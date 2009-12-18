Nvidia: AMD'nin DirectX 11 liderliği önemli değil

Intel'in iş uygulamalarını karikatürlerle eleştiren Nvidia, bir kez daha AMD'yi hedef aldı ve yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Hatırlanacağı üzere Nvidia sadece birkaç hafta önce "DirectX 11'i yeni nesil ekran kartı almak için tek başına yeterli bir neden olarak görmüyoruz, 3DVision ve PhysX gibi teknolojilerle kullanıcılara katma değer sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. DirectX 11 destekli ilk modellerini Eylül ayında lanse eden ve şu an performans lideri de dahil olmak üzere beş yeni modeliyle pazarda olan AMD'nin aksine henüz yeni jenerasyonuyla ilgili somut herhangi bir girişimde bulunamayan Nvidia'dan Micheal Hara, AMD'nin DirectX 11 konusunda erken davranması ve şu an için pazarı yöneten taraf olmasını önemsiz bir gelişme olarak nitelendirdi.

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Micheal Hara, Nvidia'da yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Nvidia'da yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Micheal Hara, Barclays Capital'in Küresel Teknoloji Konferansı'nda yeni nesil GeForce serisi için artık sona gelinmek üzere olunduğunu belirtirken 3D, fizik ve diğer tüm grafik uygulamalarında gelişmiş görsel deneyim sunacaklarını belirtti. Nvidia olarak her üç ya da dört yıl da bir devrimsel değişikliklere gittiklerini belirten Hara, API dünyasındaki yeni evrimin DirectX 11 ile başladığını ancak bunun sadece deneyimin bir parçası olduğunu, 3D stereo ve fizik gibi diğer teknolojilerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Önümüzdeki dört veya beş yılı tasarlamak için çalıştıklarını belirten Hara, tüm dünya Fermi ile neler yapabildiğimizi ilk çeyrekte görecek dedi.