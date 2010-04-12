Nvidia CEO: 2010 3D gözlüklerin ve tabletlerin yılı olacak

Tam Boyutta Gör

Analist toplantısında konuşan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, bu yılın 3D gözlükler ve tabletlerin yılı olacağını belirtti. Görsel işlem teknolojileri etrafında şekilenen tüketici eğilimlerinin heyecan verici olduğunu söyleyen Huang, iPad'den etkilendiğini ve Apple'ın başarısıyla keyiflendiğini açıkladı. Tablet bilgisayar pazarında ilk ürünleri gördüğümüzü ancak en iyisi ile tanışmadığımızı belirten Huang, henüz pazara sunulmayan Tegra 2 tabanlı tabletlere gönderme yaptı. 3D görüntüleme teknolojilerinde pazara öncülük etmek için çabaladıklarına da değinen Huang, 3D teknolojilerinde son kullanıcılardan profesyonel grafik çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti. 3D gözlüklerin öne çıkacağını söyleyen Jen-Hsun Huang, pek çok büyük bilgisayar üreticisinin 3D gözlük teknolojisini esas alan ürünlerini yıl içerisinde lanse edeceğini de söyledi.

Tegra tabanlı çözümlere de değinen Jen-Hsun Huang, Tegra platformunun mobil cihazlara odaklandığını belirterek bilgisayar, tüketici elektroniği, iletişim cihazları ve otomobiller olmak üzere dört temel pazarı hedeflediklerini söyledi. Yeni duyurdukları Tegra 2 platformuna da dikkat çeken Huang, Microsoft Zune HD gibi büyük tasarımlar kazandıklarını ve bunların henüz ortaya çıkmadığını söyledi. Geçtiğimiz seneye göre daha iyi bir pozisyon aldıklarını dile getiren Huang, farklı olarak artık Fermi'nin olduğunu, Quadro, Tesla, GeForce ve Tegra serisi yeni nesil çözümlerle iyi bir yıl beklediklerini ifade etti.