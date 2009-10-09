Nvidia açıkladı: Yonga seti pazarından çıkmıyoruz!

Son günlerde hem Intel hem de AMD için yeni yonga seti hazırlamayacağı dolayısıyla pazardan çekileceği iddia edilen Nvidia, resmi bir açıklamayla çalışmalarını sürdürdüğünü ve yonga seti pazarından çıkmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. AMD tabanlı işlemciler için en son nForce 980a SLI, Intel tabanlı işlemciler içinse GeForce 9400M ve ION platformunu hazırlayan firma, MCP operasyonu ile yeni yonga seti çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. QPI veri yolu teknolojisini kullanan Nehalem tabanlı Core i7 900 serisi için lisans problemlerinden ötürü çipset hazırlayamayan ancak bu durumu mahkemeye götürerek sonucuna göre hareket etmeyi planlayan Nvidia, ION platformunun başarısından sonra ION 2 platformuyla çıtayı yukarı çekmeye ve VIA Nano işlemci ailesine destek vermeyi de planlıyor.
Intel'in FSB mimarisi için yenilikçi çözümler sağlamaya devam edeceklerini açıklayan Nvidia, yonga seti operasyonlarının ölmediğini gelecek yıllarda da MCP biriminin önemli gelir akışı sağlayacağını belirtti. Nvidia'dan yapılan resmi açıklamaya ek olarak firmanın teknik pazarlamadan sorumlu yöneticilerinden Igor Stanek de Twitter hesabında, Nvidia'nın yonga seti üretiminden çıkmadığını ve MCP operasyonlarının gerek Intel gerekse de AMD için güçlü çözümler sunmaya devam edeceğini belitti. Nvidia'nın yonga seti pazarındaki yeni nesil çözümünün yıl sona ermeden lanse edilecek ION 2 platformun olması bekleniyor.
busaaten sonra yonga satışı cok zor
GlobalFoundries ile amd deyil nvidia intelin bile cok büyük pazar payınıalacak bence nvidia ati tarafından satın alınmak isdendiginde nvidia yöneticileri kendilerini amd den cok üstün gördüler bence ozaman amd catısı altına girmesi gerekiyordu nvidia nın intele karşı daha güclü bir konuma gelebilirlerdi amd icin sadece süre uzadı GlobalFoundries bitince cok şey degişecek
Bir ara ihtiyaçtan Atom netbook aldım, şimdi yüzüne bakmak istemiyorum açıkcası, ION olsaydı durum böyle olmazdı sanırım. Neden, çünkü Intel kaç yıldır ittire ittire bitiremediği GMA950'ye muhtaç ediyor ve burada da büyük eksiklikler, dezavantajlar doğuyor, buradaki boşluğu da gören nVidia, çözümleriyle hem bunu kapatıp para kazanıyor, hem biz de daha iyi ürün alternatifine kavuşuyoruz.
IGP+MCP alanında AMD tarafına göre avantajı olduklarını düşünmüyorum ama Intel ve bilhassa taşınabilir sistemler, yani muhtemelen ayrık grafik chipi olmayan sistemler için nVidia gerekiyor, AMD zaten üretmez, ATi ekran kartıyla kendi lansmanlarında 3DMark skoru alırken Core i7 işlemci kullanmaktan daha büyük bir hata aptallık olurdu. Bunu neden diyorum, çünkü GMA ile mundar edilmiş sistem adedi çok fazla, ayıp olmasa AMD bile kâr etmek ister bundan. Ama kendisi artık platform üreticisi olduğundan işlemcisiyle beraber grafik çözümlerini komple pazarlamak zorunda.
Senede 500.000 yonga bile satabilecek olsa AMD için, nVidia piyasadan çıkmaz, zannetmiyorum. AMD'nin kendi IGP ve chipset çözümleri iyi olmasaydı zaten küçük bir azınlık AMD chipset kalırdı. Intel ise öyle değil, tekelini koruyor, pazarlamadaki gücünü ve kumpasını empoze etmese, millete bu kadar GMA yediremezlerdi emin olun.
SLi meselesinden nVidia'ya nasıl kitlediler, unutulmaz, nVidia tarafı da yüksek perdeden konuşuyordu tıstılar.
Son kullanıcı/tüketici tarafında bilişimin geleceğinde bulut bilgi işlem ve taşınabilirliğin yeri çok büyük yer tutuyor. nVidia şimdiden çok sağlam bir köşe kaptı Tegra ile, Intel için aynısını söyleyemem ve endişelenseler iyi olur, bu görüşümü destekleyen bazı yazılar da gördüm yabancı IT editörlerinin kaleminden. ARM de güçlü geliyor, Cortex A9 ve daha geliştirilmiş türleri ve GlobalFoundries'in 28nm ve daha ileri üretim süreçleri ile, Intel'in karşısına bu kadar güçlü çıkmasını hiç beklemediği bir rakip gelebilir.
Güreş minderi x86 olmaz. Yazılımlar ve ortamları çok gelişti, alternatif de çok. iPhone uygulamaları benzeri uygulamalar, taşınabilirlik, diğer yenilikçi buluşlar, açık platform, bulut bilgi işlem, çok düşük güç tüketimiyle çok iş yapılması... İnanın bana Intel x86'yı telefonlara zorlamaya çalışmakta çok da haksız değil, sadece İngilizce deyimiyle "desperate."
Şu an dediklerim abartı veya komik gelebilir ama, gelişmeleri yakından takip eden arkadaşlar bu varsayımıma hak verir. Olur veya olmaz, orası gelecek, benimkisi hava tahmini gibi birşey.
Cortex A9 Bkz:
www.pclabs.com.tr/2008/10/25/arm-de-netbook-pazarina-giriyor/