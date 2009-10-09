Nvidia açıkladı: Yonga seti pazarından çıkmıyoruz!

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Son günlerde hem Intel hem de AMD için yeni yonga seti hazırlamayacağı dolayısıyla pazardan çekileceği iddia edilen Nvidia, resmi bir açıklamayla çalışmalarını sürdürdüğünü ve yonga seti pazarından çıkmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. AMD tabanlı işlemciler için en son nForce 980a SLI, Intel tabanlı işlemciler içinse GeForce 9400M ve ION platformunu hazırlayan firma, MCP operasyonu ile yeni yonga seti çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. QPI veri yolu teknolojisini kullanan Nehalem tabanlı Core i7 900 serisi için lisans problemlerinden ötürü çipset hazırlayamayan ancak bu durumu mahkemeye götürerek sonucuna göre hareket etmeyi planlayan Nvidia, ION platformunun başarısından sonra ION 2 platformuyla çıtayı yukarı çekmeye ve VIA Nano işlemci ailesine destek vermeyi de planlıyor.

Intel'in FSB mimarisi için yenilikçi çözümler sağlamaya devam edeceklerini açıklayan Nvidia, yonga seti operasyonlarının ölmediğini gelecek yıllarda da MCP biriminin önemli gelir akışı sağlayacağını belirtti. Nvidia'dan yapılan resmi açıklamaya ek olarak firmanın teknik pazarlamadan sorumlu yöneticilerinden Igor Stanek de Twitter hesabında, Nvidia'nın yonga seti üretiminden çıkmadığını ve MCP operasyonlarının gerek Intel gerekse de AMD için güçlü çözümler sunmaya devam edeceğini belitti. Nvidia'nın yonga seti pazarındaki yeni nesil çözümünün yıl sona ermeden lanse edilecek ION 2 platformun olması bekleniyor.