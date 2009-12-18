Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: AMD'nin DirectX 11 liderliği önemli değil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
1
81
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in iş uygulamalarını karikatürlerle eleştiren Nvidia, bir kez daha AMD'yi hedef aldı ve yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Hatırlanacağı üzere Nvidia sadece birkaç hafta önce "DirectX 11'i yeni nesil ekran kartı almak için tek başına yeterli bir neden olarak görmüyoruz, 3DVision ve PhysX gibi teknolojilerle kullanıcılara katma değer sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. DirectX 11 destekli ilk modellerini Eylül ayında lanse eden ve şu an performans lideri de dahil olmak üzere beş yeni modeliyle pazarda olan AMD'nin aksine henüz yeni jenerasyonuyla ilgili somut herhangi bir girişimde bulunamayan Nvidia'dan Micheal Hara, AMD'nin DirectX 11 konusunda erken davranması ve şu an için pazarı yöneten taraf olmasını önemsiz bir gelişme olarak nitelendirdi.

Nvidia: AMD'nin DirectX 11 liderliği önemli değil
Tam Boyutta Gör

Micheal Hara, Nvidia'da yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Nvidia'da yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Micheal Hara, Barclays Capital'in Küresel Teknoloji Konferansı'nda yeni nesil GeForce serisi için artık sona gelinmek üzere olunduğunu belirtirken 3D, fizik ve diğer tüm grafik uygulamalarında gelişmiş görsel deneyim sunacaklarını belirtti. Nvidia olarak her üç ya da dört yıl da bir devrimsel değişikliklere gittiklerini belirten Hara, API dünyasındaki yeni evrimin DirectX 11 ile başladığını ancak bunun sadece deneyimin bir parçası olduğunu, 3D stereo ve fizik gibi diğer teknolojilerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Önümüzdeki dört veya beş yılı tasarlamak için çalıştıklarını belirten Hara, tüm dünya Fermi ile neler yapabildiğimizi ilk çeyrekte görecek dedi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
nasıl önemli değil kartlarını güncellemezlerse ki alır gtx295 :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 9 yıl
Ha..tir ya bıraksanıza Yarası olan gocunur.
DirectX 11 liderliği önemli değilmiş tabi ezilince öyle oluyor en iyiler bile köpek gibi laf yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c0d3r36 9 yıl
kendi çıkarsaydı DirectX 11 kartları Ati böyle bir açıklama yapsalardı acaba ne derlerdi komik bir açıklama olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
@Hara

tüm dünya Fermi ile neler yapabildiğimizi ilk çeyrekte görecek dedi.

Bu cümle çok iddalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 9 yıl
Ortalık fena karışıcak yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurcellOnline 9 yıl
Tartisma baslatmak icin degil ama nVidia nin yaptigi resmen oyalamadan ibaret. Neredeyse nVidia nin %30 u buyuklugunde bir firma olan AMD bile hayvani performans kartlari uretti hatta mobility e bile tasidi ama nVidia 2 cipi bir araya getirip adam akilli bir Ekran Karti cikartamadi. Bunulada tutmus "GEREKSIZ" diye butun haberlere konu ettigi DirectX 10.1 destekli 310 serisi bir Ekran Karti cikartip acizligini ve calistirdigi onca muhendisin ise yaramadigini kanitladi.
Hayir bu teknolojinin ne zaman cikacagi 2 sene oncesinden belliydi; hicmi bunun icin bir proje grubu olusturmadin hicmi inceleme ekibi kurmadin? Bu artik inkar edilemez bir sorumsuzluktur yani. Nasil olsa 8XXX serisinden bu yana cikardigi tum urunleri, ayni performansi veren AMD lerden 2 kat daha pahali sattigi icin maddi yonden rahat o yuzden gerisi umrunda degil adamlarin.
Haksiz yada yanlis oldugum bir nokta da varsa lutfen uyarin ama bu saatten sonra cikipda dusuk performans veren bi model ile karsimiza cikarsa artik benim icin nVidia ya tek onerim gidip onboard ekran karti yapmasi olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Nnvidia kıllanmış belli.


Fermiyle ugrasadururken 800.000 Dx11 kart sattı , daha fermi çıkana kadar 1milyon u rahat geçecek.
Dx11 satış politikası başarıya ulaştı denilebilir. Pazar ati doldu nvidia gelsede biraz rekabet görsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Sabah çayımı içerken NVidia'dan gelen haberleri okumadan güne başlamak hiç de iyi olmuyordu, şükür bu günü de kurtardık. Şaka bir yana bu gidişle NVidia'nın tüm yönetici kadrosuyla tanışmış olacağız. Bakalım yarınki "özel" açıklamalar hangi bölüm müdüründen gelecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha 3d ilk çeyrek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI BigBang Trinergy test masamızda! 9 yıl New Super Mario Bros. Wii İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim