d Vision Olayında Nvidia Kullanıcıya Parasal Anlamda Çok Yük Getirmez ise Satışlarına Büyük Etkisi Olur Diye Düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wassermann 9 yıl
sinema salonlarına ben etki yapacağını sanmıyorum, gelişen teknoloji ile bu teknolojilere meraklı bir kitle de yetişiyor. Sadece türkiyede değil diğer ülkelerde de 20 sene önceki gişe hasılatları ile şimdiki hasılatları karşılaştırın. Stabil bir şekilde yükselişte olduğunu görürsünüz. Herşey sadece kaliteli görüntü değildir, bu görüntünün boyutu ve görüntü ile beraber gelen ses gücü de önemlidir. Bu ve bunun gibi etkenler sizi izlediğiniz görüntünün içindeymiş hissi verir. Kimse evinde bir sinema salonunun ambiansını sağlayamaz ve bu kaide 400 m2 evlerde oturmadığımız sürece de değişemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXcom_Zkko 9 yıl
Ne sinema salonları boşalır, ne de şimdiye kadar olduğu gibi, kısa ve orta vadede 3D hödösü belli biryerden ileri gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tepeb 9 yıl
IMAX'de 3D film izleyenler bilir bırakın evi başka cinema salonlarında bile aynı keyfi almak söz konusu değil. IMAX'in kamerası, perdesi, ses sistemi ve gözlükleri diğerlerinden farklı.
Film yapımcılar IMAX üzerinden 3D film yapmaya biraz daha özen gösterirlerse, ve 3D filmler biraz da senaryo ve kurgu olarak daha iyi olurlarsa çok fazla iş yapabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 9 yıl

Malko

sinema salonlarına ben etki yapacağını sanmıyorum, gelişen teknoloji ile bu teknolojilere meraklı bir kitle de yetişiyor. Sadece türkiyede değil diğer ülkelerde de 20 sene önceki gişe hasılatları ile şimdiki hasılatları karşılaştırın. Stabil bir şekilde yükselişte olduğunu görürsünüz. Herşey sadece kaliteli görüntü değildir, bu görüntünün boyutu ve görüntü ile beraber gelen ses gücü de önemlidir. Bu ve bunun gibi etkenler sizi izlediğiniz görüntünün içindeymiş hissi verir. Kimse evinde bir sinema salonunun ambiansını sağlayamaz ve bu kaide 400 m2 evlerde oturmadığımız sürece de değişemez.



Ya hadi ambiansı falan geçelim. Yani nasıl desem o kadar kişi birlikte izlemenin de tadı bir ayrı. Evde izleyince kimse bakmıyor nedense filme.
İzlediğinden de bir şeyanlamıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
nvidia nın önüne taş koymazlarsa bu teknoloji tutar. ama sinema salonları boşalır o ayrı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl

sadtneverdie

nvidia nın önüne taş koymazlarsa bu teknoloji tutar. ama sinema salonları boşalır o ayrı

Hiçbir şey sinemanın yerini tutmaz. Herifler ne yapmışsa orada daha başka oluyor film izlemesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19424 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, 3d gözlük ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WWE Smackdown vs Raw 2010 Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim