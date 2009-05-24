Nvidia 40nm için siparişlerini arttırdı, 28nm ile ilgilenmeye başladı

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TSMC 300mm Wafer

Radeon HD 4770 modelini duyurarak dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'sunu (RV740) endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi'nin aksine rakibi Nvidia henüz 40nm için somut bir adım atabilmiş değil. GT300 GPU'su için A1 revizyonunun çalışmalarını tamamladığı yani ilk tam fonksiyonel GPU örneğine sahip olduğu belirtilen Nvidia'nın, 40nm üretim teknolojisine geçiş için TSMC ile yaptığı sipariş anlaşmasını arttırdığı ve 2009 sonuna kadar satacağı GPU'ların %30'unu yeni üretim teknolojisine geçirmeyi planlıyor.

40nm üretim teknolojisinin hacimli üretiminde bazı sorunlar yaşadığı belirtilen TSMC'nin üretim verimliliğini arttırmaya yönelik güncelleme çalışmaları devam ededursun, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartlarını Computex fuarında tanıtması ve hemen ardından da pazara sürmesi bekleniyor. 40nm için yapılan çalışmalara ek olarak Santa Clara merkezli ekran kartı devinin TSMC'nin testlerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlaması planlanan 28nm üretim teknolojisiyle de ilgilenmeye başladığı belirtiliyor.