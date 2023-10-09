Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 3, oyun performansında Apple A17 Pro’yu sollayabilir

    TSMC'nin son teknoloji 3nm sürecinde üretilmemesine rağmen Snapdragon 8 Gen 3'ün Apple A17 Pro'dan yüzde 30 daha fazla güç verimliliğine sahip olduğu söyleniyor.

    Snapdragon 8 Gen 3, oyunlarda Apple A17 Pro’yu sollayabilir Tam Boyutta Gör

    Halihazırda üretim teknolojisi açısından en gelişmiş yonga Apple’ın A17 Pro’su. 3nm sürecinde üretilen bu yonga performans anlamında iPhone 15 Pro’lara ciddi bir güç sağlarken rakip saflarda da gelişim sürüyor. Son gelen bilgilere göre TSMC'nin 3 nm sürecinde üretilmemesine rağmen Snapdragon 8 Gen 3'ün Apple A17 Pro'dan çok daha verimli olduğu belirtiliyor.

    Snapdragon 8 Gen 3, GPU tarafında fark yaratabilir

    Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 3, TSMC'nin N4P sürecinde üretilecek. Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi silikonunun Apple'ın bu yıl iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullandığından yüzde 30 daha verimli olduğu iddia ediliyor. Sadece bu da değil, Snapdragon 8 Gen 3 GPU performansında da Apple A17 Pro'dan daha hızlı olabileceği söyleniyor. Bir AnTuTu testine göre CPU tarafında yüzde 15’lik artışa nazaran GPU tarafında yüzde 40’lık yükselişten bahsediliyor.

    Eğer hatırlanacak olursa Snapdragon 8 Gen 2'nin A16 Bionic'i, özellikle GPU tarafında yendiğini birçok testte görmüştük. Son bilgilere göre bu nesilde mevcut fark daha da açılabilir. Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’a göre Snapdragon 8 Gen 3'ün Adreno 750 grafik işlemcisi A17 Pro’dan yüzde 60 daha hızlı olabilir. Ne yazık ki bu detaylar belirsiz çünkü Snapdragon 8 Gen 3'ün bu farkı saf rasterleştirmede mi, ışın izlemede mi yoksa her ikisinde de mi elde edeceği belirtilmiyor. Bu arada Snapdragon 8 Gen 2, A16 Bionic'in GPU’sundan yüzde 30-40 dolaylarında daha performanslıydı.

    Bu yıl Apple, A17 Pro'nun A16 Bionic'ten dört kat daha hızlı ışın izleme performansına sahip olduğunu pazarladı, bu nedenle Snapdragon 8 Gen 3'ün bu alanda nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Eğer GPU tarafındaki iddialar doğru çıkarsa Qualcomm, yeni yongasında grafik performansını işlemci performansına tercih etmiş olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    karayulun 22 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekomax yakit tasarruf cihazı yorumları söğütlüçeşmeden modaya nasıl gidilir vodafone yeni hat ücreti 2023 altın 995 ile 999 arasındaki fark total war rome 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız