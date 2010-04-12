Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia CEO: 2010 3D gözlüklerin ve tabletlerin yılı olacak

9 yıl
13,4b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia CEO: 2010 3D gözlüklerin ve tabletlerin yılı olacak
Tam Boyutta Gör

Analist toplantısında konuşan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, bu yılın 3D gözlükler ve tabletlerin yılı olacağını belirtti. Görsel işlem teknolojileri etrafında şekilenen tüketici eğilimlerinin heyecan verici olduğunu söyleyen Huang, iPad'den etkilendiğini ve Apple'ın başarısıyla keyiflendiğini açıkladı. Tablet bilgisayar pazarında ilk ürünleri gördüğümüzü ancak en iyisi ile tanışmadığımızı belirten Huang, henüz pazara sunulmayan Tegra 2 tabanlı tabletlere gönderme yaptı. 3D görüntüleme teknolojilerinde pazara öncülük etmek için çabaladıklarına da değinen Huang, 3D teknolojilerinde son kullanıcılardan profesyonel grafik çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti. 3D gözlüklerin öne çıkacağını söyleyen Jen-Hsun Huang, pek çok büyük bilgisayar üreticisinin 3D gözlük teknolojisini esas alan ürünlerini yıl içerisinde lanse edeceğini de söyledi.

Tegra tabanlı çözümlere de değinen Jen-Hsun Huang, Tegra platformunun mobil cihazlara odaklandığını belirterek bilgisayar, tüketici elektroniği, iletişim cihazları ve otomobiller olmak üzere dört temel pazarı hedeflediklerini söyledi. Yeni duyurdukları Tegra 2 platformuna da dikkat çeken Huang, Microsoft Zune HD gibi büyük tasarımlar kazandıklarını ve bunların henüz ortaya çıkmadığını söyledi. Geçtiğimiz seneye göre daha iyi bir pozisyon aldıklarını dile getiren Huang, farklı olarak artık Fermi'nin olduğunu, Quadro, Tesla, GeForce ve Tegra serisi yeni nesil çözümlerle iyi bir yıl beklediklerini ifade etti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
internette 3D alışveriş sitesi de gördüm, sanırım yeni.
www.braguard.com/indexana.html
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 8 yıl
2010 degilde

2011 veya 2012 olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
bence bu cümleyle fermideki ezilişlerini açıklıyor benim bildigim fermide en ufak bi başarı yakadıklarını yada düzgün bi kart yaptıklarını düşünseydi
"bu yıl fermi yılı olucak" derdi ama sonuç ortada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Giydiği tshirtün 100€ dan az olduğunu zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Herkes süper giyinecek diye birşey yok ki , bu kişisel zevktir bu adamın zevki sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 9 yıl
ya tishort bahane bence, adami sevmiyoruz ondan sey yapiyrouz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Adamların yaptığı çok iyi birşey o da bir çok farklı ürünle pazardalar ve tüm bu pazarlar ciddi bir büyüme içerisinde ve ciddi bir potansiyele sahip.. ION, tegra, tesla vs. vs. Adamların vizyonu geniş.. ATI nin daha geniş düşünmesi lazım artık.. mobil dünyaya adım atması rekabeti başlatması açısından çok önemli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 9 yıl
atıp,tutuyor yine 3d gözlüklerin yılı olacakmış daha neler yavaş olsun bu teknolojinin olgunlaşmasına daha çok var ki son tüketici için maliyeti oldukça yüksek oluyor daha var ama adam gözlükleri nasıl satacak o fiyatlardan değilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 9 yıl
BAAAAAAAN DEĞİŞTİR ARTIK USTUNDEKİNİ GİT NVİDİA MARKA BİŞEY GİY ALOOO
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
Çekik gözlülere gözlükler daha az maliyetli olacakmış arkadaşlar. küçük göze küçük cam felsefesiyle, daha az madde kullandıkları için tasarruf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13421 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ceo, 3d ve
5 etiket daha geforce 3d gözlük nvidia tablet tesla
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim