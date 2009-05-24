Nvidia 40nm için siparişlerini arttırdı, 28nm ile ilgilenmeye başladı

TSMC 300mm Wafer
Radeon HD 4770 modelini duyurarak dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'sunu (RV740) endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi'nin aksine rakibi Nvidia henüz 40nm için somut bir adım atabilmiş değil. GT300 GPU'su için A1 revizyonunun çalışmalarını tamamladığı yani ilk tam fonksiyonel GPU örneğine sahip olduğu belirtilen Nvidia'nın, 40nm üretim teknolojisine geçiş için TSMC ile yaptığı sipariş anlaşmasını arttırdığı ve 2009 sonuna kadar satacağı GPU'ların %30'unu yeni üretim teknolojisine geçirmeyi planlıyor.
40nm üretim teknolojisinin hacimli üretiminde bazı sorunlar yaşadığı belirtilen TSMC'nin üretim verimliliğini arttırmaya yönelik güncelleme çalışmaları devam ededursun, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartlarını Computex fuarında tanıtması ve hemen ardından da pazara sürmesi bekleniyor. 40nm için yapılan çalışmalara ek olarak Santa Clara merkezli ekran kartı devinin TSMC'nin testlerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlaması planlanan 28nm üretim teknolojisiyle de ilgilenmeye başladığı belirtiliyor.
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fahdlan sen neden söz edıyorsun Allah aşkına :D futbol mu bu gol gol nereye kadar aauhauhauah
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Golde, en azından bi beklenti bi heyecan olur , öte yandan aynı gol defalrca gösterilse bıtkınlık verır insana ..!! aynı teknoloji kıstıkca kısıyorlar, ufaltdıkca ufatıyorlar nereye kadar ... bu golu yıllardır ızlıyorus biz .. 55 e düştü bı yıl bıle surmedi, 40 a düştü keza aynı , şimdi 28 dıyorlar +1 yılda bu dıyelım , eee baska ne kaldı daha ne kadar kısacaklar dıyorum ,, baska bı sısteme gecmelerı lazım dıyorum , emınım bunu onlarda düşünüyorlardır dıyorum ... yanlısmı düşünüyorum diyorum ...
nVidia 65nm-55nm geçişinde geride kaldı, 40nm geçişinde de geride kaldı. Görünüşe göre bu kez geride kalmayı istemiyor...
Kullanıcı bazında ise artan fiyat :S
Aynı gpu daha düşük nm ile üretelirse üretim maliyeti biraz düşer bu doğruda işlemciler her zaman gelişme içerisindeler içinde daha fazla paralel işlemci bulundurmasıyla eskiye göre daha ucuz olması beklenemez.
ortaya proje atılır ondan sonra belirlenir tam olarak lansman tarihi açıklanır sanırım hala belli değil tahminen söylenebilir ama
Max adamım nerelerdeydin,özlettin kendini