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Nvidia 40nm için siparişlerini arttırdı, 28nm ile ilgilenmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia 40nm için siparişlerini arttırdı, 28nm ile ilgilenmeye başladı
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TSMC 300mm Wafer

Radeon HD 4770 modelini duyurarak dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'sunu (RV740) endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi'nin aksine rakibi Nvidia henüz 40nm için somut bir adım atabilmiş değil. GT300 GPU'su için A1 revizyonunun çalışmalarını tamamladığı yani ilk tam fonksiyonel GPU örneğine sahip olduğu belirtilen Nvidia'nın, 40nm üretim teknolojisine geçiş için TSMC ile yaptığı sipariş anlaşmasını arttırdığı ve 2009 sonuna kadar satacağı GPU'ların %30'unu yeni üretim teknolojisine geçirmeyi planlıyor.

40nm üretim teknolojisinin hacimli üretiminde bazı sorunlar yaşadığı belirtilen TSMC'nin üretim verimliliğini arttırmaya yönelik güncelleme çalışmaları devam ededursun, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartlarını Computex fuarında tanıtması ve hemen ardından da pazara sürmesi bekleniyor. 40nm için yapılan çalışmalara ek olarak Santa Clara merkezli ekran kartı devinin TSMC'nin testlerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlaması planlanan 28nm üretim teknolojisiyle de ilgilenmeye başladığı belirtiliyor.


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fahdlan 10 yıl
sadtneverdie: 24.05.2009 Saat:14:02
fahdlan sen neden söz edıyorsun Allah aşkına :D futbol mu bu gol gol nereye kadar aauhauhauah
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Golde, en azından bi beklenti bi heyecan olur , öte yandan aynı gol defalrca gösterilse bıtkınlık verır insana ..!! aynı teknoloji kıstıkca kısıyorlar, ufaltdıkca ufatıyorlar nereye kadar ... bu golu yıllardır ızlıyorus biz .. 55 e düştü bı yıl bıle surmedi, 40 a düştü keza aynı , şimdi 28 dıyorlar +1 yılda bu dıyelım , eee baska ne kaldı daha ne kadar kısacaklar dıyorum ,, baska bı sısteme gecmelerı lazım dıyorum , emınım bunu onlarda düşünüyorlardır dıyorum ... yanlısmı düşünüyorum diyorum ...
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sertacaygun 10 yıl
40'ı adam gibi kullanamadık ki, 28'e geçelim...
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drkayzer 10 yıl
mesajım neden silinmiş anlamış değilim ben nvidianın yaptığının komik olduğunu söylemek istedim sadece ,insanlara hakaret ediyorsunuz
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sadtneverdie 10 yıl
fahdlan sen neden söz edıyorsun Allah aşkına :D futbol mu bu gol gol nereye kadar aauhauhauah
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AndryTR 10 yıl
Önce 40nm üretim teknolojisini suyunu çıkarana kadar kullanırlar umarım. 55nm gibi keyfini çıkartalım. Ondan sonra 28nm ya da nereye geçerlerse geçsinler.

nVidia 65nm-55nm geçişinde geride kaldı, 40nm geçişinde de geride kaldı. Görünüşe göre bu kez geride kalmayı istemiyor...
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murettep 10 yıl
32nm işlemciler(cpu) olabilir;)
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Netscout 10 yıl
Küçülen boyut performans artısı + üretim maliyetini düşürme
Kullanıcı bazında ise artan fiyat :S
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Cool Boy 10 yıl
Bu ne ya
daha tam 40 nm ekran kartları piyasaya sürülmeden 28nm ekran kartlarından söz edilmeye başlanmış bile... Biri bu teknolojiyi durdursun artık
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: Netscout

Küçülen boyut performans artısı + üretim maliyetini düşürme

Kullanıcı bazında ise artan fiyat :S

Aynı gpu daha düşük nm ile üretelirse üretim maliyeti biraz düşer bu doğruda işlemciler her zaman gelişme içerisindeler içinde daha fazla paralel işlemci bulundurmasıyla eskiye göre daha ucuz olması beklenemez.
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fahdlan 10 yıl
kıs allah kıs nereye kadar , bu cekırdek olayı ne zaman bıtecek acaba merak edıyorum, yenı bı teknolojı kımden cıkacak, yanı bı cekırdegı 4-8-16 dıye coğaltmak yerıne, bu olayı artık abartmayıp daha farklı bı sıstemı hangısı düşünecek ( ki eminim düşünüyorlardır ) ... Burdada 95di 80di 65di 55di 40dı simdide 28 , pehhhhh nereye kadar ..!!!
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tezman 10 yıl
bu isler ole ekmegı fırından cıkarır gıbı olmuyoo..arge kısmı sureklı calısıyoo :))
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fatihcanery 10 yıl
ati'nin 28 nm planını bilen var mı? hangi ceyrekte nm değişikligine gideceğini
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

ati'nin 28 nm planını bilen var mı? hangi ceyrekte nm değişikligine gideceğini



ortaya proje atılır ondan sonra belirlenir tam olarak lansman tarihi açıklanır sanırım hala belli değil tahminen söylenebilir ama
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max975 10 yıl
üretim verimliliği 28nm de yaşanır mı? açaba...
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575m 10 yıl
Orjinalden alıntı: max975

üretim verimliliği 28nm de yaşanır mı? açaba...

Max adamım nerelerdeydin,özlettin kendini

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