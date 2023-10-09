Snapdragon 8 Gen 3, oyun performansında Apple A17 Pro’yu sollayabilir

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Halihazırda üretim teknolojisi açısından en gelişmiş yonga Apple’ın A17 Pro’su. 3nm sürecinde üretilen bu yonga performans anlamında iPhone 15 Pro’lara ciddi bir güç sağlarken rakip saflarda da gelişim sürüyor. Son gelen bilgilere göre TSMC'nin 3 nm sürecinde üretilmemesine rağmen Snapdragon 8 Gen 3'ün Apple A17 Pro'dan çok daha verimli olduğu belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 3, GPU tarafında fark yaratabilir

Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 3, TSMC'nin N4P sürecinde üretilecek. Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi silikonunun Apple'ın bu yıl iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullandığından yüzde 30 daha verimli olduğu iddia ediliyor. Sadece bu da değil, Snapdragon 8 Gen 3 GPU performansında da Apple A17 Pro'dan daha hızlı olabileceği söyleniyor. Bir AnTuTu testine göre CPU tarafında yüzde 15’lik artışa nazaran GPU tarafında yüzde 40’lık yükselişten bahsediliyor.

Eğer hatırlanacak olursa Snapdragon 8 Gen 2'nin A16 Bionic'i, özellikle GPU tarafında yendiğini birçok testte görmüştük. Son bilgilere göre bu nesilde mevcut fark daha da açılabilir. Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’a göre Snapdragon 8 Gen 3'ün Adreno 750 grafik işlemcisi A17 Pro’dan yüzde 60 daha hızlı olabilir. Ne yazık ki bu detaylar belirsiz çünkü Snapdragon 8 Gen 3'ün bu farkı saf rasterleştirmede mi, ışın izlemede mi yoksa her ikisinde de mi elde edeceği belirtilmiyor. Bu arada Snapdragon 8 Gen 2, A16 Bionic'in GPU’sundan yüzde 30-40 dolaylarında daha performanslıydı.

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Bu yıl Apple, A17 Pro'nun A16 Bionic'ten dört kat daha hızlı ışın izleme performansına sahip olduğunu pazarladı, bu nedenle Snapdragon 8 Gen 3'ün bu alanda nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Eğer GPU tarafındaki iddialar doğru çıkarsa Qualcomm, yeni yongasında grafik performansını işlemci performansına tercih etmiş olabilir.

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